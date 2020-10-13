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"Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, - Притула

В партии "Голос" заявили, что ведут переговоры об объединении с представителями 7 украинских политических партий право-центристского толка.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно", - сказал Притула.

Ранее он упоминал, что в списках партии "Голос" в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, "Сила людей", "Самопомич" и "Решительные граждане". По словам Притулы, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия "Европейская солидарность".

"Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет "Нет" - будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов", - считает Притула.

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Автор: 

местные выборы (2752) Притула Сергей (84) Голос партия (500)


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Топ комментарии
+21
мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас


слон не может влиться в муравья


ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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13.10.2020 12:19 Ответить
+17
Порівнювати Притулу з Європейськю солідарністю, те саме що порівнювати хер з пальцем. Славко втік, кому тей "гАлас" потрібен, люди голосували за особу, яка їх зрадила. Краще співати і бабло зароблять, ніж відстоювати інтереси людей.
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13.10.2020 12:21 Ответить
+15
Все "Голос" захрип!!!))
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13.10.2020 12:14 Ответить
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Після того як лідер Голоса Вакарчук пішов на вибори за гроші мафії тільки для того щоб виштовхнути об'єднану демократичну силу яка об'єдналась навколо Гриценка і йшла єдиним списком в парламент - немає довіри Голосу. Голос це продажні слуги мафії!
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13.10.2020 12:14 Ответить
Весь істеблішмент України, це єдине, без жодних винятків,Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів!!!)))
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13.10.2020 12:16 Ответить
А Притулі хочеться сказати що зло в будь якій яскравій обгортці лишається тільки злом. Диявол ніколи не відпускає своїх слуг, живими.
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13.10.2020 12:20 Ответить
что, Игорек!.. мадам Мостовая достала из чулана поеденного молью пАлковника Гриценко, струсила с него нафталин, и решила выставить его снова на выборы.. авось, чего-нибудь наберет..
Тем более, сейчас время фриков и клоунов, может и Панталоний какую должность получит.. Ведь, запасы украденной тушонки с военных складов украинской Армии уже заканчиваются..
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13.10.2020 12:28 Ответить
Гриценко нікуди не балотується, він відійшов від політики! Ну може хіба військова хунта його зацікавить!
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13.10.2020 12:31 Ответить
Гриценко не отошёл от политики.. Гриценко пинком под зад выкинули из политики прямиком на придверный коврик мадам Мостовой, где этот вороватый провокатор и диверсант Кремля, доживает свои скорбные дни!.. На совести этого уродца - развал нашей Армии!!!
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13.10.2020 12:35 Ответить
В часи Гриценка армія була в найкращій формі за всі часи Незалежності. Навіть зараз на сьомому році війни армія не набула тієї потужності та боєздатності яка була в часи роботи Гриценка міністром оборони! Тому Гриценко вважається найкращим міністром оборони України за всі часи і найкращим менеджером в Україні, який зміг примусити військову машину працювати як годинник! Досі нікому ще не вдавалось повторити успіхи Гриценка на посту міністра оборони!
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13.10.2020 12:47 Ответить
Игоречек!.. те, кто так цинично и бессовестно врут, у тех бородавки на языке вырастут и член стоять не будет.. Ты помнишь, что стало с Совком, где ложь была основой каждого и любого информационного сообщения?!.. ото ж!
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13.10.2020 12:49 Ответить
Що ви говорите?! Розпродавалось все такими темпами що аж гай шумів...
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13.10.2020 13:24 Ответить
гриценко це дрібний гнидний популіст як і смишко і карлсон , юлькіни прихвостні
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13.10.2020 12:44 Ответить
Дрібний популіст це Славко Вакарчук, якого використала мафія як презерватив і викинула у смітник. Тепер долю Славка повторить Притула.
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13.10.2020 12:48 Ответить
А ось цього не треба. Зараз найважливіше для країни -- це з'єднатися усім проукраїнським силам, знайти порозуміння, щоб протистояти внутрішнім ворогам. ЗРОБИМО це РАЗОМ !
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24.10.2020 11:50 Ответить
"Ну настоящий полковник..." !!)))
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13.10.2020 12:33 Ответить
твій гриценко - те такаж паршива гнида, як і смишко, яка тільки може шо пи*діти і обисирати, у тому числі і ЄС
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13.10.2020 12:43 Ответить
Все "Голос" захрип!!!))
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13.10.2020 12:14 Ответить
...голос почав звучати з иншого кінця (травного тракту)
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13.10.2020 15:48 Ответить
"Голос" готов принимать с любой стороны в любых количествах.
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13.10.2020 12:16 Ответить
кол-вах децибел)))
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13.10.2020 12:19 Ответить
В Лукоморье писало:
Украина - страна, знаменитая на весь мир своей политикой......

