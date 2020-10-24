РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4998 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаОбщество Оборона
33 619 215
беспилотник (2074) Турция (3229) Уруский Олег (116)

Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский

Украина в рамках договоренности с турецкой компанией Bayraktar о размещении в стране производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ищет соответствующую площадку для такого предприятия, сообщил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Уруский уточнил, что такой измененный подход турецкая стороны представила недавно, а ранее она готова была разместить производство на одном из предприятий "Укроборонпрома".

Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы, и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.

Уруский также сообщил, что рассматривается возможность совместного производства с Турцией передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей, как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.

Вице-премьер подчеркнул, что общий принцип: "если их продукция – то локализация у нас, наша продукция – локализация у них".

"Предусматриваем, что будет создано несколько совместных предприятий, в том числе в морской тематике", – сказал Уруский. Он уточнил, что Минобороны Украины заинтересовалось турецкими корветами, детальных переговоров еще не было, но первый корвет может быть построен в Турции, а остальные уже на украинском предприятии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
сдам за 1 доллар в год 2 га своей атошной земли...
показать весь комментарий
23.10.2020 22:08
+30
похоже Магомет и Гора встретились и поняли друг друга ! Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский - Цензор.НЕТ 5740

наш опыт в авиастроении и моторостроении и достижения турецкого оборонпрома сулят хороший результат.

Аллах Акбар, уруские шайтаны ! Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский - Цензор.НЕТ 5740
показать весь комментарий
23.10.2020 22:22
+21
Ищет? А "Антонов" забит заказами на 10 лет вперёд, что ли?
показать весь комментарий
23.10.2020 22:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
ЖУЖУЖУ... ЖУЖУЖУ, А ЯКИЙ РОЗМІР МАЙДАНЧИКА НЕ СКАЖУ !) ЖУЧАРИ !!!
показать весь комментарий
24.10.2020 18:20 Ответить
"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты"

***
Аеродром в м.Узин гуляє. В м.Біла Церква аеродром Гайок теж простоює, поряд будівлі ремонтного заводу, які пиляють на металобрухт. Під БЦ є полігон в Половецькому де можна тестувати апарати в бойовому випробуванні. Поряд автобан Київ-Одеса, залізнична колія.
Головне організація та інвестиції.
показать весь комментарий
24.10.2020 18:49 Ответить
Ні... Головне зараз вигнати жидобільшовиків бо з ними ми будемо "чухатись" до скону і ніхто не буде інвестувати в прокацаплене падло "на связи" з ******...
показать весь комментарий
24.10.2020 19:24 Ответить
Умоскальський шукає пятий кут в Україні, звіздобол зелений.
показать весь комментарий
24.10.2020 19:19 Ответить
То же мне проблема , берете любой авиаримонтный завод у них у всех территория еханный бабай , построить там новый цех вообще не проблема , да и со специалистами то же , а там хоть в Киеве , хоть где угодно.
показать весь комментарий
24.10.2020 20:04 Ответить
И хрен найдут свободную землю. Все уже давно украдено. Теперь только один путь - покупать втридорога у воров (бизнесменами называются).
показать весь комментарий
24.10.2020 20:07 Ответить
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
"Нелоха" какого-то
Лет 40 надцати.
Київ шукає майданчик турецькому Bayraktar для підприємства з виробництва БПЛА, - Уруський - Цензор.НЕТ 2169
показать весь комментарий
24.10.2020 20:46 Ответить
Да и полигоны поры присматривать типа крымнаш, донбасс.
показать весь комментарий
24.10.2020 20:46 Ответить
Багатоцільовий авіаційний комплекс АН-БК-1 «Горлиця» розробляється на ДП «Антонов» у кооперації з провідними підприємствами України.
Це буде перший вітчизняний тактичний безпілотний комплекс, який, в тому числі, може нести засоби враження, повідомляє Національний промисловий портал.
показать весь комментарий
24.10.2020 20:47 Ответить
у самих руки с ...., или нужны инвестиции? )
показать весь комментарий
24.10.2020 21:13 Ответить
На антонові хай складають, все одно люди без роботи
показать весь комментарий
24.10.2020 22:02 Ответить
зазвичай, якщо якась країна хоче щось будувати і робити в Україні, то це означає, що ця технологія і продукт вже морально застарілі. Так повторюється десятиліттями, ще в СЕРСЕР так було...
показать весь комментарий
25.10.2020 01:22 Ответить
Наскільки мені відомо, ліцензію на Bayraktar турки самі закупили в Ізраїлі ще в 90-х. Так що це не сама передова техніка в світі. Це так інформація що б не було "шапкрзакідатєльських" настроїв типу "у нас найсильніша армія в Європі". Уточню - я тут не критикую владу. Це вже безперечний крок вперед. Все ж таки воювати технікою 90-х краще ніж технікою 70-х (яка в нас на даний момент в наявності). В Лівії, Карабаху армія 90-х наочно демонструє свою перевагу над армією 70-х. Тут плюс владі - аби тільки дійсно дійшло до реального виробництва.
показать весь комментарий
25.10.2020 08:50 Ответить
Війна переходить у вертикальну плоскість. Основний удар наноситься з повітря (вертикаль), а горизонтально проводиться зачистка.
показать весь комментарий
25.10.2020 09:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UEec_EbJgfU&feature=emb_logo
показать весь комментарий
25.10.2020 12:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 