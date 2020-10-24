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безпілотник (2071) Туреччина (2248) Уруський Олег (111)

Київ шукає майданчик турецькому Bayraktar для підприємства з виробництва БПЛА, - Уруський

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Київ шукає майданчик турецькому Bayraktar для підприємства з виробництва БПЛА, - Уруський

Україна в рамках домовленості з турецькою компанією Bayrаktar про розміщення в країні виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) шукає відповідний майданчик для такого підприємства, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Турецька сторона готова зробити інвестицію. Їм від нас необхідна площадка з відповідними вимогами, на якій вони побудують підприємство, яке в підсумку потім буде виробляти ці апарати", - сказав він на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уруський уточнив, що такий змінений підхід турецька сторона представила недавно, а раніше вона готова була розмістити виробництво на одному з підприємств "Укроборонпрому".

Віце-прем'єр уточнив, що на підприємстві Bayrаktar в Україні будуть працювати українські інженери та конструктори, і воно отримає право продажу БПЛА як на українському, так і на інших ринках.

Також читайте: Україна обговорює з Туреччиною спільне будівництво корветів для ВМС України, - Уруський

Уруський також повідомив, що розглядається можливість спільного виробництва з Туреччиною пересувних протитанкових ракетних комплексів і організація спільного підприємства з виробництва в Туреччині авіаційних двигунів, як для БПЛА, так і для вертольотів і можливого турецького перспективного бойового літака.

Віце-прем'єр наголосив, що загальний принцип: "якщо їх продукція - то локалізація у нас, наша продукція - локалізація у них".

"Передбачаємо, що буде створено кілька спільних підприємств, зокрема в морській тематиці", - сказав Уруський. Він уточнив, що Міноборони України зацікавилося турецькими корветами, детальних переговорів ще не було, але перший корвет може бути побудований в Туреччині, а решта вже на українському підприємстві.

Читайте також: Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити в літакобудуванні та створенні безпілотників, - Зеленський
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Топ коментарі
+43
сдам за 1 доллар в год 2 га своей атошной земли...
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23.10.2020 22:08
+30
похоже Магомет и Гора встретились и поняли друг друга ! Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский - Цензор.НЕТ 5740

наш опыт в авиастроении и моторостроении и достижения турецкого оборонпрома сулят хороший результат.

Аллах Акбар, уруские шайтаны ! Киев ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА, - Уруский - Цензор.НЕТ 5740
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23.10.2020 22:22
+21
Ищет? А "Антонов" забит заказами на 10 лет вперёд, что ли?
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23.10.2020 22:06
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ЖУЖУЖУ... ЖУЖУЖУ, А ЯКИЙ РОЗМІР МАЙДАНЧИКА НЕ СКАЖУ !) ЖУЧАРИ !!!
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24.10.2020 18:20 Відповісти
"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты"

***
Аеродром в м.Узин гуляє. В м.Біла Церква аеродром Гайок теж простоює, поряд будівлі ремонтного заводу, які пиляють на металобрухт. Під БЦ є полігон в Половецькому де можна тестувати апарати в бойовому випробуванні. Поряд автобан Київ-Одеса, залізнична колія.
Головне організація та інвестиції.
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24.10.2020 18:49 Відповісти
Ні... Головне зараз вигнати жидобільшовиків бо з ними ми будемо "чухатись" до скону і ніхто не буде інвестувати в прокацаплене падло "на связи" з ******...
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24.10.2020 19:24 Відповісти
Умоскальський шукає пятий кут в Україні, звіздобол зелений.
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24.10.2020 19:19 Відповісти
То же мне проблема , берете любой авиаримонтный завод у них у всех территория еханный бабай , построить там новый цех вообще не проблема , да и со специалистами то же , а там хоть в Киеве , хоть где угодно.
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24.10.2020 20:04 Відповісти
И хрен найдут свободную землю. Все уже давно украдено. Теперь только один путь - покупать втридорога у воров (бизнесменами называются).
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24.10.2020 20:07 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
"Нелоха" какого-то
Лет 40 надцати.
Київ шукає майданчик турецькому Bayraktar для підприємства з виробництва БПЛА, - Уруський - Цензор.НЕТ 2169
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24.10.2020 20:46 Відповісти
Да и полигоны поры присматривать типа крымнаш, донбасс.
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24.10.2020 20:46 Відповісти
Багатоцільовий авіаційний комплекс АН-БК-1 «Горлиця» розробляється на ДП «Антонов» у кооперації з провідними підприємствами України.
Це буде перший вітчизняний тактичний безпілотний комплекс, який, в тому числі, може нести засоби враження, повідомляє Національний промисловий портал.
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24.10.2020 20:47 Відповісти
у самих руки с ...., или нужны инвестиции? )
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24.10.2020 21:13 Відповісти
На антонові хай складають, все одно люди без роботи
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24.10.2020 22:02 Відповісти
зазвичай, якщо якась країна хоче щось будувати і робити в Україні, то це означає, що ця технологія і продукт вже морально застарілі. Так повторюється десятиліттями, ще в СЕРСЕР так було...
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25.10.2020 01:22 Відповісти
Наскільки мені відомо, ліцензію на Bayraktar турки самі закупили в Ізраїлі ще в 90-х. Так що це не сама передова техніка в світі. Це так інформація що б не було "шапкрзакідатєльських" настроїв типу "у нас найсильніша армія в Європі". Уточню - я тут не критикую владу. Це вже безперечний крок вперед. Все ж таки воювати технікою 90-х краще ніж технікою 70-х (яка в нас на даний момент в наявності). В Лівії, Карабаху армія 90-х наочно демонструє свою перевагу над армією 70-х. Тут плюс владі - аби тільки дійсно дійшло до реального виробництва.
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25.10.2020 08:50 Відповісти
Війна переходить у вертикальну плоскість. Основний удар наноситься з повітря (вертикаль), а горизонтально проводиться зачистка.
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25.10.2020 09:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UEec_EbJgfU&feature=emb_logo
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25.10.2020 12:04 Відповісти
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