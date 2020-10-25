Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА
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Наблюдатели гражданской сети "Опора" по состояния на 12.00 не зафиксировали попыток незаконного вброса бюллетеней на избирательных участках.
Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Опоры".
"С момента открытия участков для голосования избирателей и до 12.00 наблюдатели "Опоры" не зафиксировали попыток незаконного вброса избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были зафиксированы единичные инциденты такого рода: попытки получить бюллетень за других граждан, без надлежащих документов.
Также имели место факты демонстрации избирателем своего бюллетеней – на 4,7% избирательных участках. А на почти 1% избирательных участках зафиксированы попытки сфотографировать бюллетень".
"Эти инциденты могли быть связаны как с бытовыми мотивами, так и с возможными технологиями контроля над голосованием избирателей", - сообщает "Опора".
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Коза Полтавська@koza_poltavska 5 ч
!!!!!!!! Полтава!!!! !!!!!!!
Фіксуємо порушення.
Працюю у складі мобільної групи від ЄС.
Єслішо маякуйте про порушення.
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Правда, слава Богу, видно это говнище только в мобильной версии.
Интересно, ноги у нее стройные, или кривые, как у всех?
Оригинально.
А ноги как, сиськи обвислые?
Черты поганые. Придет закон в Украину и полетят головы.