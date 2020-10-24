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Новости Политика Украины
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Саакашвили (3303) таможня (1916) Ентис (2)

Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ положительно отметил смену руководства Государственной таможенной службы: вместо уволенного от исполнения обязанностей главы ГТС Андрея Павловского правительство назначило в. и. о. Евгения Ентиса. Ранее он руководил ИТ-отделом проекта государственных закупок ProZorro и стал заместителем руководителя Гостаможслужбы еще под председательством Максима Нефедова", - сказано в сообщении.

Читайте также: Ентис сменил Павловского на должности руководителя Гостаможслужбы

Саакашвили отметил, что налаживать прозрачную работу таможни является одним из самых сложных задач, поэтому ответ на коррупцию на таможне не может сводиться только к противостоянию контрабанде и взяткам. По его убеждению, здесь нужен системный подход, в частности, упрощение, повышение прозрачности и цифровизация всех процессов на таможне, а также замена тех людей, которые не хотят работать честно.

По его словам, в экспериментальном режиме уже запускается тестирование таможенников, чтобы оценить их профессиональные и общие знания.
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Топ комментарии
+19
Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
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24.10.2020 08:57
+17
Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
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24.10.2020 08:53
+13
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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24.10.2020 08:55
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Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
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24.10.2020 08:53 Ответить
Что значит если? В Грузии его посадят....и это без вариантов...
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24.10.2020 08:56 Ответить
ты хоть знаешь, что ему там инкриминируют??? не пиши ерунду!!! такого дела, высосанного из пальца, надо еще поискать... потому и запад и США поддерживают карлсона! он реально НЕ ВОР! в отличие от наших бывших и действующей власти!
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24.10.2020 10:48 Ответить
Он может быть и не вор...хотя и это вряд ли...растрату 9 лимонов лари тоже не с потолка взяли...
Но то что он скот это факт...
Разгон мирной демонстрации...закрытие оппозиционных телеканалов...давление на дурналистов...это не полный список его дел...
К стати осел сейчас пытается делать и делает тоже самое...за что придет время и сядет...если не сбежит..
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24.10.2020 11:02 Ответить
9 лимонов лари))
я читал о 30 000 долларов США... может, это столько и есть, не знаю.
но если честно, то это смешно!

