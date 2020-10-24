Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби
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Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі схвалив тимчасово призначеного урядом начальника Державної митної служби Євгена Єнтіса замість звільненого Андрія Павловського.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
"Голова виконавчого комітету Нацради реформ схвалив зміну керівництва Державної митної служби: замість звільненого від виконання обов’язків голови ДМС Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса. Раніше він керував ІТ-відділом проєкту державних закупівель ProZorro та став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова", - сказано в повідомленні.
Саакашвілі зазначив, що налагоджувати прозору роботу митниці є одним із найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію на митниці не може зводитися лише до протистояння контрабанді та хабарам. На його переконання, тут потрібен системний підхід, зокрема спрощення, підвищення прозорості та цифровізація всіх процесів на митниці, а також заміна тих людей, які не хочуть працювати чесно.
За його словами, в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, щоб оцінити їхні професійні і загальні знання.
Будь ласка, зачекайте...
Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
Но то что он скот это факт...
Разгон мирной демонстрации...закрытие оппозиционных телеканалов...давление на дурналистов...это не полный список его дел...
К стати осел сейчас пытается делать и делает тоже самое...за что придет время и сядет...если не сбежит..
я читал о 30 000 долларов США... может, это столько и есть, не знаю.
но если честно, то это смешно!
это такое же, как Марушевскую пытались твари тогда привлечь. не помнишь?
а сцякашваль гавкает только на врагов путина...
Скільки заяв в прокуратуру, НАБУ подав баригоборець Саак після перемоги Зєлі на виборах?
Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
а вообще хто етот мощный старик-нарик, шо на крышу прет воду там пьет и не прыгает?
Вы ещё галстук забыли упомянуть- тоже привычное кремлевское клише.
Опыт Саакашвили огромен, он мыслит креативно и современно, его мнение достойно уважения, к его мнению прислушиваются
с большой долей вероятности он не шкертанется и ето понты для приезжих и не более....
пожрал и спрыгнул....
не делайте никому мозги, в любом случае сааке в Украине делать нечего .
Ми пам'ятаємо.
вам - тебе и всем украинцам думать и голосоватаь - от и думайте и голосуйте...
мой голос за пидстаркуватого..
и тока не говорите, шо вы не поняли хто из них придурок
и без президента работать будет, но лучше бы он был.... -пока нет.
Міша нічим насправді не відзначився. Всі реформи проводив Бендукідзе.
С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности, был генеральным директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению президента Грузии Михаила Саакашвили занял должность министра экономики в грузинском правительстве, с 2004 по 2008 год был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а с 2008 по 2009 год возглавлял канцелярию правительства Грузии.
чекає тюремний срок !
Зробіть таку плату, яка була би вигідніша за побори.
Дозвольте ввозити те, що і так завозять.
и чим бильше завозилова - тим бильше бабок....
Этот конфискат потом растворяется в разных интернет-магазинах, которые потом исчезают в неизвестном направлении.
К примеру, в нескольких сотнях метров от киевской таможни был такой Альфа-интеграл, директором которого был спившийся тамеденник.
Понятно, что ни о гарантии для покупателей, ни о зарплате для персонала при шухере, речи не шло.
"Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией:
"Я уже не тот Миша, которым был"."
Подивіться на пику банкіра "Шевчека" (тьху!)
Тепер цей ентіс, не кажучи вже про зебіла.
І так - скрізь при владі.
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.
Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?