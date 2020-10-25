Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" передала реализацию общенационального опроса "5 вопросов от президента" компании, которая проводит социологические исследования. С ней заключен соответствующий договор.

"Опрос будет финансироваться за счет партии. Расходы, связанные с ним, будут отражены в отчете партии, который подается в НАПК", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы политсилы.

В партии также напоминают, что "опрос не является агитацией и будет проводиться за пределами избирательных участков в формате экзитпола", он полностью добровольный, а цель - "услышать мнение украинцев по поводу важных вопросов развития государства". Детали относительно опроса можно узнать на странице спикера проекта Артема Гагарина.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

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В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.