это такое же, как Марушевскую пытались твари тогда привлечь. не помнишь?
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25.10.2020 16:51 Ответить
Ну так расскажи на какие деньги он столько лет живет и летает по миру, раз он не вор Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8779
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24.10.2020 12:50 Ответить
знал бы, рассказал бы! но есть у меня подозрение, что кормят его США, из антипутинского какого то бюджета) если бы реально намылил он бабки в Грузии, то путлер бы уже это все вывернул наизнанку! а так вероятно особо не за что ухватить
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25.10.2020 16:52 Ответить
А почему он не вопит что авакова нужно вместе с президентом посадить?
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24.10.2020 08:53 Ответить
Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
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24.10.2020 08:57 Ответить
Так оно и Коломойского обещало посадить. Джигит сказал-джигит сделал. Впрочем какой из него джигит? Скорее продажная баба, а не джигит.
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24.10.2020 09:09 Ответить
путину ни **********, ни аваков - не враги.
а сцякашваль гавкает только на врагов путина...
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24.10.2020 09:24 Ответить
а ну дай ссылочку, где карлсон обгадил потроха???
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24.10.2020 10:49 Ответить
Він це робив постійно, перебігаючи із студії ТВ в студію. Репетував про бариг і махав "безперечними доказами корупції".
Скільки заяв в прокуратуру, НАБУ подав баригоборець Саак після перемоги Зєлі на виборах?
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24.10.2020 10:53 Ответить
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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24.10.2020 08:55 Ответить
А я , когда читаю, что такие как сулугуни одобряют какое- то кадровое назначение, просто понимаю, воровать теперь будут с утроенной силой, ставят своего человека. За что и боролись все зеленожопые, за то, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и все перестанут прям в одну секунду воровать)))))) И бубочка честный-пречестный, гы-гы)))
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24.10.2020 10:12 Ответить
Оце дійсно потужна реформа. Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2731
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24.10.2020 09:01 Ответить
Тепер я спокійний.Фуух.
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24.10.2020 09:03 Ответить
І я дуже хвилювався, що може не дати "добро". Це дуже "великий крок" на шляху впровадження реформ.
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24.10.2020 09:25 Ответить
Ручку підтримав, чи руку, яка це призначення підписував? А може навіть цілого достойників, чия рука була? Невже чиновник такого рангу самостійно, без підтримки документ підписати не може? З ніг падає, чи руки трясуться?
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24.10.2020 09:04 Ответить
Чому цього гризлюка досі не передали Грузії?!
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24.10.2020 09:05 Ответить
Дааа, бедная ты моя Украина. Сколько навозных мух слетелось на твою территорию. И грузинские мухи вида "Карлсоношвили", и из Параши огромными роями вида "Парашная", даже белорусские мухи вида "оппозиционерка Цепкало".
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24.10.2020 09:08 Ответить
Интересно бы видеть ники тех скунсов, которые бегают по веткам и спамят посты.
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24.10.2020 09:18 Ответить
Это сам карлсон прыгает пответке 😃, как по крыше !
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24.10.2020 09:25 Ответить
буду спать спокойно ...
а вообще хто етот мощный старик-нарик, шо на крышу прет воду там пьет и не прыгает?
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24.10.2020 09:18 Ответить
Это "отец" грузинской демократии и особа приблежонная к ЗЕлёному насосу из бюджета Украины.
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24.10.2020 09:27 Ответить
отцу к детям.
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24.10.2020 09:33 Ответить
Дети заждались, макароны каждный вечер на ужин готовят, а он всё не едет да не едит на Родину. Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 3789
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24.10.2020 09:49 Ответить
Неудачная попытка кремлевского холуя опозорить имя человека, совершившего в кратчайшие сроки на практике чудо в самой коррумпированной в прошлом Грузии.
Вы ещё галстук забыли упомянуть- тоже привычное кремлевское клише.
Опыт Саакашвили огромен, он мыслит креативно и современно, его мнение достойно уважения, к его мнению прислушиваются
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24.10.2020 10:20 Ответить
психология - когда пациент шо та с собой берет на шкертануться?
с большой долей вероятности он не шкертанется и ето понты для приезжих и не более....
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24.10.2020 10:26 Ответить
он бы еще чашечку кофе заказал с поджареными яйцами
пожрал и спрыгнул....
не делайте никому мозги, в любом случае сааке в Украине делать нечего .
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24.10.2020 10:31 Ответить
Не вам решать, что и кому делать в Украине. Его присутствие в Украине очень прогрессивно и позитивно. Что он плохого сделал? Дорогу пробил на Измаил, которая до сих пор хорошая и не нуждается в ремонте? Внедрил практику прозрачных офисов гос служб? Передал и продолжает передавать свои идеи и опыт по борьбе с коррупцией? Делают мозги или нервы нам совсем другие люди - это 'крепкие хозяйственники', которые изо всех дыр прут назад к корыту
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24.10.2020 10:37 Ответить
Він же змовлявся з росіскими олігархами.
Ми пам'ятаємо.
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24.10.2020 10:39 Ответить
конечно не мне, я и не претендую - мне он из двух долдононов свое выкапывать.
вам - тебе и всем украинцам думать и голосоватаь - от и думайте и голосуйте...
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24.10.2020 10:42 Ответить
Как вы думаете, кто будет лучше трамп или байден, если смотреть с точки зрения Украины ?
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24.10.2020 10:50 Ответить
думаю байден - доник любит тока себя и никого больше...
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24.10.2020 10:56 Ответить
Мне тоже так кажется, только староват Байден , осилит ли такую махину как Штаты и сверхзадачу по ликвидации *****, на которую мы все надеемся, непонятно
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24.10.2020 10:59 Ответить
но если выбирать между пидстаркуватым и придурком?
мой голос за пидстаркуватого..
и тока не говорите, шо вы не поняли хто из них придурок
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24.10.2020 11:13 Ответить
махина заточена на безпризедентово - от нельзя все яйца в одну корзину...
и без президента работать будет, но лучше бы он был.... -пока нет.
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24.10.2020 14:37 Ответить
от тока не думайте шо мне ето нравится..
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24.10.2020 10:57 Ответить
Може не варто ображати дописувачів ?
Міша нічим насправді не відзначився. Всі реформи проводив Бендукідзе.
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24.10.2020 10:38 Ответить
о Бендукидзе....

С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности, был генеральным директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению президента Грузии Михаила Саакашвили занял должность министра экономики в грузинском правительстве, с 2004 по 2008 год был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а с 2008 по 2009 год возглавлял канцелярию правительства Грузии.
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24.10.2020 10:45 Ответить
Саме йому давали гроші під реформи.
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24.10.2020 10:46 Ответить
не выдумывай, без президента Саакашвили он бы и оставался директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы»....
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24.10.2020 10:58 Ответить
Щоби не псувати наші відносини із Грузією , сааку потрібно негайно депортувати на батьківщину , так як на нього
чекає тюремний срок !
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24.10.2020 09:19 Ответить
Так як на нього чекає тюремний срок
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24.10.2020 09:21 Ответить
О! Карлсон опять вернулся )
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24.10.2020 09:22 Ответить
я бы сосредоточился на своем - саакины закидоны грузинам разбирать....
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24.10.2020 09:29 Ответить
Невже так складно владнати справи на митниці ?
Зробіть таку плату, яка була би вигідніша за побори.
Дозвольте ввозити те, що і так завозять.
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24.10.2020 09:32 Ответить
складно - бабки..
и чим бильше завозилова - тим бильше бабок....
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24.10.2020 09:38 Ответить
Они ещё и на конфискате нехило имеют.
Этот конфискат потом растворяется в разных интернет-магазинах, которые потом исчезают в неизвестном направлении.
К примеру, в нескольких сотнях метров от киевской таможни был такой Альфа-интеграл, директором которого был спившийся тамеденник.
Понятно, что ни о гарантии для покупателей, ни о зарплате для персонала при шухере, речи не шло.
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24.10.2020 09:49 Ответить
Миша знает как сломать систему то-то и зашевелелись боты от олигархов. Но один на таможне Миша не воин.
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24.10.2020 09:54 Ответить
Він і Зєлю повністю підтримує ...
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24.10.2020 09:39 Ответить
Да и россия-оккупант ему не враг.

"Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией:
"Я уже не тот Миша, которым был"."
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24.10.2020 10:47 Ответить
Черговий жид, толку не буде. Он, його "прозорро" виявилось нікчемним, на рівень зловживань у держзакупівлях майже не вплинуло. То які підстави вважати, що на митні у нього вийде краще? Але кадрова політика банди Зеленського вже очевидна - розставляти на посади виключно жидів.
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24.10.2020 09:42 Ответить
Хто він такий тут так званий "реформатор"?
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24.10.2020 09:55 Ответить
Міхо, а якби ти не схвалив, щось від того б помінялося?
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24.10.2020 10:19 Ответить
Коли селянин бере в руки лопату, то він знає як працювати і що робити.Коли важливі державні призначення "по приколу". то і життя в країні "по приколу".Тільки нам від цього не весело.Набридло.
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24.10.2020 10:23 Ответить
А кто такой ,у нас в Украине, этот Саакашвили !!?? Главный дневальный-уборщик и денщик , по коридорам власти Зеленского??
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24.10.2020 10:37 Ответить
Что меня бесит больше всего это то, что Михуил в упор не видит "барыг" при ВовеЗе. Молчит, как перепуганный холоп. Тоже самое касается и всех патриётав на поверку оказавшихся ничтожествами и приспособленцами.
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24.10.2020 10:51 Ответить
Навала інородців душить країну.
Подивіться на пику банкіра "Шевчека" (тьху!)
Тепер цей ентіс, не кажучи вже про зебіла.
І так - скрізь при владі.
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.
Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?
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24.10.2020 10:53 Ответить
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?/ Порошенко-либерал. Либерал военного времени. Коломойский, как положено другу Нетаньяхи и гражданину Израиля, сионист.
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24.10.2020 12:39 Ответить
Новый Генсек Украины Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8486 Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8486почти Леонид Ильич
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24.10.2020 11:09 Ответить
Уровень Духовности превыше всего и должен быть намного выше уровня знаний и интеллекта.Эту Аксиому многие не знают и не понимают от слова совсем Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 4871рехВОРматоры блин...
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24.10.2020 11:20 Ответить
назначение Ентиса главой Гостаможслужбы/ Глисты кодлана Коломойского станут жирнее, Украина-худее.
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24.10.2020 12:15 Ответить
Обговорення архиважливої теми реформи та кадрів такої установи, як митниця, на Цензорі показує наскільки хворе наше суспільство. Соромно за дописувачів.
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24.10.2020 13:14 Ответить
Саакашвили поддержал, а почему не Вася из Житомира. Какая большая поддержка????
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24.10.2020 13:21 Ответить
Михуэль уже год как курирует реформы в Украине. Напомните, какие реформы за этот период провел сааакшвилли в нашей стране.
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24.10.2020 14:18 Ответить
Правительство и Кабмин нуждаются в жесткой этнической чисте от представителей этнических меньшинств. В Украине 80% населения этнические украинцы и следовательно они и должны занимать не менее 80% должностей в собственной стране! Украинцы! Никогда не голосуйте за представителей меньшинств! - пропускаете одного и "в нагрузку" получаете 100! Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 2588
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24.10.2020 14:58 Ответить
Не дивуйтесь підтримці жидів Міхою. Ось що він казав в журналісту: "Михаил Саакашвили: Я, когда был президентом Грузии, у нас министром обороны был еврей грузинский Кезерашвили, как вы знаете. Первым вице-премьером был Якобашвили Тимур - мой близкий друг, такой очень верующий еврей. Один из очень близких мне людей. А когда я был губернатором Одессы, двое из троих моих заместителей были евреями. Я передал в Одессе самое лучшее здание под Еврейский музей. Этого не делал никто до меня. В Одессе, например, был мэр еврей, но он этого не сделал, а я сделал, потому что у меня были очень близкие отношения с еврейской общиной, и они сохраняются. Помимо всего у меня невестка еврейка и внуки у меня будут евреями. Так что, какой из меня антисемит? Это как меня в этом обвинять?" Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 2307
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24.10.2020 15:09 Ответить
Судячи з того, що робив і робить Саакашвілі в Україні і як себе поводив і поводить, всі досягнення по реформуванню Грузії не його, він їх присвоїв. Мало вирогідно, щоб людина перетворилась на нікчемного балакуна, таким він, мабуть, і був.
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24.10.2020 17:12 Ответить
Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 4883Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 9223
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24.10.2020 20:45 Ответить
 
 