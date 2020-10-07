РУС
Подписанный Великобританией и Украиной меморандум предусматривает производство ракетных катеров для ВСУ, - СМИ

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского министр обороны Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Текст документа не обнародуется, но его детали известны "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, договоренность, достигнутая для подписания этого документа, предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум, который готовится к подписанию, предусматривает "поддержку судостроительных мощностей" в Украине. "Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного кораблестроения", - говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили о вызовах, связанных с милитаризацией Крыма, - Кулеба и Аваков встретились с советником британского премьера Кварри

По данным "Европравды", два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство - от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу). Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове.

Напомним, о факте подписания документа сообщила пресс-служба президента Украины. Отмечается, что документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

+27
Команда нашего президента в курсе, что средства, предусмотренные на строительство ракетных катеров, можно тратить только на строительство ракетных катеров?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:54 Ответить
+11
Good!
показать весь комментарий
07.10.2020 21:53 Ответить
+6
Нічо, їм поки що вистачить дерибанити тих, що Турчинов замовив на «Нептун».
показать весь комментарий
07.10.2020 22:03 Ответить
Good!
показать весь комментарий
07.10.2020 21:53 Ответить
Конечно это хорошо, но это еще может означать, что есть информация у Бритов что в ближайшее время у нас намечается очень серьезной заворуха с кацапами...
показать весь комментарий
07.10.2020 22:53 Ответить
Вам же черным по белому написали , шо инфа о содержании меморандума - засекречена. А это может означать, что мы еще узнаем о договорах о дружбе и взаимопомощи, против которых мордор не попреть...Бо там и Штаты уже подтянулись с НАТОй... Да и пыня, не сегодня завтра, скоро гыгнэ... Надо полагать, поэтому и просочилась инфа о ракетных катерах, бо нужно будет голодающих поволжья сдерживать. В нарапсее же начнутся мощные миграции, ввиду предвидящихся цветных революций, и, как следствие, голодных и кровавых бунтов с дроблением напарашии на удельные и враждующие между собов анклавчики...
показать весь комментарий
08.10.2020 00:54 Ответить
я бы сказал даже: - чьерт побирай, дык. это же Goodstvenno !!!
показать весь комментарий
08.10.2020 00:57 Ответить
Чем хорошо? Нах они нужны? Если кацапы полезут,от этих катеров толку 0. Разве что контрабандистов и браконьеров ловить.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:43 Ответить
ракетними катерами бракон'єрів не ловлять, з них запускають протикорабельні ракети.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:32 Ответить
Багато запустили ракет,чи хоть раз вистрілили з кулемета в Керченській протоці?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:47 Ответить
Команда нашего президента в курсе, что средства, предусмотренные на строительство ракетных катеров, можно тратить только на строительство ракетных катеров?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:54 Ответить
Нічо, їм поки що вистачить дерибанити тих, що Турчинов замовив на «Нептун».
показать весь комментарий
07.10.2020 22:03 Ответить
Аппетит приходит во время еды...
показать весь комментарий
07.10.2020 22:19 Ответить
Они дороги будут к базе строить только думаю денег мало с ихними аппетитами.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:05 Ответить
Ихними?
показать весь комментарий
08.10.2020 04:46 Ответить
никто пока ничего не тратит, т.к. это меморандум, а не договор
показать весь комментарий
07.10.2020 23:19 Ответить
А дороги , да подъезды до своих владений, дач де ворюгам ЗЕбилам капитулянтам на них можно найти денег.?
показать весь комментарий
08.10.2020 06:47 Ответить
Хорошо. Но что скажет ІгорL?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:00 Ответить
У санітара проситься, щоб рукавм розв'язав.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:02 Ответить
Перед тим як розв"язувати , конячу дозу галоперидола, якщо буде буйний то сульфазин в п"ять точек !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 22:09 Ответить
Санитаров я в отпуск отправил
показать весь комментарий
08.10.2020 04:47 Ответить
всё это хорошо но шо зеля на это скажет *****?как он ему в глаза смотреть будет?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:07 Ответить
Головне що він в тих очах побачит !!)))
показать весь комментарий
07.10.2020 22:10 Ответить
Бриты не дадут такой шары, припнут в Очакове, за сроками наблюдать...
показать весь комментарий
08.10.2020 00:58 Ответить
А щось потужніше від Гюрз і Марків нам не потрібно? За такі гроші можна було б і крейсерами розжитися.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:08 Ответить
Оно стоїть. На 90% готовий.
З 1995 року.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:12 Ответить
весь вопрос в том,кому отдадут в Украине производство...
а то там в николаеве и кацапы владеют заводом.или уже нет?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:14 Ответить
Новінський ,*ука православна !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 22:15 Ответить
этот настроит...плавучих каплычек мацковского пархатриата
показать весь комментарий