правда, не? я уже на выборы зарекся ходить, три крайних не ходил от отвращения.
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13.10.2020 12:18 Ответить
мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас


слон не может влиться в муравья


ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
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13.10.2020 12:19 Ответить
голосу за щеки навливают))
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13.10.2020 12:20 Ответить
"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула - Цензор.НЕТ 9851
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13.10.2020 13:02 Ответить
Ох и притула.... ,продолжает дурковать,просрали вы свой голос...,патриоты грёбаные...
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13.10.2020 12:20 Ответить
А партия будет называться "Хор мальчиков зайчиков"
"Голос" ведет переговоры об объединении с 7 партиями, - Притула - Цензор.НЕТ 8794
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13.10.2020 12:20 Ответить
Порівнювати Притулу з Європейськю солідарністю, те саме що порівнювати хер з пальцем. Славко втік, кому тей "гАлас" потрібен, люди голосували за особу, яка їх зрадила. Краще співати і бабло зароблять, ніж відстоювати інтереси людей.
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13.10.2020 12:21 Ответить
Дурне.....Порівняй рейтинг "Голосу" і ЄС!!!! То хто і куди має влитися?!
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13.10.2020 12:25 Ответить
Плутає Божій дар з яєчнею !!)))
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13.10.2020 12:28 Ответить
уважаю вообще то притулу .. но в данном случае бред несет .. " глупая ситуация ..распылять голоса патриотов,,,, " а чего ж вы патриоты отдельную партии организовали а не влились в одну их тех кого вы считали патриотами... этих партий и сброда в этих " партиях" как собак не резанных ...из за таких " патриотов" которые тянули на себя одеяло и пришли к власти писюньковые пианисты и пока их предводитель и его окружение да 75 процентов дебилов орали хоть кто а бы не порошенко... выиграли только такая партия как кацапская ЖОПА или как там эти уроды себя называют
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13.10.2020 12:27 Ответить
А как это "объединение" будет называться?
- Голосящие слуги
- Голос из жопы;
- Голосит Батькивщина;
- Сладенький голосок
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13.10.2020 12:28 Ответить
Голос из жопы - це те що треба
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13.10.2020 12:52 Ответить
Возможньіе коалиции с партией Голос:

Жопа Голосистого Слуги
Солидарньій Голос Батькивщиньі
Голос Батькивщиньі из Жопьі
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13.10.2020 13:20 Ответить
Наскільки видно з рекламних роликів - у Голоса політична програма груктується навколо "Не дамо шахраям красти". Тобто, практично її нема. Місце шахраїв - за гратами, а не "хтось там" їм дає чи не дає. Вони самі беруть. Тому Голос крутиться на тому ж рівні, що й партія Зеленського - на популярності медіафігури, тобто медійної зірки - як то Зеленський, Вакарчук чи Притула. Знову ж таки, хіба паяца обирають чи кличуть кудись, окрім як на видовище? Там, на битву, до хворого, чи скласти програму, чи виконати якийсь проект, вчити студентів чи навіть вести автобус?.. Хіба паяців куди викликають крім в цирк чи знятися в кіно? Народ, це смішно. Їхали, їхали, поки не всралися. Покличемо ж клоунів - хай рятують. Тю.
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13.10.2020 12:28 Ответить
Партия Голос срочно меняет своё название на "Голос из канализации".
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13.10.2020 12:29 Ответить


