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Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция

Правоохранители зафиксировали 275 сообщений о нарушениях в "день тишины", большинство из них - это незаконная агитация. Полицейскими составлено уже 54 протокола о совершении административных правонарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По состоянию на 12:00 выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация в зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ, 5 - агитация на автомобилях, 2 - агитация без признаков принадлежности к политической силе, 1 - агитация в общественном транспорте.

"Полицейские сообщили в органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, поэтому на места выезжали коммунальные службы, сейчас агитационные материалы демонтируют", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 12.00 полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений. Из них 42 протокола - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

8 протоколов было составлено по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации), 3 - по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов), один протокол - по ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
У Сумах СБУ затримала депутата облради від ОПЗЖ за вимагання 4 тисяч доларів. Чому немає цього в стрічці новин? Чи це також агітація?
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24.10.2020 14:30
+2
І Хомчака з новосіллям не поздоровили)
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24.10.2020 14:55
+1
Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток
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24.10.2020 14:51
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У Сумах СБУ затримала депутата облради від ОПЗЖ за вимагання 4 тисяч доларів. Чому немає цього в стрічці новин? Чи це також агітація?
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24.10.2020 14:30 Ответить
Це вчорашня інфа. Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6355
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24.10.2020 14:37 Ответить
І Хомчака з новосіллям не поздоровили)
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24.10.2020 14:55 Ответить
Це ганебне неподобство !!)
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24.10.2020 14:57 Ответить
Ну і які покарання??))
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24.10.2020 14:34 Ответить
Що там вже агітувати?
Найкращий агітатор, це - реалії життя...
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24.10.2020 14:35 Ответить
Кращий агітатор ,це зомбоящик,з вселякими Голобородьками !!))
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24.10.2020 14:37 Ответить
Для кого як..... Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2272
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24.10.2020 14:39 Ответить
Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9935 !!!))
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24.10.2020 14:45 Ответить
опитування зе це і є незаконна агітація в день виборів.
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24.10.2020 14:37 Ответить
мародерам смерть
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24.10.2020 14:45 Ответить
Понад 200 тисяч бюлетенів недійсні: поліція Маріуполя проводить перевірку ...рюский мир методично наступает,юго восток плавно может перейти в Московию
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24.10.2020 14:38 Ответить
73% -овий лохторат поступово переміщується в бік зажопінців і Ко !!))
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24.10.2020 14:48 Ответить
********** учавстует?
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24.10.2020 14:40 Ответить
агитация-то фигня...вот чего они проворачивают



Лисуня
Я працюю у виборчих комісіях вже більше 20 років. Жодного разу, я наголошую - жодного разу у нас не було у запакованій в типографії пачці зайвих бюлетенів!
Але, блд, не цього разу... Будьте пильними, щоб тварі не сдєлали нас ще раз.
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24.10.2020 14:40 Ответить
В трамвае.....Педалька менторским тоном рассказывает как руки мыть......... Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5136
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24.10.2020 14:44 Ответить
Арахамия нашел под колесом авто подозрительный сверток
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24.10.2020 14:51 Ответить
З лайном??))
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24.10.2020 14:54 Ответить
опередил , только хотел написать
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24.10.2020 14:55 Ответить
У великій родині.....!!!)))
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24.10.2020 14:58 Ответить
Зелена пліснява ,це хлопчаки з брудними попками , в порівнянні з зажопінцями!! Зажопінці , це реальна загроза суверенітету України та українцям , як націі ,це агресивні адепти "Русского мира" !!))
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24.10.2020 14:53 Ответить
Выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4955
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24.10.2020 14:55 Ответить
А когда опубликуют эту же информацию, но с привязкой к партиям? Бо так как есть, эта информация ни о чем, герои не названы.
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24.10.2020 21:02 Ответить
 
 