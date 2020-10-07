Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ

У присутності президента України Володимира Зеленського міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Текст документу не оприлюднюється, але його деталі відомі "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання домовленість, досягнута для підписання цього документа, передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть здатні закрити потребу у кораблях такого класу в Чорному та Азовському морях.

У посольстві Великої Британії в Україні раніше підтвердили, що меморандум, який готується до підписання, передбачає "підтримку суднобудівних потужностей" в Україні. "Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії, паралельно з модернізацією власного судновиробництва", – йдеться у коментарі пресвідділу дипмісії.

За даними "Європравди", два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника (його має визначити уряд). Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

Для фінансування робіт уряд Сполученого Королівства надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів ($1,6 млрд за поточним курсом). Кошти підуть також на побудову портової інфраструктури для базування цих кораблів в Очакові.

Нагадаємо, про факт підписання документа повідомила пресслужба президента України. Зазначається, що документ передбачає залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Дивіться також: Подружжя Зеленських зустрілося з герцогом і герцогинею Кембриджськими. ФОТО