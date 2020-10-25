Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК
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Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що загалом можна стверджувати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно.
Про це сказав Діденко на брифінгу вранці 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що переважно було спричинено питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.
За його словами, до Центрвиборчкому надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення виборів.
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У бюлетенях назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетней, так там назви усіх партій великими літерами