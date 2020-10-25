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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що загалом можна стверджувати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно.

Про це сказав Діденко на брифінгу вранці 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що переважно було спричинено питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.

За його словами, до Центрвиборчкому надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення виборів.

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отари пенсів на виборчих дільницях, жодних дистанцій - ето успєх (через тиждень побачимо в статистиці хворих)
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25.10.2020 11:24 Відповісти
Это херня все, говно командующий хочет знать, он лучше Порошенка или нет
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25.10.2020 11:33 Відповісти
кстати, по-поводу нарушений в день тишины - вдоль Булаховского стоят баннеры с текстом "го на выборы" в цветах партии соплей
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25.10.2020 11:31 Відповісти
я пришел в 8-30 и было довольно пусто
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25.10.2020 11:35 Відповісти
Проголосував. Здивувався.
У бюлетенях назви одних партій написані ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, інших Маленькими Літерами.
Наприклад, ЗА МАЙБУТНЄ, НАШ КРАЙ, СЛУГА НАРОДУ, УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА …і Європейська Солідарність, Батьківщина та ін.
От така «чесна» конкуренція, хоча подивився затверджену форму бюлетней, так там назви усіх партій великими літерами
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25.10.2020 18:51 Відповісти
Згадав аналогію. Це бюлютень для голосування на референдумі про приєднання Австрії до гітлерівської Німетчини. Там теж подібним шляхом у бюлютенях було ...
Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1724
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25.10.2020 18:58 Відповісти
 
 