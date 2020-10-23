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Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь. Це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час Київського безпекового форуму заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Росія буде робити все від неї залежне, щоб впливати на процеси в Білорусі. Росія буде вирішувати питання залежно від того, як розвиватиметься ситуація після 1 листопада - виборів у Молдові. Вважаю, що вони можуть ввести свої війська на територію Білорусі. Це - великий виклик для України, Литви та Польщі. Ми з моїм візаві з цих країн постійно тримаємо контакт", - сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, робота над завданнями, які ставив перед собою Путін про повернення України, Білорусі та інших держав, крім, можливо, середньоазіатських, під вплив Росії, триває відтоді, як Кремль оговтався після подій 1991 року.

"2008 рік був роком великого перелому. На превеликий жаль, ми не очікували від наших партнерів того, що сталося у квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, коли нам відмовили в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі.... Того ж року ми отримали відкриту агресію РФ проти Грузії, цьому не було дано адекватної оцінки, і результат сьогодні відомий - окупація Криму та частини Донецької і Луганської областей України. ... В Білорусі буде складна ситуація, і якщо вона виходитиме з-під контролю Лукашенка і Путіна, участь можуть взяти російські військові", - підсумував Данілов.

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Топ коментарі
+7
Швидше скорочуйте армію. ( сарказм)
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23.10.2020 16:29
+5
А как приднестровье обеспечивается едой и боеприпасами???? Тут вопрос
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23.10.2020 16:06
+4
Причём, через Молдову и Румынию.
Украина из Молдовы (а Приднестровье мы считаем Молдовой) впускает/выпускает только по молдавским паспортам. Грузы же идут через молдавские фирмы - значит, сама Молдова должна у себя порядок навести...
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23.10.2020 16:26
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А как приднестровье обеспечивается едой и боеприпасами???? Тут вопрос
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23.10.2020 16:06 Відповісти
Никак. Только орки по гражданке ротации проводят. Гражданскими видами транспотра.
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23.10.2020 16:11 Відповісти
Причём, через Молдову и Румынию.
Украина из Молдовы (а Приднестровье мы считаем Молдовой) впускает/выпускает только по молдавским паспортам. Грузы же идут через молдавские фирмы - значит, сама Молдова должна у себя порядок навести...
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23.10.2020 16:26 Відповісти
Ну понятно, что не мы должны ПМР в Молдову возвращать.
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23.10.2020 16:29 Відповісти
После Карабаха они следующие
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23.10.2020 19:10 Відповісти
Теперь у нас открытая угроза с севера.
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23.10.2020 16:19 Відповісти
...ещё и с севера.
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23.10.2020 16:21 Відповісти
Недопонял.
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23.10.2020 16:22 Відповісти
ПМР с юго-запада. Ну, про остальное и так ясно.
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23.10.2020 16:27 Відповісти
Там у них если оттуда рыпнутся, то логистики не будет, это прощай снабжение.
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23.10.2020 17:57 Відповісти
Швидше скорочуйте армію. ( сарказм)
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23.10.2020 16:29 Відповісти
де юре, в рамках договорняков. де факто они уже там.
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23.10.2020 16:30 Відповісти
Так введет или может введет..Тоже 5 лет Турчинов шугал мемами типа - вероятность нападения путена омтается осень великой и так раз в три месяца ...Я и за 10 000 грн готов такие мемы провозглашать
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23.10.2020 16:53 Відповісти
Во работа у секретар РНБО - 5 раз сказал путен нападэ и можно в отпуск идти с отпуска вышел еще 5 раз сказал путен нападэ и финансовый год прошёл
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23.10.2020 16:57 Відповісти
Ну, полезные идиоты этого добивались.
Можно будет радоваться.
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23.10.2020 17:10 Відповісти
Глупости.
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23.10.2020 17:24 Відповісти
Обоснуй. Или нонейм ихтвмнету вы не видите ?
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23.10.2020 18:08 Відповісти
Если Лукашенко запросит ввода войск России в Беларусь, то Тихановской надо будет запросить ввода войск НАТО в Беларусь. И тогда будет баш на баш.
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23.10.2020 17:46 Відповісти
Сдается мне ,шо эти войска уже давно в Беларуси.
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23.10.2020 19:29 Відповісти
А их там еще нет??? Удивительно...
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24.10.2020 00:55 Відповісти
 
 