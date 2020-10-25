Другий тур місцевих виборів, безумовно, буде, - Разумков
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не сумнівається, що другий тур місцевих виборів обов'язково відбудеться.
Про це сказав Разумков журналістам у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Безумовно, буде... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", - сказав Разумков.
Спікер висловив переконання, що другий тур виборів має відбутися.
"Адже ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях, особливо в рамках децентралізації... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат", - сказав Разумков.
Він повідомив, що проєкт постанови Верховної Ради, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликано. При цьому спікер наголосив, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, про що завгодно, "але це не означає, що парламент її ухвалить".
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