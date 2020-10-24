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Новини Політика України
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Саакашвілі Міхеіл (2104) митниця (1027) Єнтіс (2)

Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі схвалив тимчасово призначеного урядом начальника Державної митної служби Євгена Єнтіса замість звільненого Андрія Павловського.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

"Голова виконавчого комітету Нацради реформ схвалив зміну керівництва Державної митної служби: замість звільненого від виконання обов’язків голови ДМС Андрія Павловського уряд призначив т. в. о. Євгена Єнтіса. Раніше він керував ІТ-відділом проєкту державних закупівель ProZorro та став заступником керівника Держмитслужби ще за головування Максима Нефьодова", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Єнтіс змінив Павловського на посаді керівника Держмитслужби

Саакашвілі зазначив, що налагоджувати прозору роботу митниці є одним із найскладніших завдань, тому відповідь на корупцію на митниці не може зводитися лише до протистояння контрабанді та хабарам. На його переконання, тут потрібен системний підхід, зокрема спрощення, підвищення прозорості та цифровізація всіх процесів на митниці, а також заміна тих людей, які не хочуть працювати чесно.

За його словами, в експериментальному режимі вже запускається тестування митників, щоб оцінити їхні професійні і загальні знання.
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Топ коментарі
+19
Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
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24.10.2020 08:57
+17
Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
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24.10.2020 08:53
+13
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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24.10.2020 08:55
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Худ, отлично, я думал он не поддержит ....
Такое событие блин .....
Кто оно такое, пусть едет Грузию развивает если не посадят
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24.10.2020 08:53 Відповісти
Что значит если? В Грузии его посадят....и это без вариантов...
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24.10.2020 08:56 Відповісти
ты хоть знаешь, что ему там инкриминируют??? не пиши ерунду!!! такого дела, высосанного из пальца, надо еще поискать... потому и запад и США поддерживают карлсона! он реально НЕ ВОР! в отличие от наших бывших и действующей власти!
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24.10.2020 10:48 Відповісти
Он может быть и не вор...хотя и это вряд ли...растрату 9 лимонов лари тоже не с потолка взяли...
Но то что он скот это факт...
Разгон мирной демонстрации...закрытие оппозиционных телеканалов...давление на дурналистов...это не полный список его дел...
К стати осел сейчас пытается делать и делает тоже самое...за что придет время и сядет...если не сбежит..
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24.10.2020 11:02 Відповісти
9 лимонов лари))
я читал о 30 000 долларов США... может, это столько и есть, не знаю.
но если честно, то это смешно!

это такое же, как Марушевскую пытались твари тогда привлечь. не помнишь?
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25.10.2020 16:51 Відповісти
Ну так расскажи на какие деньги он столько лет живет и летает по миру, раз он не вор Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8779
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24.10.2020 12:50 Відповісти
знал бы, рассказал бы! но есть у меня подозрение, что кормят его США, из антипутинского какого то бюджета) если бы реально намылил он бабки в Грузии, то путлер бы уже это все вывернул наизнанку! а так вероятно особо не за что ухватить
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25.10.2020 16:52 Відповісти
А почему он не вопит что авакова нужно вместе с президентом посадить?
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24.10.2020 08:53 Відповісти
Потому что тогда он лишится хлебного места...и мягкого кресла.... Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2553
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24.10.2020 08:57 Відповісти
Так оно и Коломойского обещало посадить. Джигит сказал-джигит сделал. Впрочем какой из него джигит? Скорее продажная баба, а не джигит.
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24.10.2020 09:09 Відповісти
путину ни **********, ни аваков - не враги.
а сцякашваль гавкает только на врагов путина...
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24.10.2020 09:24 Відповісти
а ну дай ссылочку, где карлсон обгадил потроха???
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24.10.2020 10:49 Відповісти
Він це робив постійно, перебігаючи із студії ТВ в студію. Репетував про бариг і махав "безперечними доказами корупції".
Скільки заяв в прокуратуру, НАБУ подав баригоборець Саак після перемоги Зєлі на виборах?
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24.10.2020 10:53 Відповісти
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили одобрил временно назначенного правительством начальника Государственной таможенной службы Евгения Ентиса вместо уволенного Андрея Павловского.Источник: https://censor.net/ru/n3226799

