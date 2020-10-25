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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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В целом голосование в Украине началось вовремя, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В целом голосование в Украине началось вовремя, - ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что в целом можно утверждать, что голосование на местных выборах в Украине началось вовремя.

Об этом сказал Диденко на брифинге утром 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко.

По его словам, в Центризбирком поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.

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отари пенсів на виборчих дільницях, жодних дистанцій - ето успєх (через тиждень побачимо в статистиці хворих)
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25.10.2020 11:24 Ответить
Это херня все, говно командующий хочет знать, он лучше Порошенка или нет
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25.10.2020 11:33 Ответить
кстати, по-поводу нарушений в день тишины - вдоль Булаховского стоят баннеры с текстом "го на выборы" в цветах партии соплей
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25.10.2020 11:31 Ответить
я пришел в 8-30 и было довольно пусто
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25.10.2020 11:35 Ответить
Проголосував. Здивувався.
У бюлетенях назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетней, так там назви усіх партій великими літерами
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25.10.2020 18:51 Ответить
Згадав аналогію. Це бюлютень для голосування на референдумі про приєднання Австрії до гітлерівської Німетчини. Там теж подібним шляхом у бюлютенях було ...
Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1724
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25.10.2020 18:58 Ответить
 
 