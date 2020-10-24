Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
"Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ положительно отметил смену руководства Государственной таможенной службы: вместо уволенного от исполнения обязанностей главы ГТС Андрея Павловского правительство назначило в. и. о. Евгения Ентиса. Ранее он руководил ИТ-отделом проекта государственных закупок ProZorro и стал заместителем руководителя Гостаможслужбы еще под председательством Максима Нефедова", - сказано в сообщении.
Саакашвили отметил, что налаживать прозрачную работу таможни является одним из самых сложных задач, поэтому ответ на коррупцию на таможне не может сводиться только к противостоянию контрабанде и взяткам. По его убеждению, здесь нужен системный подход, в частности, упрощение, повышение прозрачности и цифровизация всех процессов на таможне, а также замена тех людей, которые не хотят работать честно.
По его словам, в экспериментальном режиме уже запускается тестирование таможенников, чтобы оценить их профессиональные и общие знания.
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Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
Но то что он скот это факт...
Разгон мирной демонстрации...закрытие оппозиционных телеканалов...давление на дурналистов...это не полный список его дел...
К стати осел сейчас пытается делать и делает тоже самое...за что придет время и сядет...если не сбежит..
я читал о 30 000 долларов США... может, это столько и есть, не знаю.
но если честно, то это смешно!
это такое же, как Марушевскую пытались твари тогда привлечь. не помнишь?
а сцякашваль гавкает только на врагов путина...
Скільки заяв в прокуратуру, НАБУ подав баригоборець Саак після перемоги Зєлі на виборах?
Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
а вообще хто етот мощный старик-нарик, шо на крышу прет воду там пьет и не прыгает?
Вы ещё галстук забыли упомянуть- тоже привычное кремлевское клише.
Опыт Саакашвили огромен, он мыслит креативно и современно, его мнение достойно уважения, к его мнению прислушиваются
с большой долей вероятности он не шкертанется и ето понты для приезжих и не более....
пожрал и спрыгнул....
не делайте никому мозги, в любом случае сааке в Украине делать нечего .
Ми пам'ятаємо.
вам - тебе и всем украинцам думать и голосоватаь - от и думайте и голосуйте...
мой голос за пидстаркуватого..
и тока не говорите, шо вы не поняли хто из них придурок
и без президента работать будет, но лучше бы он был.... -пока нет.
Міша нічим насправді не відзначився. Всі реформи проводив Бендукідзе.
С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности, был генеральным директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению президента Грузии Михаила Саакашвили занял должность министра экономики в грузинском правительстве, с 2004 по 2008 год был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а с 2008 по 2009 год возглавлял канцелярию правительства Грузии.
чекає тюремний срок !
Зробіть таку плату, яка була би вигідніша за побори.
Дозвольте ввозити те, що і так завозять.
и чим бильше завозилова - тим бильше бабок....
Этот конфискат потом растворяется в разных интернет-магазинах, которые потом исчезают в неизвестном направлении.
К примеру, в нескольких сотнях метров от киевской таможни был такой Альфа-интеграл, директором которого был спившийся тамеденник.
Понятно, что ни о гарантии для покупателей, ни о зарплате для персонала при шухере, речи не шло.
"Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией:
"Я уже не тот Миша, которым был"."
Подивіться на пику банкіра "Шевчека" (тьху!)
Тепер цей ентіс, не кажучи вже про зебіла.
І так - скрізь при владі.
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.
Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?