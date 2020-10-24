УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16717 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Окуповані території - Крим і Донбас Революція в Білорусі
32 327 219
Білорусь (5964) Крим (12752) шоу_Шустера (309) Резніков (1385) Цепкало_ (18)

Білоруська опозиціонерка Цепкало відмовилася озвучити позицію щодо окупації Криму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська опозиціонерка Цепкало відмовилася озвучити позицію щодо окупації Криму

Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало не стала публічно казати, чи визнає, що Крим окупований Росією.

Свою позицію Цепкало попросили озвучити в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте щодо цього питання поговоримо пізніше. У нас головне питання - звільнити країну від окупації Лукашенка", - відповіла Цепкало.

Натомість віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков відповів Цепкало, що якщо опозиція Білорусі не зможе чітко визначитися з приводу того, що Крим і Донбас - українські території, то "демократії не буде".

Читайте також: Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

"Якщо ви не визначилися, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, то як у нас, повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати: Крим - український, весь Донбас - український", - підкреслив в ефірі програми Резніков.

У відповідь Цепкало повідомила, що Білорусь "готова бути майданчиком переговорів", і наголосила, що головним для неї є добросусідські відносини з обома країнами.

Дивіться також: Тіхановська подякувала українцям за підтримку білоруського народу: Нас надихнула ваша готовність боротися. ВIДЕО

"Якби думка білоруського народу хоч якимось чином допомогла вирішити вам проблему між Україною та Росією, ми б, звичайно, обов'язково висловилися. Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Росією та Україною. Ми цінуємо відносини як із Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, сусідів, партнерів як в Україні, так і в Росії. І для нас вкрай важливо вибудувати добросусідські відносини як з Україною, так і з Росією", - заявила вона.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
а что вы ожидали!?
показати весь коментар
24.10.2020 00:48
+39
у кого еще остались сомнения на счет Тихановской и Ко ?
они там такая же оппозиция как и Пашинян в Армении Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 836
показати весь коментар
24.10.2020 00:55
+37
отказ озвучивать это тоже позиция... не в пользу Украине...
показати весь коментар
24.10.2020 00:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не говорите ерунды!
У них нет НИКАКИХ сил противостоять Расии.
ЧТО им делать?
показати весь коментар
24.10.2020 13:42 Відповісти
S nej poniatno,no dopustim jesli u vas sprosit u Boiko takogo sto on skazal bi pro Evrosojuz ili NATO ili drzubu s raskoj?.Eto 2 partija u vas po oprosu,vot takix vam nado bojatsia,a ne kak eta opozicenerka kotoraja jest nikto
показати весь коментар
24.10.2020 13:47 Відповісти
Це така опозиція,як у проходимців ...насмарк!
показати весь коментар
24.10.2020 13:48 Відповісти
По-человечески понять можно - хитрожопая барышня желает и рыбку съесть, и удачненько присесть. Да только у нас не бар «Голубая устрица». Или она как-то определится по Крыму и ОРДЛО, или может рассчитывать на всестороннюю поддержку протестного движения Беларуси путём предоставления площадки для переговоров между Бацькой и оппозицией та хоть в здании Крыжопольского поселкового совета - будут тогда соблюдать Крыжопольске соглашения.
показати весь коментар
24.10.2020 14:01 Відповісти
Для хитродупих білорусів головне торгівля, вони хочуть догодити і кацапам і щоб з Україною не розірвати всі зв'язки. Звісно що ви готові "допомагати", і вугілля з днр нам впарювати зі своєю націнкою, наші літаки не літають до кацапстану - білоруси "допоможуть", користуються моментом і стають хабом, нафту в кацапів ми не купуємо, зате білоруси ту ж саму кацапську нафту з націнкою нам з радістю готові постачати. Те саме й кацапам "допомагають" з санкційними продуктами. Тільки це не допомога, а нажива на чужих бідах. Я б з такими хитродупими паразитами давно розірвав всі зв'язки, вони в нас точно нічого не купують, ми в них і мази (педалік купує) і бітум, зараз в нас дорожній бум, а 60% бітуму - білоруський, і їхні фірми виграють тендери на будівництво наших доріг. Тобто ми б від розриву економічних зв'язків майже нічого не втратили, бо знайти товар можна де завгодно, а от з ринком збуту в Білорусії і так великі проблеми, всі склади затоварені, і з цивілізованим світом не конкурентоздатні, вся надія що їхній непотріб куплять країни СНД.
показати весь коментар
24.10.2020 15:59 Відповісти
вы хоть понимаете, что все еще есть угроза ввода русских войск в Беларусь. и поводом может оказаться любое неосторожное слово.
вам что лучше чьи-то слова или в перспективе безопасность на северной границы?
показати весь коментар
24.10.2020 18:44 Відповісти
Тогда они ничем не отличаются от Лукашенко.
А беларусы все любители квартала 95. Они позавидовали нам, что у нас молодой кварталовец, а у них старый Лукашенко. Но они не понимают, что наш молодой это маска старого олигарха.
показати весь коментар
25.10.2020 15:18 Відповісти
*****
показати весь коментар
24.10.2020 20:06 Відповісти
ну і де білоруська опозиція?
показати весь коментар
24.10.2020 20:24 Відповісти
"Двум богам служить нельзя..." (с) А взагалі то закінчена дурепа. І це ще дуже м*яко сказано...
показати весь коментар
24.10.2020 20:37 Відповісти
Бульбаши всегда были такими - сидели на том стуле на котором удобно, а по возможности на двух! Поэтому они всегда подсасывали у кацапии и украинцев считали бЕндеровцами...
показати весь коментар
24.10.2020 20:48 Відповісти
поймать и отправить на Москаль Орду кацапсиновых людоедов и сизорылых хрюсских свинодрочеров.
показати весь коментар
24.10.2020 20:58 Відповісти
Эта Цепкало,одной задницей на два базара.Украине не нужно поддерживать такую оппозицию.
показати весь коментар
24.10.2020 20:58 Відповісти
Тобто та ***** білоруська не визнає міжнародне право і статут ООН. Тому найух таких опіздоціонерів треба посилати.
показати весь коментар
24.10.2020 21:32 Відповісти
они заслужили Лукашенко....и не Республика Белорусь....а белоруссия...)))
показати весь коментар
25.10.2020 00:47 Відповісти
У Бойко и Медведчука про Крым спрашивали ?
показати весь коментар
25.10.2020 05:19 Відповісти
Нема ніяких основ вважати, що ці опозиція? Та ще й демократична? А чому не вихідці з совітської номенклатури, які рвуться до влади й дерибану? Як такі ж в Україні роздерибанили, а тим Лукашенко не дозволив. А хто думає, що вони змирились? Вони давно дуже заздрять Ахметову, Коломойському, Медведчуку та іншим. А дерибан, то це що, демократія?
показати весь коментар
25.10.2020 15:58 Відповісти
Беларусы все любители квартала 95. Они позавидовали нам, что у нас молодой кварталовец, а у них старый Лукашенко. Но они не понимают, что наш молодой это маска старого олигарха.
показати весь коментар
25.10.2020 16:01 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 