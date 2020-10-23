Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь. Це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Росія буде робити все від неї залежне, щоб впливати на процеси в Білорусі. Росія буде вирішувати питання залежно від того, як розвиватиметься ситуація після 1 листопада - виборів у Молдові. Вважаю, що вони можуть ввести свої війська на територію Білорусі. Це - великий виклик для України, Литви та Польщі. Ми з моїм візаві з цих країн постійно тримаємо контакт", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, робота над завданнями, які ставив перед собою Путін про повернення України, Білорусі та інших держав, крім, можливо, середньоазіатських, під вплив Росії, триває відтоді, як Кремль оговтався після подій 1991 року.

"2008 рік був роком великого перелому. На превеликий жаль, ми не очікували від наших партнерів того, що сталося у квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, коли нам відмовили в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі.... Того ж року ми отримали відкриту агресію РФ проти Грузії, цьому не було дано адекватної оцінки, і результат сьогодні відомий - окупація Криму та частини Донецької і Луганської областей України. ... В Білорусі буде складна ситуація, і якщо вона виходитиме з-під контролю Лукашенка і Путіна, участь можуть взяти російські військові", - підсумував Данілов.

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