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голосование (1382) участки (60) ОПОРА (247)

Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА

Наблюдатели гражданской сети "Опора" по состояния на 12.00 не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней на избирательных участках.

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Опоры".

"С момента открытия участков для голосования избирателей и до 12.00 наблюдатели "Опоры" не зафиксировали попыток незаконного вброса избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были зафиксированы единичные инциденты такого рода: попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов.

Также имели место факты демонстрации избирателем своего бюллетеней – на 4,7% избирательных участках. А на почти 1% избирательных участках зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень".

"Эти инциденты могли быть связаны как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сообщает "Опора".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 составляет 13,5%, - ОПОРА
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Топ комментарии
+2
Сейчас читаю цензор с телефона, и над логотипом сайта "цензор" рекламный баннер партии квартальных клоунов. Бутусов, ваши рекламщики там епонулись головой?!
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25.10.2020 15:07
+1
Саме цікаве почнеться коли виборчі дільниці зачинятися будуть для підрахунку голосів.... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6051
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25.10.2020 14:59
+1
ТО не трусы были...то ЗЕурна....покрашенная в зеленый цвет... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5620
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25.10.2020 15:22
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Правила форума Совет форумчан
толково. вбросы были, но все признаны законными )
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25.10.2020 14:59 Ответить
Саме цікаве почнеться коли виборчі дільниці зачинятися будуть для підрахунку голосів.... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6051
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25.10.2020 14:59 Ответить


Коза Полтавська@koza_poltavska 5 ч

!!!!!!!! Полтава!!!! !!!!!!!
Фіксуємо порушення.
Працюю у складі мобільної групи від ЄС.
Єслішо маякуйте про порушення.
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25.10.2020 15:05 Ответить
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5257 Маяк колишній "Тут продається слов'янська шафа"?
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25.10.2020 15:52 Ответить
на участках осуществляется прямая агитация, я лично, видел мужика, раздающего ручки с надписью "во батькивщина", а у них "вбросов не зафиксировано")))))) а выбросов?
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25.10.2020 15:03 Ответить
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4928 Треба було взяти ручку, і в момент передачи хабаря - сфоткати. А так "нема тіла - нема справи"...
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25.10.2020 15:54 Ответить
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 15:03 Ответить
Сейчас читаю цензор с телефона, и над логотипом сайта "цензор" рекламный баннер партии квартальных клоунов. Бутусов, ваши рекламщики там епонулись головой?!
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25.10.2020 15:07 Ответить
Рекламный контент Цензора честно поделен между СН и ОПЗЖ.
Правда, слава Богу, видно это говнище только в мобильной версии.
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25.10.2020 15:14 Ответить
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4362 До чого ж "діти Петри" тьомні...Це не "рекламщики Бутус/ова" винні, а Гугл тулить рекламу, ************** від ваших вподобань...
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25.10.2020 15:59 Ответить
от і знайшли по рекламі чергового зе-посіпаку. Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3250
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25.10.2020 16:11 Ответить
Какой дурак их днем на глазах у всех вбрасывает? Их вбразывают при подсчете.
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25.10.2020 15:17 Ответить
Когда будет фото фемен, демонстрирующей трусы бубочке?
Интересно, ноги у нее стройные, или кривые, как у всех?
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25.10.2020 15:18 Ответить
ТО не трусы были...то ЗЕурна....покрашенная в зеленый цвет... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5620
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25.10.2020 15:22 Ответить
Зелёные трусы под красной юбкой?
Оригинально.
А ноги как, сиськи обвислые?
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25.10.2020 15:33 Ответить
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6668
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25.10.2020 15:46 Ответить
Ага....трусы....****** они называются те трусы....чем в принципе и накроется этот говноопрос от осла....
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25.10.2020 16:14 Ответить
ОПОРА - и есть самый натуральный ВБРОС за бабки Сороса.
Черты поганые. Придет закон в Украину и полетят головы.
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25.10.2020 15:23 Ответить
Хто там зважає на ці бюлетні. ******* виборче законодавство України налаштоване на "правильний" підрахунок результатів т.з. виборів представниками зацікавлених у цьому (партій) осіб за сприяння державних структур. "Необхідними" бюлетнями вибори забезпечуються уже пост-фактум. Чому Україна має відрізнятися від Білорусії чи Московії?
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25.10.2020 15:42 Ответить
 
 