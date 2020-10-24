Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма
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Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, не стала публично говорить, признает ли, что Крым оккупирован Россией.
Свою позицию Цепкало попросили озвучить в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос - освободить страну от оккупации Лукашенко", – ответила Цепкало.
В свою очередь, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил Цепкало, что если оппозиция Беларуси не сможет четко определиться по поводу того, что Крым и Донбасс – украинские территории, то "демократии не будет".
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"Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас – поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать: Крым – украинский, весь Донбасс – украинский", – подчеркнул в эфире программы Резников.
В ответ Цепкало сообщила, что Беларусь "готова быть площадкой переговоров" и подчеркнула, что главным для нее являются добрососедские отношения с обеими странами.
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"Если бы мнение белорусского народа хоть каким-то образом помогло решить вам проблему между Украиной и Россией, мы бы, естественно, обязательно высказались. Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, соседей, партнеров как в Украине, так и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения как с Украиной, так и с Россией", – заявила она.
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У них нет НИКАКИХ сил противостоять Расии.
ЧТО им делать?
вам что лучше чьи-то слова или в перспективе безопасность на северной границы?
А беларусы все любители квартала 95. Они позавидовали нам, что у нас молодой кварталовец, а у них старый Лукашенко. Но они не понимают, что наш молодой это маска старого олигарха.