Незаконних вкидань бюлетенів до опівдня не зафіксовано, - ОПОРА
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Спостерігачі Громадянської мережі "Опора" станом на 12:00 не зафіксували спроб незаконного вкидання бюлетенів на виборчих дільницях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Опори".
"Від моменту відкриття дільниць для голосування виборців і до 12:00 спостерігачі "Опори" не зафіксували спроб незаконного вкидання виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було зафіксовано поодинокі інциденти, зокрема спроби отримати бюлетень за інших громадян, без належних документів.
Також мали місце факти демонстрації виборцем своїх бюлетенів - на 4,7% виборчих дільниць. А на майже 1% виборчих дільниць зафіксовано спроби сфотографувати бюлетень".
"Ці інциденти могли бути пов'язані як із побутовими мотивами, так і з можливими технологіями контролю над голосуванням виборців", - повідомляє "Опора".
Будь ласка, зачекайте...
Коза Полтавська@koza_poltavska 5 ч
!!!!!!!! Полтава!!!! !!!!!!!
Фіксуємо порушення.
Працюю у складі мобільної групи від ЄС.
Єслішо маякуйте про порушення.
Иду голосовать.
Слух (два мужика возле своей крутой машины):
опрос Зеленского активизируется после обеда.
Причины:
1. с утра идут в основном пенсы и ... порохоботы
2. после обеда, отоспавшись, молодежь.
Ближе к закрытию можно будет самим позакидывать анкеты.
Вот так.
Правда, слава Богу, видно это говнище только в мобильной версии.
Интересно, ноги у нее стройные, или кривые, как у всех?
Оригинально.
А ноги как, сиськи обвислые?
Черты поганые. Придет закон в Украину и полетят головы.