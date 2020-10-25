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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) дільниці (31)

В Україні ще не відкрилися для голосування чотири дільниці, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні ще не відкрилися для голосування чотири дільниці, - МВС

В Україні станом на 10:00 не почали роботу чотири виборчі дільниці для голосування на місцевих виборах.

Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий на брифінгу 25 жовтня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на 10:00 залишаються невідкритими 4 виборчі дільниці: в Донецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Полтавській областях", - сказав Яровий.

За його словами, несвоєчасно відкрилися 65 виборчих дільниць.

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25.10.2020 11:29 Відповісти
 
 