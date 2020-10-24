РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13923 посетителя онлайн
Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс Революция в Беларуси
32 327 219
Беларусь (7520) Крым (26014) шоу_Шустера (315) Резников (1167) Цепкало (18)

Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало, не стала публично говорить, признает ли, что Крым оккупирован Россией.

Свою позицию Цепкало попросили озвучить в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте по этому вопросу поговорим позже. У нас главный вопрос - освободить страну от оккупации Лукашенко", – ответила Цепкало.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников ответил Цепкало, что если оппозиция Беларуси не сможет четко определиться по поводу того, что Крым и Донбасс – украинские территории, то "демократии не будет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

"Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас – поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать: Крым – украинский, весь Донбасс – украинский", – подчеркнул в эфире программы Резников.

В ответ Цепкало сообщила, что Беларусь "готова быть площадкой переговоров" и подчеркнула, что главным для нее являются добрососедские отношения с обеими странами.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку белорусского народа: Нас вдохновила ваша готовность бороться. ВИДЕО

"Если бы мнение белорусского народа хоть каким-то образом помогло решить вам проблему между Украиной и Россией, мы бы, естественно, обязательно высказались. Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, соседей, партнеров как в Украине, так и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения как с Украиной, так и с Россией", – заявила она.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
а что вы ожидали!?
показать весь комментарий
24.10.2020 00:48
+39
у кого еще остались сомнения на счет Тихановской и Ко ?
они там такая же оппозиция как и Пашинян в Армении Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 836
показать весь комментарий
24.10.2020 00:55
+37
отказ озвучивать это тоже позиция... не в пользу Украине...
показать весь комментарий
24.10.2020 00:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Не говорите ерунды!
У них нет НИКАКИХ сил противостоять Расии.
ЧТО им делать?
показать весь комментарий
24.10.2020 13:42 Ответить
S nej poniatno,no dopustim jesli u vas sprosit u Boiko takogo sto on skazal bi pro Evrosojuz ili NATO ili drzubu s raskoj?.Eto 2 partija u vas po oprosu,vot takix vam nado bojatsia,a ne kak eta opozicenerka kotoraja jest nikto
показать весь комментарий
24.10.2020 13:47 Ответить
Це така опозиція,як у проходимців ...насмарк!
показать весь комментарий
24.10.2020 13:48 Ответить
По-человечески понять можно - хитрожопая барышня желает и рыбку съесть, и удачненько присесть. Да только у нас не бар «Голубая устрица». Или она как-то определится по Крыму и ОРДЛО, или может рассчитывать на всестороннюю поддержку протестного движения Беларуси путём предоставления площадки для переговоров между Бацькой и оппозицией та хоть в здании Крыжопольского поселкового совета - будут тогда соблюдать Крыжопольске соглашения.
показать весь комментарий
24.10.2020 14:01 Ответить
Для хитродупих білорусів головне торгівля, вони хочуть догодити і кацапам і щоб з Україною не розірвати всі зв'язки. Звісно що ви готові "допомагати", і вугілля з днр нам впарювати зі своєю націнкою, наші літаки не літають до кацапстану - білоруси "допоможуть", користуються моментом і стають хабом, нафту в кацапів ми не купуємо, зате білоруси ту ж саму кацапську нафту з націнкою нам з радістю готові постачати. Те саме й кацапам "допомагають" з санкційними продуктами. Тільки це не допомога, а нажива на чужих бідах. Я б з такими хитродупими паразитами давно розірвав всі зв'язки, вони в нас точно нічого не купують, ми в них і мази (педалік купує) і бітум, зараз в нас дорожній бум, а 60% бітуму - білоруський, і їхні фірми виграють тендери на будівництво наших доріг. Тобто ми б від розриву економічних зв'язків майже нічого не втратили, бо знайти товар можна де завгодно, а от з ринком збуту в Білорусії і так великі проблеми, всі склади затоварені, і з цивілізованим світом не конкурентоздатні, вся надія що їхній непотріб куплять країни СНД.
показать весь комментарий
24.10.2020 15:59 Ответить
вы хоть понимаете, что все еще есть угроза ввода русских войск в Беларусь. и поводом может оказаться любое неосторожное слово.
вам что лучше чьи-то слова или в перспективе безопасность на северной границы?
показать весь комментарий
24.10.2020 18:44 Ответить
Тогда они ничем не отличаются от Лукашенко.
А беларусы все любители квартала 95. Они позавидовали нам, что у нас молодой кварталовец, а у них старый Лукашенко. Но они не понимают, что наш молодой это маска старого олигарха.
показать весь комментарий
25.10.2020 15:18 Ответить
*****
показать весь комментарий
24.10.2020 20:06 Ответить
ну і де білоруська опозиція?
показать весь комментарий
24.10.2020 20:24 Ответить
"Двум богам служить нельзя..." (с) А взагалі то закінчена дурепа. І це ще дуже м*яко сказано...
показать весь комментарий
24.10.2020 20:37 Ответить
Бульбаши всегда были такими - сидели на том стуле на котором удобно, а по возможности на двух! Поэтому они всегда подсасывали у кацапии и украинцев считали бЕндеровцами...
показать весь комментарий
24.10.2020 20:48 Ответить
поймать и отправить на Москаль Орду кацапсиновых людоедов и сизорылых хрюсских свинодрочеров.
показать весь комментарий
24.10.2020 20:58 Ответить
Эта Цепкало,одной задницей на два базара.Украине не нужно поддерживать такую оппозицию.
показать весь комментарий
24.10.2020 20:58 Ответить
Тобто та ***** білоруська не визнає міжнародне право і статут ООН. Тому найух таких опіздоціонерів треба посилати.
показать весь комментарий
24.10.2020 21:32 Ответить
они заслужили Лукашенко....и не Республика Белорусь....а белоруссия...)))
показать весь комментарий
25.10.2020 00:47 Ответить
У Бойко и Медведчука про Крым спрашивали ?
показать весь комментарий
25.10.2020 05:19 Ответить
Нема ніяких основ вважати, що ці опозиція? Та ще й демократична? А чому не вихідці з совітської номенклатури, які рвуться до влади й дерибану? Як такі ж в Україні роздерибанили, а тим Лукашенко не дозволив. А хто думає, що вони змирились? Вони давно дуже заздрять Ахметову, Коломойському, Медведчуку та іншим. А дерибан, то це що, демократія?
показать весь комментарий
25.10.2020 15:58 Ответить
Беларусы все любители квартала 95. Они позавидовали нам, что у нас молодой кварталовец, а у них старый Лукашенко. Но они не понимают, что наш молодой это маска старого олигарха.
показать весь комментарий
25.10.2020 16:01 Ответить
Страница 3 из 3
 
 