Это все чем должен заниматься типа глава нацсовета реформ...?? Судя по тому что реформ ни каких нет наверное таки да...
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24.10.2020 08:55 Відповісти
А я , когда читаю, что такие как сулугуни одобряют какое- то кадровое назначение, просто понимаю, воровать теперь будут с утроенной силой, ставят своего человека. За что и боролись все зеленожопые, за то, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, и все перестанут прям в одну секунду воровать)))))) И бубочка честный-пречестный, гы-гы)))
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24.10.2020 10:12 Відповісти
Оце дійсно потужна реформа. Саакашвили поддержал назначение Ентиса главой Гостаможслужбы - Цензор.НЕТ 2731
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24.10.2020 09:01 Відповісти
Тепер я спокійний.Фуух.
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24.10.2020 09:03 Відповісти
І я дуже хвилювався, що може не дати "добро". Це дуже "великий крок" на шляху впровадження реформ.
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24.10.2020 09:25 Відповісти
Ручку підтримав, чи руку, яка це призначення підписував? А може навіть цілого достойників, чия рука була? Невже чиновник такого рангу самостійно, без підтримки документ підписати не може? З ніг падає, чи руки трясуться?
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24.10.2020 09:04 Відповісти
Чому цього гризлюка досі не передали Грузії?!
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24.10.2020 09:05 Відповісти
Дааа, бедная ты моя Украина. Сколько навозных мух слетелось на твою территорию. И грузинские мухи вида "Карлсоношвили", и из Параши огромными роями вида "Парашная", даже белорусские мухи вида "оппозиционерка Цепкало".
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24.10.2020 09:08 Відповісти
Интересно бы видеть ники тех скунсов, которые бегают по веткам и спамят посты.
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24.10.2020 09:18 Відповісти
Это сам карлсон прыгает пответке 😃, как по крыше !
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24.10.2020 09:25 Відповісти
буду спать спокойно ...
а вообще хто етот мощный старик-нарик, шо на крышу прет воду там пьет и не прыгает?
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24.10.2020 09:18 Відповісти
Это "отец" грузинской демократии и особа приблежонная к ЗЕлёному насосу из бюджета Украины.
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24.10.2020 09:27 Відповісти
отцу к детям.
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24.10.2020 09:33 Відповісти
Дети заждались, макароны каждный вечер на ужин готовят, а он всё не едет да не едит на Родину. Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 3789
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24.10.2020 09:49 Відповісти
Неудачная попытка кремлевского холуя опозорить имя человека, совершившего в кратчайшие сроки на практике чудо в самой коррумпированной в прошлом Грузии.
Вы ещё галстук забыли упомянуть- тоже привычное кремлевское клише.
Опыт Саакашвили огромен, он мыслит креативно и современно, его мнение достойно уважения, к его мнению прислушиваются
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24.10.2020 10:20 Відповісти
психология - когда пациент шо та с собой берет на шкертануться?
с большой долей вероятности он не шкертанется и ето понты для приезжих и не более....
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24.10.2020 10:26 Відповісти
он бы еще чашечку кофе заказал с поджареными яйцами
пожрал и спрыгнул....
не делайте никому мозги, в любом случае сааке в Украине делать нечего .
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24.10.2020 10:31 Відповісти
Не вам решать, что и кому делать в Украине. Его присутствие в Украине очень прогрессивно и позитивно. Что он плохого сделал? Дорогу пробил на Измаил, которая до сих пор хорошая и не нуждается в ремонте? Внедрил практику прозрачных офисов гос служб? Передал и продолжает передавать свои идеи и опыт по борьбе с коррупцией? Делают мозги или нервы нам совсем другие люди - это 'крепкие хозяйственники', которые изо всех дыр прут назад к корыту
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24.10.2020 10:37 Відповісти
Він же змовлявся з росіскими олігархами.
Ми пам'ятаємо.
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24.10.2020 10:39 Відповісти
конечно не мне, я и не претендую - мне он из двух долдононов свое выкапывать.
вам - тебе и всем украинцам думать и голосоватаь - от и думайте и голосуйте...
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24.10.2020 10:42 Відповісти
Как вы думаете, кто будет лучше трамп или байден, если смотреть с точки зрения Украины ?
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24.10.2020 10:50 Відповісти
думаю байден - доник любит тока себя и никого больше...
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24.10.2020 10:56 Відповісти
Мне тоже так кажется, только староват Байден , осилит ли такую махину как Штаты и сверхзадачу по ликвидации *****, на которую мы все надеемся, непонятно
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24.10.2020 10:59 Відповісти
но если выбирать между пидстаркуватым и придурком?
мой голос за пидстаркуватого..
и тока не говорите, шо вы не поняли хто из них придурок
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24.10.2020 11:13 Відповісти
махина заточена на безпризедентово - от нельзя все яйца в одну корзину...
и без президента работать будет, но лучше бы он был.... -пока нет.
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24.10.2020 14:37 Відповісти
от тока не думайте шо мне ето нравится..
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24.10.2020 10:57 Відповісти
Може не варто ображати дописувачів ?
Міша нічим насправді не відзначився. Всі реформи проводив Бендукідзе.
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24.10.2020 10:38 Відповісти
о Бендукидзе....

