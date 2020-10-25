В Украине еще не открылись для голосования четыре участка, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине по состоянию на 10 утра не начали работу четыре избирательных участка для голосования на местных выборах.
Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге 25 октября в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на 10 утра остаются не открытыми 4 избирательных участка – в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях", - сказал Яровой.
По его словам, несвоевременно открылись 65 избирательных участков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
trawler_tug
показать весь комментарий25.10.2020 11:29 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...