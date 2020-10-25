Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що загалом можна стверджувати, що голосування на місцевих виборах в Україні розпочалося вчасно.

Про це сказав Діденко на брифінгу вранці 25 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом можна стверджувати, що голосування в Україні розпочалося вчасно за винятком окремих виборчих дільниць, які відкрилися із запізненням, що переважно було спричинено питаннями технічного характеру", - сказав Діденко.

За його словами, до Центрвиборчкому надходять повідомлення про окремі порушення, які не мають системного характеру і не впливають на проведення виборів.

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