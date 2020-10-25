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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур местных выборов обязательно состоится.

Об этом сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", - сказал Разумков.

Спикер выразил убеждение, что второй тур выборов должен состояться.

"Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - сказал Разумков.

Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван. При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

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Топ комментарии
+5
Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
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25.10.2020 10:29
+4
Який президент - такі від нього і опитування!
На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
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25.10.2020 10:31
+3
Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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25.10.2020 10:30
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Єдиний результат української влади це грабунок.
От у нас жодний претендент не озвучив план розвитку міста. Бо його немає.
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25.10.2020 10:21 Ответить
Що, і претендент від ПЄСу?
Ви всьо врьоті!
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25.10.2020 10:25 Ответить
В нього є. Але він тут не рейтинговий.
Палиця свого кріпака встромить.
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25.10.2020 10:28 Ответить
Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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25.10.2020 10:30 Ответить
Ні, тільки баба Юля - вдень та вночі молюсь о її благодєнствії!
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25.10.2020 10:32 Ответить
Та ніби і не був помічений за вживанням.
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25.10.2020 10:45 Ответить
У нас озвучив: продовжимо розпочате. Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 28
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25.10.2020 10:29 Ответить
Вже б не нагадували їм за план, а то ще щось вчудять.
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25.10.2020 10:39 Ответить
А яка програма у канидата у депутати Марини Порошенко?невже і вона йде красти?
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25.10.2020 10:48 Ответить
а вона в мери йде ?
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25.10.2020 10:58 Ответить
Про яке місто йде мова?
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25.10.2020 11:10 Ответить
Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
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25.10.2020 10:29 Ответить
Мобіла сподобалась "небайдужим громадянам"? Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7729
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25.10.2020 10:31 Ответить
Який президент - такі від нього і опитування!
На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
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25.10.2020 10:31 Ответить
Сємкі плюють ?
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25.10.2020 10:38 Ответить
тітухани на посту ))
медвечук дав ківині кадри.
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25.10.2020 10:39 Ответить
І реклама велосипеда Голобородька не подіяла.
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25.10.2020 10:41 Ответить
А как же ещё!? Депутат может регистрировать что ему угодно, президент может действовать с искренним намерением! Чем не палата №6!
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25.10.2020 10:35 Ответить
 
 