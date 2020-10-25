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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Верховний Суд (785) Зеленський (17406) опитування (1403) Новак Наталія (20)

Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського:

Верховний Суд України не задовольнив апеляційну скаргу на рішення Касаційного адміністративного суду у справі за позовом до президента Володимира Зеленського щодо всеукраїнського опитування в день місцевих виборів.

Про це написала у фейсбуці колишня в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, передає Цензор.НЕТ.

"24 жовтня 2020 року о 12:00 почалося судове засідання з розгляду моєї апеляційної скарги як кандидата в депутати Київської міської ради від "Громадянського руху "Хвиля" на рішення Касаційного адміністративного суду Великою палатою Верховного Суду у справі за позовом до президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання його дій протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення дій, пов'язаних з опитуванням", написала вона.

За словами Новак, розгляд тривав до 4:30 25 жовтня, а судді кілька разів поверталися з нарадчої кімнати із за питанням, "чи не змінилася наша позиція".

"Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Президент має право робити все, що йому заманеться, незважаючи на Конституцію і закони України. Суд зазначив, що президент, оголошуючи опитування, "мав щирі наміри", - повідомила Новак, додавши, що деякі судді не були згодні із судовим рішенням.

Читайте також: У "опитування Зеленського" є спільне з псевдореферендумами в Криму та на Донбасі - протиправність, неконституційність і незаконність, - Магера

Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: Президент мав щирі наміри 01
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Топ коментарі
+72
Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения" - Цензор.НЕТ 7187 А если я имея искренние намерения набью морду какому нить зеленому скоту...меня тоже оправдают???
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25.10.2020 09:03
+66
не спіть! бубочка вже проголосував кажуть!

Верховный Суд не стал запрещать опрос Зеленского: "Президент имел искренние намерения" - Цензор.НЕТ 8386
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25.10.2020 09:06
+63
Зеленський сьогодні показав що він вищий за Конституцію України. Вітаю всіх з народженням нашого власного маленького диктатора.
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25.10.2020 09:03
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Не треба виправдовувати соєвих імпотентів та брехунів. ВР розпустили достроково в 2019 році, бо в ній три роки не було належним чином оформленої конституційної більшості. Парубій крутився, як вуж, коли йому пропонували представити список депутатів, що входять до більшості. Це ж просте запитання. У вас є більшість? Ок. Покажіть тоді, хто до неї входить.
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25.10.2020 11:37 Відповісти
блин, окуется "искренние намереия" в Украине стоят выше буквы закона и любое действие с такими намерениями всегда можно оправдать! например сделал инвалидом человека который тебе не нравится и сказал что это было сделано с искренними намерениями и это тебя оправдует. так же корупционер киздящий бабки с ичкренними намерениями купить себе порш автоматически освобождается от ответственности! ну что у нас за страна такая интересная?
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25.10.2020 11:04 Відповісти
блин, оказывается "искренние намереия" в Украине стоят выше буквы закона и любое действие с такими намерениями всегда можно оправдать! например сделал инвалидом человека который тебе не нравится и сказал что это было сделано с искренними намерениями и это тебя оправдывает автоматически. так же корупционер киздящий бабки с искренними намерениями купить себе порш - автоматически освобождается от ответственности! ну что у нас за страна такая интересная?
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25.10.2020 11:06 Відповісти
Дограється цей клоун.
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25.10.2020 11:08 Відповісти
Все ****** !!! Украины как страны больше не существует !
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25.10.2020 11:11 Відповісти
искренность намерений разрешает нарушать закон? так и запишем ))))
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25.10.2020 11:12 Відповісти
А не пора ли запустить Надю Савченко и Рубана с их искренними намерениями?
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25.10.2020 11:18 Відповісти
Они свою роль уже отыграли - сначала надя трахнула своей патриотичностью всё страну, а юля закон в раде подписала - теперь по этому закону выпускают сепаров. Наивные мы.
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25.10.2020 11:30 Відповісти
Но было у Нади искреннее желание сделать "БАХ!(всрались?)".Тогда искренность истолковали по-другому,но сейчас то правильные времена настали,так почему нет?
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25.10.2020 11:35 Відповісти
Наверное за эту роль денег больше не дают.
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25.10.2020 11:39 Відповісти
Так она еще те,что тогда дали не потратила.
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25.10.2020 11:50 Відповісти
В каком законе прописаны искренние намерения?
ДНРовский кацапоублюдок с искренними намерениями опорожнил мочевой пузырь на памятник Героям Украины.
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25.10.2020 11:19 Відповісти
E меня есть искренние намерения дать в морду преЗЕденту....
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25.10.2020 11:23 Відповісти
То зроби ...А то попі...! Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри" - Цензор.НЕТ 5417
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25.10.2020 11:32 Відповісти
Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри" - Цензор.НЕТ 7874
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25.10.2020 11:36 Відповісти
Верховний Суд: "Президент мав щирі наміри... тому опитування законно" «Щирі наміри» проти Конституції. Верховний суд на боці перших. Нове слово в юриспруденції: щирі наміри". Значить, законно. Щирими намірами вимощена дорога до пекла.(с)
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25.10.2020 11:47 Відповісти
а чьо , верно... Вон, в Индии религия позволяет, и не считает это грехом, воровать, но с оговорков, если это пойдет тебе на пользу.
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25.10.2020 12:49 Відповісти
Подсудімий встаньтє. Зачєм ізнасіловалі гражданку Пєтрову ночью в паркє?Таваріщ суддя моі намеренья билі іскрєнні. Ну красава. Полностью оправдани.
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25.10.2020 11:59 Відповісти
А это на фото счасливые лица судей взявших взятку или счастливые лица адвокатов давших взятку после неправомерного приговора украинскому праву?
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25.10.2020 12:12 Відповісти
Що за довбана аргументація - щирі/нещирі?
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25.10.2020 12:15 Відповісти
Щирими намірами викладена дорога в ср*ку.
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25.10.2020 12:17 Відповісти
У Львові викликали поліцію через проведення опитування Зеленського (ФОТО)

