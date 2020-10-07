Подписанный Великобританией и Украиной меморандум предусматривает производство ракетных катеров для ВСУ, - СМИ

В присутствии президента Украины Владимира Зеленского министр обороны Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Текст документа не обнародуется, но его детали известны "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, договоренность, достигнутая для подписания этого документа, предусматривает переоснащение украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум, который готовится к подписанию, предусматривает "поддержку судостроительных мощностей" в Украине. "Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного кораблестроения", - говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии.

По данным "Европравды", два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя (его должно определить правительство). В дальнейшем все производство - от сбора корпусов до оснащения кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Для финансирования работ правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 млрд британских фунтов ($1,6 млрд по текущему курсу). Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования этих кораблей в Очакове.

Напомним, о факте подписания документа сообщила пресс-служба президента Украины. Отмечается, что документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

