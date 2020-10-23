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Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы влиять на процессы в Беларуси. Россия будет решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Считаю, что они могут ввести свои войска на территорию Беларуси. Это - большой вызов для Украины, Литвы и Польши. Мы с моими визави из этих стран постоянно держим контакт", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, работа над задачами, которые ставил перед собой Путин о возвращении Украины, Беларуси и других государств, кроме, возможно, среднеазиатских, под влияние России, продолжается с тех пор, как Кремль оправился после событий 1991 года.

"2008 был годом великого перелома. К большому сожалению, мы не ожидали от наших партнеров случившегося в апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, когда нам отказали в предоставлении Плана действий по членству в Альянсе. ... В том же году мы получили открытую агрессию РФ против Грузии, этому не была дана адекватная оценка, и результат сегодня известен - оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины. ... В Беларуси будет сложная ситуация, и если она будет выходить из-под контроля Лукашенко и Путина, участие могут принять российские военные", - подытожил Данилов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Швидше скорочуйте армію. ( сарказм)
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23.10.2020 16:29
+5
А как приднестровье обеспечивается едой и боеприпасами???? Тут вопрос
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23.10.2020 16:06
+4
Причём, через Молдову и Румынию.
Украина из Молдовы (а Приднестровье мы считаем Молдовой) впускает/выпускает только по молдавским паспортам. Грузы же идут через молдавские фирмы - значит, сама Молдова должна у себя порядок навести...
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23.10.2020 16:26
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А как приднестровье обеспечивается едой и боеприпасами???? Тут вопрос
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23.10.2020 16:06 Ответить
Никак. Только орки по гражданке ротации проводят. Гражданскими видами транспотра.
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23.10.2020 16:11 Ответить
Причём, через Молдову и Румынию.
Украина из Молдовы (а Приднестровье мы считаем Молдовой) впускает/выпускает только по молдавским паспортам. Грузы же идут через молдавские фирмы - значит, сама Молдова должна у себя порядок навести...
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23.10.2020 16:26 Ответить
Ну понятно, что не мы должны ПМР в Молдову возвращать.
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23.10.2020 16:29 Ответить
После Карабаха они следующие
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23.10.2020 19:10 Ответить
Теперь у нас открытая угроза с севера.
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23.10.2020 16:19 Ответить
...ещё и с севера.
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23.10.2020 16:21 Ответить
Недопонял.
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23.10.2020 16:22 Ответить
ПМР с юго-запада. Ну, про остальное и так ясно.
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23.10.2020 16:27 Ответить
Там у них если оттуда рыпнутся, то логистики не будет, это прощай снабжение.
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23.10.2020 17:57 Ответить
Швидше скорочуйте армію. ( сарказм)
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23.10.2020 16:29 Ответить
де юре, в рамках договорняков. де факто они уже там.
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23.10.2020 16:30 Ответить
Так введет или может введет..Тоже 5 лет Турчинов шугал мемами типа - вероятность нападения путена омтается осень великой и так раз в три месяца ...Я и за 10 000 грн готов такие мемы провозглашать
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23.10.2020 16:53 Ответить
Во работа у секретар РНБО - 5 раз сказал путен нападэ и можно в отпуск идти с отпуска вышел еще 5 раз сказал путен нападэ и финансовый год прошёл
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23.10.2020 16:57 Ответить
Ну, полезные идиоты этого добивались.
Можно будет радоваться.
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23.10.2020 17:10 Ответить
Глупости.
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23.10.2020 17:24 Ответить
Обоснуй. Или нонейм ихтвмнету вы не видите ?
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23.10.2020 18:08 Ответить
Если Лукашенко запросит ввода войск России в Беларусь, то Тихановской надо будет запросить ввода войск НАТО в Беларусь. И тогда будет баш на баш.
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23.10.2020 17:46 Ответить
Сдается мне ,шо эти войска уже давно в Беларуси.
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23.10.2020 19:29 Ответить
А их там еще нет??? Удивительно...
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24.10.2020 00:55 Ответить
 
 