Этот голос из канализации и создали для того, чтобы отнять голоса у Пороха.
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13.10.2020 12:47 Ответить
раньше был Вячеслав Вакарчук..
потом стал, Обожеслав Вакарчук..
щас, Вялослав Вакарчук..
..
походу, "партия "Вголосину" берет уроки у Саши Грей, что б объедениться с семью партиями сразу..
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13.10.2020 12:32 Ответить
Якби ви знали, діячі,
Як нам набридли ваші пики.
І ви, з трибун, дурноязикі,
І ви, пихаті діячі,
Що десь волаєте до ночі,
Вже так намуляли нам очі,
Що ми б сховались залюбки,
Щоб день не бачить ваші рила.
Так, ні ж, ви знову, як круки,
Усюди лізете без мила:
"Дивіться, ось ми, гарні ми,
Вам інших, людоньки, не треба!".
Втекти до сонця, поля, неба
Від тої вашої юрми,
Що тхне горілкою та лаком.
Або гектарів двісті з гаком
Відгородити вам землі,
Щоб ви гасали там, за муром.
Ні, не як табір, все культурно,
Доляри, з їжею кулі
Кидать туди вам без упину.
Лише забудьте Україну.
Її натомленій душі
Потрібен спокій, Божа ласка…
Отак я мріяв.Знаю - казка.
Бо ви ж - нахабні, як прищі.
Замажеш спереду вас трошки,
Почнете ззаду виникать.
Та де узяти стільки грошей,
Щоб пельки вам позатикать?!!
Ян Таксюр
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13.10.2020 12:34 Ответить
"Патріоти з Голосу" назвали Порошенка більшим ворогом для них, ніж Зеленський. Це сказала Кіра Рудик. Заяв проти цього я не чув від Притули.
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13.10.2020 12:36 Ответить
Так это один голос, что Притула, что Рудык. Те еще продажные твари.
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13.10.2020 12:48 Ответить
что-то мне подсказывает что все будет с точностью до наоборот...
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13.10.2020 12:38 Ответить
Это даже смешнее,чем когда верещучка звала Кличка срочно на дебаты))))дебильные клоуны
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13.10.2020 12:39 Ответить
Порошенко по прежнему -- враг?
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13.10.2020 12:39 Ответить
Эх, Серёга, Серёга... Насколько ты хорош на сцене как артист, настолько ты глупо выглядишь как политик.
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13.10.2020 12:44 Ответить
Еще один рвется к кормушке, вот только больше такое не прокатит у артистов.
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13.10.2020 12:45 Ответить
Який смисл? Порох сам закликає об'єднуватися проукраїнським силам.
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24.10.2020 11:54 Ответить
Лузери, тільки й вміють, що гучніше за всіх хвалитися своїм патріотизмом, от тільки робити нічого не вміють. Цікаво, скільки відсотків голосів назбирає це лузерське об'єднання. А Притулу шкода, він патріот, а вліз до лузерів.
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13.10.2020 12:59 Ответить
Дуже важко йти на вибори клоуну коли клоун при владі дискредитував "усьо сословіє блазнів"... І по фіг хто якою мовою шуткує - Філімонов кацапською чи Притула українською! - обидва, як і Зе, ні фіга не петрають в господарці великих міст, але вміють рахувати гроші з наших кишень. Тут вони, лише трохи відрізняються від розумної домогосподарки Марини Порошенко і тупої молдавської бурьонки Росіти Ляшко - у них є чоловічі причандали. Але досвіду роботи та відповідних знань, умінь та навичок немає жодний/жодна! Задовбали вже всі ці "популістські експерементатори" в наших містах!
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13.10.2020 13:35 Ответить
Об'єднання важлива річ і буде чудово, якщо українські сили згуртуються, навіть якщо там не буде ЄС.
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13.10.2020 14:09 Ответить
Читай уважно. Притула сказав, що тоді не буде ніякого сенсу, якщо "ЄС" відмовиться приєднатися до т. з. об'єднання.
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24.10.2020 11:58 Ответить
Классный троллинг кондитера от Притулы!
😂
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13.10.2020 14:43 Ответить
...від блазня.
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13.10.2020 15:49 Ответить
А на концерті після обєднання заспіває Сірьожі Марув
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13.10.2020 15:57 Ответить
ага, так вот какая роль притулы? попытаться нейтрализовать и ликвидировать ЕС? ничего у него не получится, не дорос еще - тягаться с Порохом. пусть идет в ж...пу славика.
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13.10.2020 18:47 Ответить
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Не стало Притулы.
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ "Тогда, за Юмор. Не чокаясь."
https://youtu.be/VJGUGLxxErQ Выступление: в юморе остались только дизеля