У Львові громадяни викликають поліцію, щоб з'ясувати хто проводить опитування біля виборчих дільниць, оскільки особи, як перебувають біля дільницьз анкетами для опитування, не можуть пояснити кого представляють.
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25.10.2020 12:25 Відповісти
Верховный Суд Украины не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Кассационного административного суда в деле по иску к президенту Владимиру Зеленскому касательно всеукраинского опроса в день местных выборов. Источник: https://censor.net/ru/n3226878
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25.10.2020 12:28 Відповісти
Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри" - Цензор.НЕТ 2160
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25.10.2020 12:30 Відповісти
"Имел искренние намерения" - это просто прелестно! Завтра во всех судах страны Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри" - Цензор.НЕТ 9954
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25.10.2020 12:43 Відповісти
а замочить дурака искренне - оправдают?
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25.10.2020 12:51 Відповісти
А на яку статтю Конституції чи Закону посилається той суд?
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25.10.2020 12:57 Відповісти
..это всё что нужно знать про легкодоступных (для Ылиты) шлюх из борделя пещерного правосудия
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25.10.2020 12:58 Відповісти
З цієї новини підтверджується висновок: судова система "на раз-два" не реформується. Реформа судової і правоохороної системи - процес важкий і довготривалий, підтверджується досвідом наших сусідів (поляків, чехів, тощо).
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25.10.2020 13:25 Відповісти
Якщо не приймати жорстких рішень - так буде тягнутися безкінечно. Недаром в середні віки крісло судді обтягували шкірою попередника -хабарника
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25.10.2020 17:24 Відповісти
Этот опрос лишь очередная лажа Зеленского. Чего беснуются порохоботы остаётся загадкой.)) Опрос абсолютно не репрезентативный, ни к чему не обязывающий, ни о чём и по сути ни для кого. Глупая затея, реализоаанная через одно место, демонстрирующая несостоятельность большей части всех идей и задуиок Зе и Ко.
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25.10.2020 13:56 Відповісти
Вы сами,правда не в полном объёме раскрытия, и ответили на него. Идеи в любой сфере деятельности однотипные и убогие.А реализация их импотентная.Никто и не беснуется,всё подтверждается фактами.
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25.10.2020 14:43 Відповісти
Судді повинні подати у відставку бо в нас Верховенство права, а не право президента
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25.10.2020 14:43 Відповісти
Гвалтівник мав щирі наміри..зробити дамі приємно..за що в тюрму?!!! Щирі наміри не осудні!
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25.10.2020 14:44 Відповісти
Некий "Велики лидер" прийдя както к власти набрав почти 44% начал убивать евреев и инакомыслящих,потом напал на соседнии страны и развязал войну в которой погибло больше людей чем живет в нашей стране,так вот Я думаю он всё это делал "имея искренние намерения"" правильной дорогой идёт товарищщщщь
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25.10.2020 14:57 Відповісти
Р.S. Только что вернулся с голосования,бедная девочка проводит опрос-стоит на улице при входе в изберательный участок,на улице дождь,бюлитень надо заполнять держа в руках её ручкой, постоял пять минут понаблюдал из человек десяти на неё двое вызверелись, те что по умнее прошли мимо понимая что она не причём, жена проголосувала и подойдя ко мне сказала что пора покупать кальян в "медичних цілях" - всё
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25.10.2020 15:06 Відповісти
Гниды... проплаченные. На березу...
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25.10.2020 15:17 Відповісти
