УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8176 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
13 452 101
Зеленський (17406) опитування (1403) Разумков Дмитро (1449)

Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського: не знайшов волонтерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков не взяв участі в опитуванні Зеленського: не знайшов волонтерів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не взяв участі в президентському опитуванні, оскільки не побачив волонтерів.

Про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна" повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні, не відповідав на п'ять запитань", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи буде він шукати волонтерів, які опитують населення, оскільки біля виборчої дільниці, де голосував Разумков, їх не було, спікер сказав: "На жаль, ні. Мені є чим зайнятися... можливо, не вдасться (взяти участь у президентському опитуванні. - Ред.)".

Водночас Разумков відмовився сказати, які б він дав відповіді в президентському опитуванні.

Читайте також: Верховний Суд не заборонив опитування Зеленського: "Президент мав щирі наміри"

Нагадаємо, одночасно з виборами 25 жовтня відбувається ініційоване президентом Володимиром Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
ого!.. да это "мягкий бунт" на Зеленом корабле.. и матросы начали прибивать к капитанской двери использованные презервативы..
показати весь коментар
25.10.2020 10:05
+29


НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
..


..
показати весь коментар
25.10.2020 10:07
+23
Навіть зєбіли зрозуміли , що це фарс від сцикла
показати весь коментар
25.10.2020 10:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У нас на ганку дільниці тьотка стояла. Ледь не плакала, жалілась по телефону на якогось чоловіка, що привів поліцію. Я взяла той папірець і написала все що думаю про 5питань. Та чи донесуть до президента? Маю сумнів.
показати весь коментар
25.10.2020 19:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 