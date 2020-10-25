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местные выборы (2145) участки (60)

В Украине еще не открылись для голосования четыре участка, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине еще не открылись для голосования четыре участка, - МВД

В Украине по состоянию на 10 утра не начали работу четыре избирательных участка для голосования на местных выборах.

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге 25 октября в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"По состоянию на 10 утра остаются не открытыми 4 избирательных участка – в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях", - сказал Яровой.

По его словам, несвоевременно открылись 65 избирательных участков.

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25.10.2020 11:29 Ответить
 
 