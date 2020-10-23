Украина обсуждает с Турцией совместное строительство корветов для ВМСУ, - Уруский
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Украина ведет переговоры с Турцией о совместном строительстве новых корветов для ВМСУ. Речь идет о турецком проекте, который будет локализован на украинских предприятиях.
Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
"Первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь у нас в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие", - подчеркнул Уруский.
При этом чиновник пояснил, что детальных переговоров, по этому проекту с турецкой стороной пока не было, однако подтвердил информацию об определенной заинтересованности Министерства обороны Украины в турецких корветах.
Также министр отметил тяжелое положение украинской судостроительной отрасли.
"У нас ситуация действительно очень критическая в кораблестроительной отрасли. На сегодня, у нас, в концерне "Укроборонпром", фактически два государственных предприятия осталось, имеющих отношение к кораблестроению", - сказал Уруский.
Он пояснил, что одно из них это конструкторское бюро (ДПЦК), а второе - ГП "Николаевский судостроительный завод", который из-за большого количества проблем скорее можно назвать судоремонтным. Практически все другие частные кораблестроительные предприятия, наряду с наибольшим - ЧСЗ (на котором собственно когда-то и началось строительство украинского корвета) тоже в достаточно тяжелом состоянии.
"На сегодня, я так понимаю, Министерство обороны не видит целесообразности продолжения строительства корвета в своих интересах. Зато рассматривается вопрос - это уже предмет переговоров, если будет принято окончательное решение по Турции - то каким образом использовать те наработки, которые были по нашему корвету, к строительству корвета несколько иного класса", - отметил Уруский.
"Предприятие которое реально развивается сегодня, это "Нибулон". Которое действительно может служить базой на сегодня. Где мы реально можем делать локализацию и относительно производства ракетных катеров и по строительству тех же корветов", - подчеркнул вице-премьер.
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Чорномо́рський суднобудівни́й заво́д (ЧСЗ) - українське корабле- та суднобудівне підприємство у місті Миколаєві (Україна). - верфи совецких авианосцев и крейсеров
сейчас:
собственость русского шпиона Новинского
У вересні 2019 року за рішенням Господарського суду Миколаївської області майно ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ) виставлено на продаж. Майно реалізується двома лотами - нежитлові приміщення та плавальні засоби. Окрім них також виставлено на продаж наявне обладнання у цих цехах та територіях включно з кранами, огорожею, система освітлення та інше.[
а на счет " «Владимира Великого» была же здравая идея у Новинского только спустить на воду а достраивать на другом заводе . пускай и том же Нибулоне
я вообще считаю что при нашей бедности и отсутствии для флота задач в мировом океане можно отказаться от строительства корветов в 2500 тонн и сосредоточиться на таких корабля с водоизмещением в районе 1000 тонн . автономность и вертолет как на корвете туда конечно не влезет но за то можно обеспечить приемлемые возможности ПВО в отличии от стандартного ракетного катера
и это я еще не спрашиваю зачем
замечу . все походы Сагайдачного были до войны . сейчас не до этого
подлодки вещь хорошая и нам не лишняя но очень не дешевая . надеюсь они у нас будут в каком то не очень далеком будущем
поэтому наше все это надводные корабли умеренного водоизмещения с противокорабельными ракетами поддержанные береговыми комплексами и авиацией с этими же самыми ракетами
по водоизмещению и вооружению они ничем особо не отличаются от нашего проекта 58250 «Владимир Великий» . кроме одного наш не достроен а турецкие 4 уже в строю и кроме того строятся на экспорт
с одной стороны резко увеличивается вероятность получения новых кораблей с другой стороны наших проектировщиков можно разгонять . государству ( в лице зеленой власти ) они не нужны . так как оно не желает строить корабли по украинским проектам
если в случае с ракетными катерами от англичан это вполне разумно то в случае с корветами от турков решение неоднозначное . как по мне наш проект ни чем не хуже
"Потішні війська " України.
На жаль ,Україна йде тупорилим традиційним екстивним шляхом розвитку,ігноруючи ,що зараз настав ЧАС ГіБРИДНИХ ВіЙН.На це можна було би піти,ПЕРЕБУВАЮЧИ У СТРУКТУРі НАТО. А плани на 2020 -це задовго.Україні треба діяти ВЖЕ.
Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..
Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
«Бургазада» является третьим кораблем серии, первым был «Хейбелиада» (Heybeliada), спущенный на воду в 2008 году. Корветы предназначены для патрулирования, борьбы с подводными лодкам, поисково-спасательных операций, водоизмещение 2400 т, максимальная скорость хода более 29 узлов,
дальность 3500 морских миль,
вооружение 76 мм артустановка, ракеты, торпеды,
вертолет Seahawk.
Красивий корабль,але..
Бал (индекс ГРАУ 3К60, по кодификации НАТО: SSC-6 «Sennight» (рус. «неделя»)) - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35. ГСИ завершены в 2004[2]. Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году[2].
Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У
Удаленность стартовой позиции от береговой линии: до 10 км
Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
Интервал пуска ракет в залпе: не более 3
сСтартовая масса ракеты: 620 кг
Суммарный боекомплект комплекса: до 64