Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ

У присутності президента України Володимира Зеленського міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Текст документу не оприлюднюється, але його деталі відомі "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання домовленість, досягнута для підписання цього документа, передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

У посольстві Великої Британії в Україні раніше підтвердили, що меморандум, який готується до підписання, передбачає "підтримку суднобудівних потужностей" в Україні. "Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії, паралельно з модернізацією власного судновиробництва", – йдеться у коментарі пресвідділу дипмісії.

За даними "Європравди", два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

Для фінансування робіт уряд Сполученого Королівства надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів ($1,6 млрд за поточним курсом). Кошти підуть також на побудову портової інфраструктури для базування цих кораблів в Очакові.

Нагадаємо, про факт підписання документа повідомила пресслужба президента України. Зазначається, що документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

+27
Команда нашего президента в курсе, что средства, предусмотренные на строительство ракетных катеров, можно тратить только на строительство ракетных катеров?
07.10.2020 21:54 Відповісти
+11
Good!
07.10.2020 21:53 Відповісти
+6
Нічо, їм поки що вистачить дерибанити тих, що Турчинов замовив на «Нептун».
07.10.2020 22:03 Відповісти
Good!
07.10.2020 21:53 Відповісти
Конечно это хорошо, но это еще может означать, что есть информация у Бритов что в ближайшее время у нас намечается очень серьезной заворуха с кацапами...
07.10.2020 22:53 Відповісти
Вам же черным по белому написали , шо инфа о содержании меморандума - засекречена. А это может означать, что мы еще узнаем о договорах о дружбе и взаимопомощи, против которых мордор не попреть...Бо там и Штаты уже подтянулись с НАТОй... Да и пыня, не сегодня завтра, скоро гыгнэ... Надо полагать, поэтому и просочилась инфа о ракетных катерах, бо нужно будет голодающих поволжья сдерживать. В нарапсее же начнутся мощные миграции, ввиду предвидящихся цветных революций, и, как следствие, голодных и кровавых бунтов с дроблением напарашии на удельные и враждующие между собов анклавчики...
08.10.2020 00:54 Відповісти
я бы сказал даже: - чьерт побирай, дык. это же Goodstvenno !!!
08.10.2020 00:57 Відповісти
Чем хорошо? Нах они нужны? Если кацапы полезут,от этих катеров толку 0. Разве что контрабандистов и браконьеров ловить.
08.10.2020 07:43 Відповісти
ракетними катерами бракон'єрів не ловлять, з них запускають протикорабельні ракети.
08.10.2020 09:32 Відповісти
Багато запустили ракет,чи хоть раз вистрілили з кулемета в Керченській протоці?
08.10.2020 09:47 Відповісти
Команда нашего президента в курсе, что средства, предусмотренные на строительство ракетных катеров, можно тратить только на строительство ракетных катеров?
07.10.2020 21:54 Відповісти
Нічо, їм поки що вистачить дерибанити тих, що Турчинов замовив на «Нептун».
07.10.2020 22:03 Відповісти
Аппетит приходит во время еды...
07.10.2020 22:19 Відповісти
Они дороги будут к базе строить только думаю денег мало с ихними аппетитами.
07.10.2020 22:05 Відповісти
Ихними?
08.10.2020 04:46 Відповісти
никто пока ничего не тратит, т.к. это меморандум, а не договор
07.10.2020 23:19 Відповісти
А дороги , да подъезды до своих владений, дач де ворюгам ЗЕбилам капитулянтам на них можно найти денег.?
08.10.2020 06:47 Відповісти
Хорошо. Но что скажет ІгорL?
07.10.2020 22:00 Відповісти
У санітара проситься, щоб рукавм розв'язав.
07.10.2020 22:02 Відповісти
Перед тим як розв"язувати , конячу дозу галоперидола, якщо буде буйний то сульфазин в п"ять точек !!))
07.10.2020 22:09 Відповісти
Санитаров я в отпуск отправил
08.10.2020 04:47 Відповісти
всё это хорошо но шо зеля на это скажет *****?как он ему в глаза смотреть будет?
07.10.2020 22:07 Відповісти
Головне що він в тих очах побачит !!)))
07.10.2020 22:10 Відповісти
Бриты не дадут такой шары, припнут в Очакове, за сроками наблюдать...
08.10.2020 00:58 Відповісти
А щось потужніше від Гюрз і Марків нам не потрібно? За такі гроші можна було б і крейсерами розжитися.
07.10.2020 22:08 Відповісти
Оно стоїть. На 90% готовий.
З 1995 року.
07.10.2020 22:12 Відповісти
весь вопрос в том,кому отдадут в Украине производство...
а то там в николаеве и кацапы владеют заводом.или уже нет?
07.10.2020 22:14 Відповісти
Новінський ,*ука православна !!))
07.10.2020 22:15 Відповісти
этот настроит...плавучих каплычек мацковского пархатриата
07.10.2020 22:17 Відповісти
