Проводити "опитування Зеленського" буде соціологічна компанія, - "Слуга народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" передала реалізацію загальнонаціонального опитування "5 запитань від президента" компанії, яка проводить соціологічні дослідження. З нею укладено відповідний договір.
"Опитування буде фінансуватися коштом партії. Витрати, пов'язані з ним, будуть відображені у звіті партії, який подається в НАЗК", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби політсили.
У партії також нагадують, що "опитування не є агітацією і буде проводитися за межами виборчих дільниць у форматі екзитполів", воно цілком добровільне, а мета - "почути думку українців із приводу важливих питань розвитку держави". Деталі щодо опитування можна дізнатися на сторінці спікера проєкту Артема Гагаріна.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові запитання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб ми всі знали, яка це і що це за така зебільно-придворна "социологическая компания". Щоб не довіряти її рейтингам та її "дослідженням суспільної думки".
Найдется
Зразок заяви про скоєння злочину Зеленським та партією "Слуга народу" під час виборів
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13271500.html
Хотя это может быть и однодневка, которую вчера зарегали для этого.
Оце такої! Але ж Зєлька Потерпілий оголошував референдум. А після того, як розумні люди роз'яснили клоуну з дипломом юриста, що йому світить за те шоу "5 питань від ...", то гучна кампанія з підняття рейтингу "найвеличнішого лідера **********" перейшла на миньків хвіст у формі екзитполу. Ну то засуне він результат того опитування у формі екзитполу собі в те місце, куди він посилав МВФ.
Его там сношают по самое не могу.
Нужно отдать должное - недалекость Тьомы делает его безумно позитивным на фоне того, во что он вляпался.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Сегодня наблюдал чередь под ЗЕ-офисом - набирали добровольцев для опроса...
-Чи має Володимир Зеленський піти у відставку через неодноразове порушення закону, згідно його ж власної обіцянки?
-Чи мають бути покарані усі чиновники - включно із Президентом України, які причетні до нецільових витрат з антикоронавірусного фонду - аж до довічного ув'язнення включно?
-Чи мають бути негайно звільнені з державних посад усі представники режиму Януковича, яких було призначено Зеленським?
-Чи слід заборонити діяльність політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" в Україні?
-Чи має піти у відставку Зеленський через те, що не виконав жодної обіцянки?
-Чи підтримуєте ви встановлення кримінального покарання у вигляді довічного ув'язнення за державну зраду?
-Чи вважаєте ви необхідним встановлення юридичної відповідальності за нерозгляд Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України електронних петицій, які отримали необхідну кількість голосів на відповідних офіційних інтернет-порталах?
-Чи має Президент персонально відповідати за повний провал у протидії пандемії коронавірусу?
-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський як мультимільйонер і власник елітної нерухомості в Києві та за кордоном має негайно з'їхати з державної дачі, повернути до бюджету гроші, витрачені на її ремонт та проживання, а самі дачі, як і обіцяв, віддати дітям, тільки не своїм?
-Чи вважаєте Ви, що вірус Зе-19 це більша небезпека для України, ніж COVID-19?
-Чи підтримуєте Ви внесення змін до Конституції, згідно з якими має бути доповнений перелік підстав для відставки Президента, а саме - розумово-інтелектуальна неспроможність виконувати обов'язки глави держави, підтверджена незалежною медичною комісією?
-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський має забезпечити страхування усіх медиків, які захворіли на COVID-19?
-Чи повинна фірма Зеленського "Грін філмс" закритися у Росії, попри те, що він переписав її на помічника Сергія Шефіра?
-Чи потрібно Коломойського, Пінчука та інших причетних, притягти до відповідальності за обкрадання українців через Приватбанк?
-Чи має право людина, яка не служила в українському війську або ухилилася від військової служби, балотуватися на виборні посади?
-Чи вважаєте Ви, що опитування імені Зеленського в день голосування є незаконним?
-Должен ли Зеленский сдать анализы на наркотики в независимой клинике?
-Чи мають бути звільнені з-під варти Андрій Антоненко, Яна Дугар та Юлія Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві Павла Шеремета?
-Чи потрібно, за прикладом Латвії, обмежити у громадянських правах осіб, що не склали державний іспит з мови, історії та права?
-Чи підтримуєте ви введення паспорту "негромадянина" і чи не вважаєте ви за потрібне видати такий документ під номером один Зеленському В.О.за коллабораціонізм і зраду інтересів українського народу?
-Чи згідні ви з тим, що, людина, яка наразі виконує обов'язки президента України, не справляється з ними?
-Чи вважаєте Ви, що Володимир Зеленський має негайно виконати передвиборчу обіцянку і вже з 1 січня 2020 року підвищити зарплату вчителям до 120 000 гривень на місяць(еквівалент обіцяних 4 тисяч доларів)?
-Чи не вважаєте Ви, що головний "гарант" Конституції за численні порушення ним Конституції має знаходитися в суді в якості обвинуваченого?
-записанной кем-то
-которую воспринимают сенсорно
-которую моделирует мозг?
що не має нічого спільного з методиками НАУКОВОЇ соціології.
нічого не дає навіть організаторам...
апропо...
питання про 300 депутатів давно вирішено референдумом 200 року , а не ось цією ХУ..НЕЮ,що чомусь названо "оптуванням"...
Питання III
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?[
За 26,730,432 91.1
Проти 2,597,915 8.9З
Явка 36,629,926 81.1
По Одесской области занимаются главы районных государственных администраций.
В Черниговской, Сумской, Волынской, Днепропетровской (кроме г. Днепр, там непонятно кто) областях "опрос Зеленского" проводят местные структуры партии "За майбутнє"."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
ОПИТУВАННЯ ЮРИДИЧНО НІКЧЕМНЕ.
И что мы видим сегодня ? Легким движением рук брюки превращаются...Сегодня нам говорят, что опрос от президента проводит "слуга народа", а это прямая агитация в день выборов и косвенное подтверждение, что президент состоит в этой партии, что так же запрещено Конституцией Украины.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Охлосу -"хлеба и зрелищ". Но Зе-охлос даже пустой холоднильник не вылечит - Бубочка скажет,что Порошенко виноват и они поверят.
- Даже не знаю, что их вылечит.? Квартал в записи крутить будут, как совколюбы крутят совковые фильмы- аж до " Кубанских козаков".