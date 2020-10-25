Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського: не знайшов волонтерів
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не взяв участі в президентському опитуванні, оскільки не побачив волонтерів.
Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ні, не відповідав на п'ять запитань", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде він шукати волонтерів, які опитують населення, оскільки біля виборчої дільниці, де голосував Разумков, їх не було, спікер сказав: "На жаль, ні. Мені є чим зайнятися... можливо, не вдасться (взяти участь у президентському опитуванні. - Ред.)".
Водночас Разумков відмовився сказати, які б він дав відповіді в президентському опитуванні.
Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Будь ласка, зачекайте...
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
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