"Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, - Притула
В партии "Голос" заявили, что ведут переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского толка.
Об этом заявил кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула.
Ранее он упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам Притулы, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".
"Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - считает Притула.
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Тем более, сейчас время фриков и клоунов, может и Панталоний какую должность получит.. Ведь, запасы украденной тушонки с военных складов украинской Армии уже заканчиваются..
Украина - страна, знаменитая на весь мир своей политикой......
правда, не? я уже на выборы зарекся ходить, три крайних не ходил от отвращения.
слон не может влиться в муравья
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
- Голосящие слуги
- Голос из жопы;
- Голосит Батькивщина;
- Сладенький голосок
Жопа Голосистого Слуги
Солидарньій Голос Батькивщиньі
Голос Батькивщиньі из Жопьі
Этот голос из канализации и создали для того, чтобы отнять голоса у Пороха.
потом стал, Обожеслав Вакарчук..
щас, Вялослав Вакарчук..
..
походу, "партия "Вголосину" берет уроки у Саши Грей, что б объедениться с семью партиями сразу..
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Ян Таксюр
😂
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ "Тогда, за Юмор. Не чокаясь."
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Выступление: в юморе остались только дизеля
В политику сложно
Войти без Гордона.
С Гордоном полегче...
Молчать, господа!