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Новини Політика України Опитування Зеленського
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опитування (1403) соціологія (248) Слуга народу (2544)

Проводити "опитування Зеленського" буде соціологічна компанія, - "Слуга народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проводити

Партія "Слуга народу" передала реалізацію загальнонаціонального опитування "5 запитань від президента" компанії, яка проводить соціологічні дослідження. З нею укладено відповідний договір.

"Опитування буде фінансуватися коштом партії. Витрати, пов'язані з ним, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби політсили.

У партії також нагадують, що "опитування не є агітацією і буде проводитися за межами виборчих дільниць у форматі екзитполів", воно цілком добровільне, а мета - "почути думку українців із приводу важливих питань розвитку держави". Деталі щодо опитування можна дізнатися на сторінці спікера проєкту Артема Гагаріна.

Проводити опитування Зеленського буде соціологічна компанія, - Слуга народу 01

Читайте також: "Слуга народу" Гурін про "опитування Зеленського": Не розумію, навіщо це, створили самі собі проблеми на порожньому місці

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Читайте також: У "опитування Зеленського" є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
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Топ коментарі
+25
Повторяю для активных. Олег Леусенко выложил недавно. Разбирайте.

Зразок заяви про скоєння злочину Зеленським та партією "Слуга народу" під час виборів
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13271500.html
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25.10.2020 01:36
+21
"Имя, сестра, имя"! (с)
Щоб ми всі знали, яка це і що це за така зебільно-придворна "социологическая компания". Щоб не довіряти її рейтингам та її "дослідженням суспільної думки".
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25.10.2020 01:31
+12
Трындец этой "социологической" компании. Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7471

Хотя это может быть и однодневка, которую вчера зарегали для этого.
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25.10.2020 01:39
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"Имя, сестра, имя"! (с)
Щоб ми всі знали, яка це і що це за така зебільно-придворна "социологическая компания". Щоб не довіряти її рейтингам та її "дослідженням суспільної думки".
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25.10.2020 01:31 Відповісти
"Битая рожа" называется
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25.10.2020 01:35 Відповісти
Завтра оно не будет таким самовлюбленным.
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25.10.2020 01:37 Відповісти
Вы думаете у него нет фальшивого смеха ?
Найдется
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25.10.2020 08:39 Відповісти
Та на вибір :ПРОДАВЦІ РЕЙТИНГІВ БАЗА ПСЕВДОСОЦІОЛОГІВ
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25.10.2020 10:40 Відповісти
Центр Разумкова !?
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25.10.2020 01:34 Відповісти
Центр соціологічних дослідженнь суспільної думки " Божья Роса' ".
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25.10.2020 08:04 Відповісти
Он шо дурак
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25.10.2020 08:09 Відповісти
Ну, неважко здогадатися, що знаходиться в центрі Разумкова... Зе тією шукою на піаніно грнає...
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25.10.2020 10:52 Відповісти
Повторяю для активных. Олег Леусенко выложил недавно. Разбирайте.

Зразок заяви про скоєння злочину Зеленським та партією "Слуга народу" під час виборів
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13271500.html
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25.10.2020 01:36 Відповісти
Пора не опрос проводити, а допрос Галабородька.
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25.10.2020 03:43 Відповісти
заяву то написать можно ну так мусора реагировать не будут скажут это в рамках законах Аваков и Зебил в одной лодке
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25.10.2020 07:13 Відповісти
что они думают - неважно. заяву не принять нельзя
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25.10.2020 07:24 Відповісти
Компания раша тудей зовётся? Чи фсб?
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25.10.2020 01:37 Відповісти
Трындец этой "социологической" компании. Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7471

Хотя это может быть и однодневка, которую вчера зарегали для этого.
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25.10.2020 01:39 Відповісти
журики розберуться. Все будемо знати
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25.10.2020 01:50 Відповісти
давайте уроды. закапывайте сами себя еще глубже
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25.10.2020 01:39 Відповісти
Тобто, посылайте их на кумира зеленой слизи на букву "х".
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25.10.2020 01:40 Відповісти
Всё ж прозрачно, да Зеля? Так же, как и твой нарко-тест у Пальчевского в его Евро-гавнюшнике?
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25.10.2020 01:41 Відповісти
Пробирку с его тестом в кремле рассматривают: что за коктейль в ней 😂
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25.10.2020 08:42 Відповісти
Ти Тань гляди какие ящики , и я такие же хочу , я в них картошку сохраню ...
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25.10.2020 01:44 Відповісти
Загальнонаціональне опитування у формі екзитполу.
Оце такої! Але ж Зєлька Потерпілий оголошував референдум. А після того, як розумні люди роз'яснили клоуну з дипломом юриста, що йому світить за те шоу "5 питань від ...", то гучна кампанія з підняття рейтингу "найвеличнішого лідера **********" перейшла на миньків хвіст у формі екзитполу. Ну то засуне він результат того опитування у формі екзитполу собі в те місце, куди він посилав МВФ.
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25.10.2020 01:50 Відповісти
Заглянул на страничку этого Гагарина, который типа опрашиватель главный.

