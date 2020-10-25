Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховный Суд Украины не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в деле по иску к президенту Владимиру Зеленскому касательно всеукраинского опроса в день местных выборов.
Об этом написала в фейсбуке бывшая и.о. руководителя НАПК Наталия Новак, передает Цензор.НЕТ.
"24 октября 2020 в 12:00 началось судебное заседание по рассмотрению моей апелляционной жалобы, как кандидата в депутаты Киевского городского совета от "Гражданского движения "Хвиля", на решение Кассационного административного суда Большой Палатой Верховного Суда по делу об иске к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании его действий противоправными и обязательстве воздержаться от совершения действий, связанных с опросом", - написала она.
По словам Новак, рассмотрение продолжалось до 04:30 утра 25 октября, а судьи несколько раз возвращались из совещательной комнаты с вопросом "не изменилась ли наша позиция".
"Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Президент имеет право делать все, что ему заблагорассудится, несмотря на Конституцию и Законы Украины. Суд отметил, что президент, объявляя опрос, "имел искренние намерения"", - сообщила Новак, добавив, что некоторые судьи не были согласны с судебным решением.
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ДНРовский кацапоублюдок с искренними намерениями опорожнил мочевой пузырь на памятник Героям Украины.
У Львові громадяни викликають поліцію, щоб з'ясувати хто проводить опитування біля виборчих дільниць, оскільки особи, як перебувають біля дільницьз анкетами для опитування, не можуть пояснити кого представляють.
Якщо цього не розумієш, то й сам є таким же де6ілом, як і зелена пліснява!
"ведуть мене в вєрховний суд,
за руки тримають аж троє.
ховає очі прочій люд
бо зараз врємя вже другоє."
зебіли, ***!
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие! Если судью Верховного Суда выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет ли очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»
А зеленский будет заявлять как о результатах референдума!
Если зеленский будет продавать наркоту объясняя свои действия искренним желанием помочь больным, то это теперь будет оправданием в суде!
Я искренне хочу ограбить банк, уже можно?