07.10.2020 22:17 Ответить
Дай, Бог, осуществится! Нам и в самом деле ни авианосцы ни крейсера не нужны. Мы "владеть океанами" не собираемся,а защищать берег можно и нужно с берега и малотоннажным современным флотом!
показать весь комментарий
07.10.2020 22:14 Ответить
Я бы сосредоточился на авиации как более универсальной и мобильной компоненте. Катера не имеют средств ПВО/ПРО и будут лёгкими мишенями для кацапских ракет.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:27 Ответить
доволі темна історія з цим меморандумом. в Українських медія путаниця між буде підписано меморандум та вже підписано. в Британських медія жодної згадки, також жодної згадки про офіційний візит Зеленського та підписання меморандуму на жодному з державних Британських сайтів. якщо у когось є линьк з Британських ресурсів скиньте будь ласка.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:18 Ответить
так знайшов пару слів про цей "історичний" візит на сайті Української служби новин ВВС. про рівень візиту можна судити з того що Зеленського та його дружину приймав в Букингемському палаці принц Вільям та Кейт.. тобто рівень слабуватий. далі, Зеленський поїхав на морську базу в Портсмус. з ким він там зустрічався невідомо. можливо гуляв по пристані та дивився на пару воєнних кораблів на причалі..
показать весь комментарий
07.10.2020 22:31 Ответить
Для солидности можно и пару фрегатов у бритов закупить,а то "дедушка" Сагайдачный уже скоро на пенсию отправится.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:48 Ответить
Слишком дорого. Достаточно пары корветов.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:28 Ответить
Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280
показать весь комментарий
07.10.2020 22:52 Ответить
Підписувала Україна, колись давно, один меморандум, Будапештський називався !
показать весь комментарий
07.10.2020 23:03 Ответить
Простите, но ведь катера нам не нужны. Ведь это просто лоханки. Или что-то изменилось за последние полтора года?🤔
показать весь комментарий
07.10.2020 23:28 Ответить
лоханки, рассчитанные на мелководные реки Средней Азии, нашим ВСУ пэдра впаривал.
показать весь комментарий
08.10.2020 03:49 Ответить
Ааа.. Ну да, Пэдра за гривни,Зелень за валюту.... Действительно, "это другое, вы не понимаете"😁
показать весь комментарий
08.10.2020 08:16 Ответить
не тупи, это одно и тоже
показать весь комментарий
08.10.2020 12:45 Ответить
Ну да, купить за гривни, или за валюту - одно и тоже
показать весь комментарий
08.10.2020 19:05 Ответить
Найліпший принцип навчання - "Роби як як!"
Сподіваюсь, наші конструктори і розробники недарма там будуть сидіти, і зможуть багато чому навчитись!
показать весь комментарий
07.10.2020 23:40 Ответить
А Крейсер единственный достроить нельзя? уже сколько лет стоит...
показать весь комментарий
07.10.2020 23:41 Ответить
Он заточен под вооружение с Раши.Да и нафига нам корабль океанского базирования в нашей луже.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:46 Ответить
Смотрите на классический саботаж МО, сколько будет катеров при Зе!
показать весь комментарий
07.10.2020 23:48 Ответить
Подрались два порохобота. Один кричит -"Это позор, днище , винават Зе!", другой - "Это перемога, и личная заслуга Парашенки!"
показать весь комментарий
07.10.2020 23:50 Ответить
в Канаді , що боярка по дешевшала ?
показать весь комментарий
08.10.2020 00:09 Ответить
отямтесь, у него с горем пополам бояры хватает на могарь для прокси...
показать весь комментарий
08.10.2020 01:02 Ответить
Тю, неправда ваша, бо я слышал анеГдот, ЮЛИНА ШКОЛА, пра папередников
показать весь комментарий
08.10.2020 01:01 Ответить
кста, а где Юля запропастилась, чи до сих пор с пальчевским не могжет разобраться в барышах от тамифлю.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:07 Ответить
А Канада это что, уже гадкая ********* паРаша ?
показать весь комментарий
08.10.2020 06:49 Ответить
А при чому тут Зеленський?
показать весь комментарий
08.10.2020 03:37 Ответить
Колонія вже не може нічого сама зробити, а її флот без бою все відасть ворогу, з піснями і прапором буде хроводи водити перед окупантами. Країна у якої дурна влада буде мати руки з сідниць. Вона все купує, зброю, вакцини, побутову техніку, а де своє?
показать весь комментарий
08.10.2020 07:18 Ответить
А кто ее 30 лет превращал в колонию?
показать весь комментарий
08.10.2020 07:46 Ответить
Те кто стал в результате грабежа - олигархами.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:55 Ответить
Верно, согласен
показать весь комментарий
08.10.2020 17:05 Ответить
Я так понял,что корабли будут строиться в Британии за кредит,который нам выделят.То есть деньги из Британии даже не выйдут.А это значит,что мы проспонсируем экономику Британии на 1,2 милиарда и ещё останемся должны 1.2 млрд.А наши корабелы будут стоять в сторонке и типа учиться строить корабли.Бубочка просто гений в экономике.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:43 Ответить
Ну есть альтернатива - большое ничего. По вашему, лучше ничего не делать и ковыряться в носу в надежде, что откуда-то у Украины появится флот?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:50 Ответить
Думаю це, щось типу HMS Ystad тільки **********. Декілька пускових під українські Нептуни, декілька торпедних апаратів і гармата. Є варіанти з ракетами ПВО.
Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4451
показать весь комментарий
08.10.2020 09:52 Ответить
Эти сыкуны только морально могут помочь глубокой озабоченностью. Ну или корабли продать по-дружбе, как "гарант".
показать весь комментарий
08.10.2020 11:05 Ответить
 
 