Дай, Бог, осуществится! Нам и в самом деле ни авианосцы ни крейсера не нужны. Мы "владеть океанами" не собираемся,а защищать берег можно и нужно с берега и малотоннажным современным флотом!
07.10.2020 22:14 Відповісти
Я бы сосредоточился на авиации как более универсальной и мобильной компоненте. Катера не имеют средств ПВО/ПРО и будут лёгкими мишенями для кацапских ракет.
07.10.2020 23:27 Відповісти
доволі темна історія з цим меморандумом. в Українських медія путаниця між буде підписано меморандум та вже підписано. в Британських медія жодної згадки, також жодної згадки про офіційний візит Зеленського та підписання меморандуму на жодному з державних Британських сайтів. якщо у когось є линьк з Британських ресурсів скиньте будь ласка.
07.10.2020 22:18 Відповісти
так знайшов пару слів про цей "історичний" візит на сайті Української служби новин ВВС. про рівень візиту можна судити з того що Зеленського та його дружину приймав в Букингемському палаці принц Вільям та Кейт.. тобто рівень слабуватий. далі, Зеленський поїхав на морську базу в Портсмус. з ким він там зустрічався невідомо. можливо гуляв по пристані та дивився на пару воєнних кораблів на причалі..
07.10.2020 22:31 Відповісти
Для солидности можно и пару фрегатов у бритов закупить,а то "дедушка" Сагайдачный уже скоро на пенсию отправится.
07.10.2020 22:48 Відповісти
Слишком дорого. Достаточно пары корветов.
07.10.2020 23:28 Відповісти
Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1280
07.10.2020 22:52 Відповісти
Підписувала Україна, колись давно, один меморандум, Будапештський називався !
07.10.2020 23:03 Відповісти
Простите, но ведь катера нам не нужны. Ведь это просто лоханки. Или что-то изменилось за последние полтора года?🤔
07.10.2020 23:28 Відповісти
лоханки, рассчитанные на мелководные реки Средней Азии, нашим ВСУ пэдра впаривал.
08.10.2020 03:49 Відповісти
Ааа.. Ну да, Пэдра за гривни,Зелень за валюту.... Действительно, "это другое, вы не понимаете"😁
08.10.2020 08:16 Відповісти
не тупи, это одно и тоже
08.10.2020 12:45 Відповісти
Ну да, купить за гривни, или за валюту - одно и тоже
08.10.2020 19:05 Відповісти
Найліпший принцип навчання - "Роби як як!"
Сподіваюсь, наші конструктори і розробники недарма там будуть сидіти, і зможуть багато чому навчитись!
07.10.2020 23:40 Відповісти
А Крейсер единственный достроить нельзя? уже сколько лет стоит...
07.10.2020 23:41 Відповісти
Он заточен под вооружение с Раши.Да и нафига нам корабль океанского базирования в нашей луже.
08.10.2020 09:46 Відповісти
Смотрите на классический саботаж МО, сколько будет катеров при Зе!
07.10.2020 23:48 Відповісти
Подрались два порохобота. Один кричит -"Это позор, днище , винават Зе!", другой - "Это перемога, и личная заслуга Парашенки!"
07.10.2020 23:50 Відповісти
в Канаді , що боярка по дешевшала ?
08.10.2020 00:09 Відповісти
отямтесь, у него с горем пополам бояры хватает на могарь для прокси...
08.10.2020 01:02 Відповісти
Тю, неправда ваша, бо я слышал анеГдот, ЮЛИНА ШКОЛА, пра папередников
08.10.2020 01:01 Відповісти
кста, а где Юля запропастилась, чи до сих пор с пальчевским не могжет разобраться в барышах от тамифлю.
08.10.2020 01:07 Відповісти
А Канада это что, уже гадкая ********* паРаша ?
08.10.2020 06:49 Відповісти
А при чому тут Зеленський?
08.10.2020 03:37 Відповісти
Колонія вже не може нічого сама зробити, а її флот без бою все відасть ворогу, з піснями і прапором буде хроводи водити перед окупантами. Країна у якої дурна влада буде мати руки з сідниць. Вона все купує, зброю, вакцини, побутову техніку, а де своє?
08.10.2020 07:18 Відповісти
А кто ее 30 лет превращал в колонию?
08.10.2020 07:46 Відповісти
Те кто стал в результате грабежа - олигархами.
08.10.2020 15:55 Відповісти
Верно, согласен
08.10.2020 17:05 Відповісти
Я так понял,что корабли будут строиться в Британии за кредит,который нам выделят.То есть деньги из Британии даже не выйдут.А это значит,что мы проспонсируем экономику Британии на 1,2 милиарда и ещё останемся должны 1.2 млрд.А наши корабелы будут стоять в сторонке и типа учиться строить корабли.Бубочка просто гений в экономике.
08.10.2020 09:43 Відповісти
Ну есть альтернатива - большое ничего. По вашему, лучше ничего не делать и ковыряться в носу в надежде, что откуда-то у Украины появится флот?
08.10.2020 11:50 Відповісти
Думаю це, щось типу HMS Ystad тільки **********. Декілька пускових під українські Нептуни, декілька торпедних апаратів і гармата. Є варіанти з ракетами ПВО.
Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4451
08.10.2020 09:52 Відповісти
Эти сыкуны только морально могут помочь глубокой озабоченностью. Ну или корабли продать по-дружбе, как "гарант".
08.10.2020 11:05 Відповісти
 
 