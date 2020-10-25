Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри"
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Верховний Суд України не задовольнив апеляційну скаргу на рішення Касаційного адміністративного суду у справі за позовом до президента Володимира Зеленського щодо всеукраїнського опитування в день місцевих виборів.
Про це написала у фейсбуці колишня в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, передає Цензор.НЕТ.
"24 жовтня 2020 року о 12:00 почалося судове засідання з розгляду моєї апеляційної скарги як кандидата в депутати Київської міської ради від "Громадянського руху "Хвиля" на рішення Касаційного адміністративного суду Великою палатою Верховного Суду у справі за позовом до президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання його дій протиправними та зобов'язання утриматися від вчинення дій, пов'язаних з опитуванням", написала вона.
За словами Новак, розгляд тривав до 4:30 25 жовтня, а судді кілька разів поверталися з нарадчої кімнати із за питанням, "чи не змінилася наша позиція".
"Апеляційну скаргу залишили без задоволення. Президент має право робити все, що йому заманеться, незважаючи на Конституцію і закони України. Суд зазначив, що президент, оголошуючи опитування, "мав щирі наміри", - повідомила Новак, додавши, що деякі судді не були згодні із судовим рішенням.
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ДНРовский кацапоублюдок с искренними намерениями опорожнил мочевой пузырь на памятник Героям Украины.
У Львові громадяни викликають поліцію, щоб з'ясувати хто проводить опитування біля виборчих дільниць, оскільки особи, як перебувають біля дільницьз анкетами для опитування, не можуть пояснити кого представляють.
Якщо цього не розумієш, то й сам є таким же де6ілом, як і зелена пліснява!
"ведуть мене в вєрховний суд,
за руки тримають аж троє.
ховає очі прочій люд
бо зараз врємя вже другоє."
зебіли, ***!
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие! Если судью Верховного Суда выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет ли очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? Так и запишем - единогласно»
А зеленский будет заявлять как о результатах референдума!
Если зеленский будет продавать наркоту объясняя свои действия искренним желанием помочь больным, то это теперь будет оправданием в суде!
Я искренне хочу ограбить банк, уже можно?