Его там сношают по самое не могу.
Нужно отдать должное - недалекость Тьомы делает его безумно позитивным на фоне того, во что он вляпался. Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7776
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25.10.2020 01:50 Відповісти
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E

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25.10.2020 01:52 Відповісти
Я офигеваю, неужели зажописты так перешли дорогу клоунам-приколистам...ХМЫ... Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 828
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25.10.2020 02:05 Відповісти
Не ти один...
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25.10.2020 05:46 Відповісти
Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 7454
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25.10.2020 08:54 Відповісти
Вот это уже конкретно, с юридической стороны, запасаемся попкорном. Слугам народа не унывать, досудебное расследование будет объективным.
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25.10.2020 02:02 Відповісти
Главное все зафиксировать на видео, шобы потом не ошибиться.
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25.10.2020 02:03 Відповісти
Какая нах социологическая компания???
Сегодня наблюдал чередь под ЗЕ-офисом - набирали добровольцев для опроса...
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25.10.2020 02:08 Відповісти
Интересно, много прохожих заинтересовались? Какую оплату предлагали? Или за «Дякую, дуже дякую»?
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25.10.2020 04:41 Відповісти
Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 3655
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25.10.2020 08:42 Відповісти
приколы нашего городка... Экзитпол от президента, ента чта, не заинтересованная сторона? Шо-та эта все напоминает... мне, ну, все это, индо-пакистанский инцидент... Ну, вы там держитесь, приколисты... Ваш ферзь - это была имитация игры пенисом на рояле... ПОДЧЕРКИВАЮ, ИМИТАЦИЯ, бо с вас делов, как с козла молока.
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25.10.2020 02:19 Відповісти
Як з х@я молоток, махати можна, але цвях забити ні
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25.10.2020 04:42 Відповісти
Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1432
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25.10.2020 08:38 Відповісти
Клоуны...
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25.10.2020 02:51 Відповісти
На лбу "опросителей" и копняка с носка под зад 😏
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25.10.2020 08:46 Відповісти
Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 8429 Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 5052
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25.10.2020 03:23 Відповісти
та не - вы *********** переплюнули всех в падлючести...
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25.10.2020 03:12 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало "та не - вы *********** переплюнули всех в падлючести..."
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06.11.2020 14:06 Відповісти
500 лют теремных сроков за 1,5 года керування - это рекорд, АллТайм.
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25.10.2020 03:22 Відповісти
А у меня вопрос один -должны ли немедленно завести уголовное дело за превышение власти?
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25.10.2020 04:00 Відповісти
должны, но не будут. пока не будут
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25.10.2020 07:25 Відповісти
«Ти сі курва заспокоїш чи нє?», «коли до Ростову, Вова?» - альтернативный опрос, двух вопросов достаточно.
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25.10.2020 04:06 Відповісти
альтернативный опрос:
-Чи має Володимир Зеленський піти у відставку через неодноразове порушення закону, згідно його ж власної обіцянки?

-Чи мають бути покарані усі чиновники - включно із Президентом України, які причетні до нецільових витрат з антикоронавірусного фонду - аж до довічного ув'язнення включно?
-Чи мають бути негайно звільнені з державних посад усі представники режиму Януковича, яких було призначено Зеленським?
-Чи слід заборонити діяльність політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" в Україні?
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25.10.2020 04:15 Відповісти
-Чи вважаєте Ви, що Зеленський та "Слуги" народу погрязли в корупції, і Зеленський свідомо знищує антикорупційні органи, щоб захистити від покарання злочинців із власної команди?
-Чи має піти у відставку Зеленський через те, що не виконав жодної обіцянки?

-Чи підтримуєте ви встановлення кримінального покарання у вигляді довічного ув'язнення за державну зраду?

