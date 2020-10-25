Разумков не принял участие в опросе Зеленского: не нашел волонтеров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не принял участия в президентском опросе, поскольку не увидел волонтеров.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

"Нет, не отвечал на пять вопросов", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли он искать волонтеров, которые опрашивают население, поскольку у избирательного участка, где голосовал Разумков, их не было, спикер сказал: "К сожалению, нет. Мне есть, чем заняться… может не выйдет (принимать участие в президентском опросе. - Ред.)".

При этом Разумков отказался сказать, какие бы он дал ответы в президентском опросе.

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Напомним, одновременно с выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.