тобто в Україні закону не існує,ЗЕшмаркля вже відчуває себе диктатором
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25.10.2020 16:31 Відповісти
Як при Янику керівництво університету внутрішніх справ заставляло студентів голосувати за бандитів, так і зараз ті хто мають судити по закону пиз..ть якусь чухну, а потім ще розказують що довіру до судів підривають ті хто оприлюднює дії які вчинили сюдді.
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25.10.2020 17:00 Відповісти
73%, я вас поздравляю, Теперь у вашего кумира есть справка из суда,что он искрений идиот.
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25.10.2020 17:19 Відповісти
Чого ти їх вітаєш? - Маємо наглядний результат реформування судової системи нашим ******** сивочоловим гетьманом!
Якщо цього не розумієш, то й сам є таким же де6ілом, як і зелена пліснява!
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25.10.2020 20:07 Відповісти
Я дебилов поздравил,что их главный дебил- идиот, и он теперь со справкой из суда.Но тебе смысл мною сказанного не доходит с первого раза,не уверен что и со второго дойдёт.С такими украинская нация ещё долго будет формироваться.Дебилов явно у нас хватает,даже больше,чем 73%.
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25.10.2020 20:23 Відповісти
це вже повний пі... Була надія, що реформований Верховний суд не буде лизати дупу можновладцям. Це теж корупція тільки "борзими щенкамі"
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25.10.2020 17:20 Відповісти
Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри" - Цензор.НЕТ 5759
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25.10.2020 17:29 Відповісти
Рішення, так званого верховного суду, поставило жирну крапку, в кінці українського правосуддя. З чим всіх і вітаю.
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25.10.2020 18:11 Відповісти
Приспів :
"ведуть мене в вєрховний суд,
за руки тримають аж троє.
ховає очі прочій люд
бо зараз врємя вже другоє."
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Так підставляти зад потрібно ма ти проффесійні якості. Біля виборчої дільниці опитування і від "більшості"....це явно порушення, яке тягне за собою наслідки. Коломой скаже дєб.Ли.
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25.10.2020 19:22 Відповісти
Отже тепер всім можно все, якщо наміри "искренние"? І тих суддів задолбодятлити до вср"чки?
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25.10.2020 19:28 Відповісти
Іншими словами-- я вкраду , як Дєточкін, автомобіль у того судді , продам, а виручені гроші з щирими намірами переведу на рахунок лікарні для боротьби з короновірусом і я Герой України!

зебіли, ***!
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25.10.2020 19:36 Відповісти
Председатель Верховного Суда тихонечко напевает себе под нос:
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие! Если судью Верховного Суда выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет ли очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»
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25.10.2020 19:45 Відповісти
Яка ганьба для суду ця мотивація - щирі наміри. Як можна за такий короткий термін так спотворити все в країні?
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26.10.2020 01:12 Відповісти
Самое паскудное то что даже дело никто не откроет.
А зеленский будет заявлять как о результатах референдума!
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27.10.2020 08:11 Відповісти
Ах ты ж ...... !!! А я не знал шо так можно!
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26.10.2020 08:34 Відповісти
Искренние намерения не освобождают от ответственности при нарушении законов.
Если зеленский будет продавать наркоту объясняя свои действия искренним желанием помочь больным, то это теперь будет оправданием в суде!
Я искренне хочу ограбить банк, уже можно?
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27.10.2020 08:08 Відповісти
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