-Чи вважаєте ви необхідним встановлення юридичної відповідальності за нерозгляд Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України електронних петицій, які отримали необхідну кількість голосів на відповідних офіційних інтернет-порталах?
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25.10.2020 04:17 Відповісти
-Чи мають депутати Зеленського скласти свої мандати за кнопкодавство, виклики повій, корупцію та голосування за гроші?

-Чи має Президент персонально відповідати за повний провал у протидії пандемії коронавірусу?

-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський як мультимільйонер і власник елітної нерухомості в Києві та за кордоном має негайно з'їхати з державної дачі, повернути до бюджету гроші, витрачені на її ремонт та проживання, а самі дачі, як і обіцяв, віддати дітям, тільки не своїм?

-Чи вважаєте Ви, що вірус Зе-19 це більша небезпека для України, ніж COVID-19?

-Чи підтримуєте Ви внесення змін до Конституції, згідно з якими має бути доповнений перелік підстав для відставки Президента, а саме - розумово-інтелектуальна неспроможність виконувати обов'язки глави держави, підтверджена незалежною медичною комісією?
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25.10.2020 04:18 Відповісти
-Чи підтримуєте ви створення ТСК у справі з "вагнерівцями" і кримінальну відповідальність Зеленського за злив цієї справи?
-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський має забезпечити страхування усіх медиків, які захворіли на COVID-19?

-Чи повинна фірма Зеленського "Грін філмс" закритися у Росії, попри те, що він переписав її на помічника Сергія Шефіра?
-Чи потрібно Коломойського, Пінчука та інших причетних, притягти до відповідальності за обкрадання українців через Приватбанк?
-Чи має право людина, яка не служила в українському війську або ухилилася від військової служби, балотуватися на виборні посади?
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25.10.2020 04:22 Відповісти
-Чи вважаєте Ви "5 запитань" від Зеленського порушенням законів України?

-Чи вважаєте Ви, що опитування імені Зеленського в день голосування є незаконним?

-Должен ли Зеленский сдать анализы на наркотики в независимой клинике?

-Чи мають бути звільнені з-під варти Андрій Антоненко, Яна Дугар та Юлія Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета?

-Чи потрібно, за прикладом Латвії, обмежити у громадянських правах осіб, що не склали державний іспит з мови, історії та права?
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25.10.2020 04:23 Відповісти
-Чи є ознакою корупції призначення на ключові державніпосади некомпетентних друзів та колег Президента з "Кварталу"?

-Чи підтримуєте ви введення паспорту "негромадянина" і чи не вважаєте ви за потрібне видати такий документ під номером один Зеленському В.О.за коллабораціонізм і зраду інтересів українського народу?

-Чи згідні ви з тим, що, людина, яка наразі виконує обов'язки президента України, не справляється з ними?
-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський має негайно виконати передвиборчу обіцянку і вже з 1 січня 2020 року підвищити зарплату вчителям до 120 000 гривень на місяць(еквівалент обіцяних 4 тисяч доларів)?
-Чи не вважаєте Ви, що головний "гарант" Конституції за численні порушення ним Конституції має знаходитися в суді в якості обвинуваченого?
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25.10.2020 04:26 Відповісти
Чи не вважаете ви , що нам досить сорому вiд шлепера, а тут ще й це срамовисько?
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25.10.2020 04:37 Відповісти
в чем разница между информацией

-записанной кем-то
-которую воспринимают сенсорно

-которую моделирует мозг?
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25.10.2020 05:57 Відповісти
Требуйте документ кто вас опрашует. На каком основании, от кого. И каким боком опрашивающий к этой организации. Бригада решила правовой беспредел устроить по всей стране. Мало того что опрос вопреки конституции. Так ещё и люди не оформленные, и черный нал. Делайте видосики. На память для органов, чтобы чмошник знали свое место
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25.10.2020 06:22 Відповісти
Короче,обдристался клован со своим "опросом" с ног до головы. Теперь зелени лишь остаётся доигрывать эту дурацкую пьесу. Я лично нах пошлю опрашивающего.
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25.10.2020 06:51 Відповісти
Ну що Кіса ! провели опитування по приколу, посміялись. Особливо цінне питання про канабіс. Скоріше всього, агент Козир запевнив ЗВО, що його дядькам (діді Колі та дяді Вові) канабіс допомагає перебороти недуги та і йому самому завжди весело від українців через канабіс. Навіть товстун в ВР, який живе в тещі на балконі, і той вже забрехався. На допомогу йому можна навести факт проведення опитування, яке сталося в кінці 18 сторіччя в м.Староконстантинів у єврейській громаді, де вирішувалось питання про виселення за межі общини прадіда Леніна за систематичні доноси на своїх одновірців і таки виселили. Може там і початок біди словянського світу.
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25.10.2020 06:56 Відповісти
СЛУГА НАРОДА ЭТО УБЕЖИЩЕ НЕДОБИТЫХ СССРОВЦЕВ )))
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25.10.2020 06:58 Відповісти
"За будущее". Вот название этой компании.
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25.10.2020 07:10 Відповісти
точнее, это только одни из...Пока выясняется, кто еще за этим стоит.
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25.10.2020 07:12 Відповісти
Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 6634
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25.10.2020 07:29 Відповісти
Разумков под такую хрень, не подставиться. А кто захочет иметь дело со всеми проверяющими органами. Зеля не вечный, а доказать черный нал будет достаточно просто
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25.10.2020 08:06 Відповісти
це не опитування,а дійсно "ХРЄНЬ"...
що не має нічого спільного з методиками НАУКОВОЇ соціології.
нічого не дає навіть організаторам...