С конца 1980-х до середины 2004 года занимался предпринимательской деятельностью в России, в частности, был генеральным директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы». В 2004 году по приглашению президента Грузии Михаила Саакашвили занял должность министра экономики в грузинском правительстве, с 2004 по 2008 год был государственным министром Грузии по координации экономических реформ, а с 2008 по 2009 год возглавлял канцелярию правительства Грузии.
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24.10.2020 10:45 Відповісти
Саме йому давали гроші під реформи.
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24.10.2020 10:46 Відповісти
не выдумывай, без президента Саакашвили он бы и оставался директором холдинга «Объединённые машиностроительные заводы»....
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24.10.2020 10:58 Відповісти
Щоби не псувати наші відносини із Грузією , сааку потрібно негайно депортувати на батьківщину , так як на нього
чекає тюремний срок !
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24.10.2020 09:19 Відповісти
Так як на нього чекає тюремний срок
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24.10.2020 09:21 Відповісти
О! Карлсон опять вернулся )
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24.10.2020 09:22 Відповісти
я бы сосредоточился на своем - саакины закидоны грузинам разбирать....
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24.10.2020 09:29 Відповісти
Невже так складно владнати справи на митниці ?
Зробіть таку плату, яка була би вигідніша за побори.
Дозвольте ввозити те, що і так завозять.
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24.10.2020 09:32 Відповісти
складно - бабки..
и чим бильше завозилова - тим бильше бабок....
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24.10.2020 09:38 Відповісти
Они ещё и на конфискате нехило имеют.
Этот конфискат потом растворяется в разных интернет-магазинах, которые потом исчезают в неизвестном направлении.
К примеру, в нескольких сотнях метров от киевской таможни был такой Альфа-интеграл, директором которого был спившийся тамеденник.
Понятно, что ни о гарантии для покупателей, ни о зарплате для персонала при шухере, речи не шло.
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24.10.2020 09:49 Відповісти
Миша знает как сломать систему то-то и зашевелелись боты от олигархов. Но один на таможне Миша не воин.
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24.10.2020 09:54 Відповісти
Він і Зєлю повністю підтримує ...
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24.10.2020 09:39 Відповісти
Да и россия-оккупант ему не враг.

"Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с Россией:
"Я уже не тот Миша, которым был"."
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24.10.2020 10:47 Відповісти
Черговий жид, толку не буде. Он, його "прозорро" виявилось нікчемним, на рівень зловживань у держзакупівлях майже не вплинуло. То які підстави вважати, що на митні у нього вийде краще? Але кадрова політика банди Зеленського вже очевидна - розставляти на посади виключно жидів.
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24.10.2020 09:42 Відповісти
Хто він такий тут так званий "реформатор"?
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24.10.2020 09:55 Відповісти
Міхо, а якби ти не схвалив, щось від того б помінялося?
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24.10.2020 10:19 Відповісти
Коли селянин бере в руки лопату, то він знає як працювати і що робити.Коли важливі державні призначення "по приколу". то і життя в країні "по приколу".Тільки нам від цього не весело.Набридло.
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24.10.2020 10:23 Відповісти
А кто такой ,у нас в Украине, этот Саакашвили !!?? Главный дневальный-уборщик и денщик , по коридорам власти Зеленского??
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24.10.2020 10:37 Відповісти
Что меня бесит больше всего это то, что Михуил в упор не видит "барыг" при ВовеЗе. Молчит, как перепуганный холоп. Тоже самое касается и всех патриётав на поверку оказавшихся ничтожествами и приспособленцами.
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24.10.2020 10:51 Відповісти
Навала інородців душить країну.
Подивіться на пику банкіра "Шевчека" (тьху!)
Тепер цей ентіс, не кажучи вже про зебіла.
І так - скрізь при владі.
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.
Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?
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24.10.2020 10:53 Відповісти
Започаткувал, доречі, хитродупий Петя.Може, вже час назвати Неньку Нью-Ізраїлем?/ Порошенко-либерал. Либерал военного времени. Коломойский, как положено другу Нетаньяхи и гражданину Израиля, сионист.
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24.10.2020 12:39 Відповісти
Новый Генсек Украины Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8486 Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 8486почти Леонид Ильич
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24.10.2020 11:09 Відповісти
Уровень Духовности превыше всего и должен быть намного выше уровня знаний и интеллекта.Эту Аксиому многие не знают и не понимают от слова совсем Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 4871рехВОРматоры блин...
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24.10.2020 11:20 Відповісти
назначение Ентиса главой Гостаможслужбы/ Глисты кодлана Коломойского станут жирнее, Украина-худее.
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24.10.2020 12:15 Відповісти
Обговорення архиважливої теми реформи та кадрів такої установи, як митниця, на Цензорі показує наскільки хворе наше суспільство. Соромно за дописувачів.
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24.10.2020 13:14 Відповісти
Саакашвили поддержал, а почему не Вася из Житомира. Какая большая поддержка????
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24.10.2020 13:21 Відповісти
Михуэль уже год как курирует реформы в Украине. Напомните, какие реформы за этот период провел сааакшвилли в нашей стране.
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24.10.2020 14:18 Відповісти
Правительство и Кабмин нуждаются в жесткой этнической чисте от представителей этнических меньшинств. В Украине 80% населения этнические украинцы и следовательно они и должны занимать не менее 80% должностей в собственной стране! Украинцы! Никогда не голосуйте за представителей меньшинств! - пропускаете одного и "в нагрузку" получаете 100! Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 2588
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24.10.2020 14:58 Відповісти
Не дивуйтесь підтримці жидів Міхою. Ось що він казав в журналісту: "Михаил Саакашвили: Я, когда был президентом Грузии, у нас министром обороны был еврей грузинский Кезерашвили, как вы знаете. Первым вице-премьером был Якобашвили Тимур - мой близкий друг, такой очень верующий еврей. Один из очень близких мне людей. А когда я был губернатором Одессы, двое из троих моих заместителей были евреями. Я передал в Одессе самое лучшее здание под Еврейский музей. Этого не делал никто до меня. В Одессе, например, был мэр еврей, но он этого не сделал, а я сделал, потому что у меня были очень близкие отношения с еврейской общиной, и они сохраняются. Помимо всего у меня невестка еврейка и внуки у меня будут евреями. Так что, какой из меня антисемит? Это как меня в этом обвинять?" Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 2307
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24.10.2020 15:09 Відповісти
Судячи з того, що робив і робить Саакашвілі в Україні і як себе поводив і поводить, всі досягнення по реформуванню Грузії не його, він їх присвоїв. Мало вирогідно, щоб людина перетворилась на нікчемного балакуна, таким він, мабуть, і був.
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24.10.2020 17:12 Відповісти
Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 4883Саакашвілі підтримав призначення Єнтіса главою Держмитслужби - Цензор.НЕТ 9223
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24.10.2020 20:45 Відповісти
 
 