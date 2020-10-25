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голосування (452) дільниці (31) ОПОРА (216)

Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА

Спостерігачі Громадянської мережі "Опора" станом на 12:00 не зафіксували спроб незаконного вкидання бюлетенів на виборчих дільницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Опори".

"Від моменту відкриття дільниць для голосування виборців і до 12:00 спостерігачі "Опори" не зафіксували спроб незаконного вкидання виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано поодинокі інциденти, зокрема спроби отримати бюлетень за інших громадян, без належних документів.

Також мали місце факти демонстрації виборцем своїх бюлетенів - на 4,7% виборчих дільниць. А на майже 1% виборчих дільниць зафіксовано спроби сфотографувати бюлетень".

"Ці інциденти могли бути пов'язані як із побутовими мотивами, так і з можливими технологіями контролю над голосуванням виборців", - повідомляє "Опора".

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Топ коментарі
+2
Сейчас читаю цензор с телефона, и над логотипом сайта "цензор" рекламный баннер партии квартальных клоунов. Бутусов, ваши рекламщики там епонулись головой?!
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25.10.2020 15:07
+1
Саме цікаве почнеться коли виборчі дільниці зачинятися будуть для підрахунку голосів.... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6051
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25.10.2020 14:59
+1
ТО не трусы были...то ЗЕурна....покрашенная в зеленый цвет... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5620
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25.10.2020 15:22
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толково. вбросы были, но все признаны законными )
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25.10.2020 14:59 Відповісти
Саме цікаве почнеться коли виборчі дільниці зачинятися будуть для підрахунку голосів.... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6051
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25.10.2020 14:59 Відповісти


Коза Полтавська@koza_poltavska 5 ч

!!!!!!!! Полтава!!!! !!!!!!!
Фіксуємо порушення.
Працюю у складі мобільної групи від ЄС.
Єслішо маякуйте про порушення.
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25.10.2020 15:05 Відповісти
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5257 Маяк колишній "Тут продається слов'янська шафа"?
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25.10.2020 15:52 Відповісти
на участках осуществляется прямая агитация, я лично, видел мужика, раздающего ручки с надписью "во батькивщина", а у них "вбросов не зафиксировано")))))) а выбросов?
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25.10.2020 15:03 Відповісти
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4928 Треба було взяти ручку, і в момент передачи хабаря - сфоткати. А так "нема тіла - нема справи"...
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25.10.2020 15:54 Відповісти
Hellis@13Hellis_13 3 ч

Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
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25.10.2020 15:03 Відповісти
Сейчас читаю цензор с телефона, и над логотипом сайта "цензор" рекламный баннер партии квартальных клоунов. Бутусов, ваши рекламщики там епонулись головой?!
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25.10.2020 15:07 Відповісти
Рекламный контент Цензора честно поделен между СН и ОПЗЖ.
Правда, слава Богу, видно это говнище только в мобильной версии.
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25.10.2020 15:14 Відповісти
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4362 До чого ж "діти Петри" тьомні...Це не "рекламщики Бутус/ова" винні, а Гугл тулить рекламу, ************** від ваших вподобань...
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25.10.2020 15:59 Відповісти
от і знайшли по рекламі чергового зе-посіпаку. Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3250
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25.10.2020 16:11 Відповісти
Какой дурак их днем на глазах у всех вбрасывает? Их вбразывают при подсчете.
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25.10.2020 15:17 Відповісти
Когда будет фото фемен, демонстрирующей трусы бубочке?
Интересно, ноги у нее стройные, или кривые, как у всех?
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25.10.2020 15:18 Відповісти
ТО не трусы были...то ЗЕурна....покрашенная в зеленый цвет... Незаконные вбросы бюллетеней к полудню не зафиксированы, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5620
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25.10.2020 15:22 Відповісти
Зелёные трусы под красной юбкой?
Оригинально.
А ноги как, сиськи обвислые?
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25.10.2020 15:33 Відповісти
Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6668
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25.10.2020 15:46 Відповісти
Ага....трусы....****** они называются те трусы....чем в принципе и накроется этот говноопрос от осла....
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25.10.2020 16:14 Відповісти
ОПОРА - и есть самый натуральный ВБРОС за бабки Сороса.
Черты поганые. Придет закон в Украину и полетят головы.
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25.10.2020 15:23 Відповісти
Хто там зважає на ці бюлетні. ******* виборче законодавство України налаштоване на "правильний" підрахунок результатів т.з. виборів представниками зацікавлених у цьому (партій) осіб за сприяння державних структур. "Необхідними" бюлетнями вибори забезпечуються уже пост-фактум. Чому Україна має відрізнятися від Білорусії чи Московії?
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25.10.2020 15:42 Відповісти
 
 