апропо...
питання про 300 депутатів давно вирішено референдумом 200 року , а не ось цією ХУ..НЕЮ,що чомусь названо "оптуванням"...
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25.10.2020 09:28 Відповісти
Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 року - опитування думки громадян України з приводу реформації системи державного управління.

Питання III
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?[
За 26,730,432 91.1
Проти 2,597,915 8.9З
Явка 36,629,926 81.1
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25.10.2020 09:31 Відповісти
Тех, кто подвязался проводить этот опрос ждет нескучный денек. Потому, что большинство народу вместо того что бы заполнять ту анкету, будут просить передать ответ Зеле на словах, и слова те могут быть весьма обидными. Надеюсь хоть деньги, которые им заплатят, компенсируют заплеванное лицо и повявшие уши Проводить "опрос Зеленского" будет социологическая компания, - "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1822
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25.10.2020 08:12 Відповісти
"В Одессе опрос Зеленского" проводят местные структуры объединения "Доверяй делам".
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє"."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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25.10.2020 08:30 Відповісти
Проводити "опитування Зеленського" буде соціологічна компанія, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2196
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25.10.2020 09:50 Відповісти
опитування анонімне... А Хто контролює і ЯК процес,щоб опитувальник в кінці зміни не накидав САМ пару десятків " анкет" для "виконання плану "?...
Проводити "опитування Зеленського" буде соціологічна компанія, - "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4220

ОПИТУВАННЯ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНЕ.
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25.10.2020 09:24 Відповісти
Так і буде. Та це не завадить зЕзіденту посилатися на нього, стверджуючи, що український люд прагне створити в ордло чорну економічну діру. Бо всі інші питання, чисто для прикриття.
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25.10.2020 09:54 Відповісти
Стоит как нищенка.... Предлагаю кидать в эти урны не бесполезные бумажки опроса, а мелочь, которая валяется в кармане.
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25.10.2020 11:23 Відповісти
"Опитування буде фінансуватися коштом партії." "У партії також нагадують, що "опитування не є агітацією..." - поняли бидлота зелена? - це вам не сцуть в очі - це благодатна роса від Клоуна.
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25.10.2020 09:41 Відповісти
"5 вопросов от президента" !!! Две недели назад клоун -президент сообщил нам, что ОН хочет опросить народ.https://www.youtube.com/watch?v=yj3E1QZVHCw&ab_channel=%D0%97%D0%B5%21%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 По Конституции Украины президент может обьявить референдум, но нет закона о референдуме! То есть президент шел на нарушение закона, но вовремя юристы подсказали, что будет "сидеть"!

И что мы видим сегодня ? Легким движением рук брюки превращаются...Сегодня нам говорят, что опрос от президента проводит "слуга народа", а это прямая агитация в день выборов и косвенное подтверждение, что президент состоит в этой партии, что так же запрещено Конституцией Украины.
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25.10.2020 09:58 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.10.2020 10:18 Відповісти
73% ЗЕ билов никакая глупость от Бубочки не отрезвит, пока он каждому из них в пустой холодильник не нагадит и пока плюсы крутят Сватов, Квартал прочую хр"нь.
Охлосу -"хлеба и зрелищ". Но Зе-охлос даже пустой холоднильник не вылечит - Бубочка скажет,что Порошенко виноват и они поверят.
- Даже не знаю, что их вылечит.? Квартал в записи крутить будут, как совколюбы крутят совковые фильмы- аж до " Кубанских козаков".
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25.10.2020 20:01 Відповісти
 
 