В политику сложно
Войти без Гордона.
С Гордоном полегче...
Молчать, господа!
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13.10.2020 22:15 Ответить
"Голос" веде переговори про об'єднання із 7 партіями, - Притула - Цензор.НЕТ 9105
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13.10.2020 22:17 Ответить
Был Притула, но он самоликвидировался.
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14.10.2020 01:07 Ответить
Человек с эстрады, пытается пристыдить Порошенко, что он не такой патриот как те на кого работает тов.Притула. Честное слово, я полагал, что тов.Притула все-таки умнее тов.Зеленского. Но ... не тут-то было, оказывается тов.Притула просто вторая серия от тов.Зеленского. Самое смешное так это перечень т.н. партий, с которыми тов.Притула ведет пререговоры "разной интенсивности". Такие мини партии типа "Самопомич" или т.н."Голос" - партии однодневки, которые дальнозоркие и толстокошельковые товарищи используют, как средство против своего главного врага, кто бы он не был. А враг определяется сразу же как только тот или иной правитель пытается приструнить апетиты этих "бедных" товарищей - типа Коломойского+Суркиса+Боголюбова+Медведчука+Рабиновича ... ну и т.д. В данном конкретном случае т.н. "Голос" - есть произведение тов.Пинчука, периодически играющего роль т.н. "либерала", а на самом деле разбивающего на некие фрагменты мощное национально-патриотическое крыло в гражданском обществе страны и таким образом выполняет свою немаловажную роль в захвате верховной власти этнической преступной группировкой.
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11.11.2020 17:02 Ответить
Человек с эстрады, пытается пристыдить Порошенко, что он не такой патриот как те на кого работает тов.Притула. Честное слово, я полагал, что тов.Притула все-таки умнее тов.Зеленского. Но ... не тут-то было, оказывается тов.Притула просто вторая серия от тов.Зеленского. Самое смешное так это перечень т.н. партий, с которыми тов.Притула ведет пререговоры "разной интенсивности". Такие мини партии типа "Самопомич" или т.н."Голос" - партии однодневки, которые дальнозоркие и толстокошельковые товарищи используют, как средство против своего главного врага, кто бы он не был. А враг определяется сразу же как только тот или иной правитель пытается приструнить апетиты этих "бедных" товарищей - типа Коломойского+Суркиса+Боголюбова+Медведчука+Рабиновича ... ну и т.д. В данном конкретном случае т.н. "Голос" - есть произведение тов.Пинчука, периодически играющего роль т.н. "либерала", а на самом деле разбивающего на некие фрагменты мощное национально-патриотическое крыло в гражданском обществе страны и таким образом выполняет свою немаловажную роль в захвате верховной власти этнической преступной группировкой.
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11.11.2020 17:03 Ответить
 
 