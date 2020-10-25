В целом голосование в Украине началось вовремя, - ЦИК
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Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что в целом можно утверждать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.
Об этом сказал Диденко на брифинге утром 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко.
По его словам, в Центризбирком поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.
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У бюлетенях назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетней, так там назви усіх партій великими літерами