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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Другий тур місцевих виборів, безумовно, буде, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Другий тур місцевих виборів, безумовно, буде, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не сумнівається, що другий тур місцевих виборів обов'язково відбудеться.

Про це сказав Разумков журналістам у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, буде... Сьогодні призупинити виборчий процес, я не ЦВК, але я не бачу ні підстав, ні можливостей це зробити", - сказав Разумков.

Спікер висловив переконання, що другий тур виборів має відбутися.

"Адже ми не можемо залишити громади без легітимної влади. Я думаю, що ми всі розуміємо, що влада на місцях, особливо в рамках децентралізації... і в рамках тих викликів, які сьогодні стоять перед місцевою владою... тому важливо, щоб вся вертикаль влади працювала на єдиний результат", - сказав Разумков.

Він повідомив, що проєкт постанови Верховної Ради, що пропонує не проводити другий тур виборів мерів, вже відкликано. При цьому спікер наголосив, що кожен народний депутат може зареєструвати будь-яку постанову, про що завгодно, "але це не означає, що парламент її ухвалить".

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Топ коментарі
+5
Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
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25.10.2020 10:29
+4
Який президент - такі від нього і опитування!
На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
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25.10.2020 10:31
+3
Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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25.10.2020 10:30
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Єдиний результат української влади це грабунок.
От у нас жодний претендент не озвучив план розвитку міста. Бо його немає.
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25.10.2020 10:21 Відповісти
Що, і претендент від ПЄСу?
Ви всьо врьоті!
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25.10.2020 10:25 Відповісти
В нього є. Але він тут не рейтинговий.
Палиця свого кріпака встромить.
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25.10.2020 10:28 Відповісти
Мабуть ПЄС тобі і вночі не дає покою.
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25.10.2020 10:30 Відповісти
Ні, тільки баба Юля - вдень та вночі молюсь о її благодєнствії!
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25.10.2020 10:32 Відповісти
Та ніби і не був помічений за вживанням.
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25.10.2020 10:45 Відповісти
У нас озвучив: продовжимо розпочате. Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 28
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25.10.2020 10:29 Відповісти
Вже б не нагадували їм за план, а то ще щось вчудять.
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25.10.2020 10:39 Відповісти
А яка програма у канидата у депутати Марини Порошенко?невже і вона йде красти?
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25.10.2020 10:48 Відповісти
а вона в мери йде ?
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25.10.2020 10:58 Відповісти
Про яке місто йде мова?
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25.10.2020 11:10 Відповісти
Сейчас на избирательном участке в Киеве. Туловище, которое собирало анкеты с 5-ю вопросами уже прессуют небайдужі граждане.
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25.10.2020 10:29 Відповісти
Мобіла сподобалась "небайдужим громадянам"? Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 7729
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25.10.2020 10:31 Відповісти
Який президент - такі від нього і опитування!
На фото робота "групи опитування" в м.Мелітополь.

Второй тур местных выборов, безусловно, будет, - Разумков - Цензор.НЕТ 9537
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25.10.2020 10:31 Відповісти
Сємкі плюють ?
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25.10.2020 10:38 Відповісти
тітухани на посту ))
медвечук дав ківині кадри.
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25.10.2020 10:39 Відповісти
І реклама велосипеда Голобородька не подіяла.
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25.10.2020 10:41 Відповісти
А как же ещё!? Депутат может регистрировать что ему угодно, президент может действовать с искренним намерением! Чем не палата №6!
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25.10.2020 10:35 Відповісти
 
 