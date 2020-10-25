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Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

Всенародный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит возле 55% избирательных участков по всей Украине, а почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают.

Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданская сеть ОПОРА исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% - нет. Погрешность национального исследования - 4%", - написала Айвазовская в Facebook в воскресенье днем.

При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже – на западе. "Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее запад - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - написала Айвазовская.

Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА 01

Читайте также: "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко

Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Как и запланировано, опрос проводят возле участков, на которых проходят местные выборы, волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.

Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА 02
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Топ комментарии
+13
- Что позорней, сын - ефрейтор, или дочь - проститутка?
- Волонтёр от Слуги Народа.
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25.10.2020 16:28
+11
так понятно какой именно нарит хочет услышать шут гороховый
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25.10.2020 16:04
+11
любите когда вас имеют в темную? не ну а чо? произошло и проехали. подумаешь не по закону. главное - прошло и проехали. да?
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25.10.2020 16:25
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так понятно какой именно нарит хочет услышать шут гороховый
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25.10.2020 16:04 Ответить
Продовжуєте ділити українців? Ця дорога вже була нами пройдена 100 років тому- нічому історія не вчить?
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25.10.2020 17:15 Ответить
нас природа разделила на тупых приколистов и думающих украинцев
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25.10.2020 17:17 Ответить
То не прикалуйся.
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25.10.2020 17:19 Ответить
не тебе саша мне рассказывать про приколы
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25.10.2020 17:36 Ответить
Да пес с ним с этим опросом. Ну все - уже произошло и проехали. Его значение, с моей точки зрения, сильно преувеличено. Зе команда кроме головняка с этой акции ничего не получила. Не знаю - мобилизовали ли они свой электорат, но вот оппозиционный так точно.
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25.10.2020 16:07 Ответить
любите когда вас имеют в темную? не ну а чо? произошло и проехали. подумаешь не по закону. главное - прошло и проехали. да?
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25.10.2020 16:25 Ответить
FLOOD!
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25.10.2020 17:16 Ответить
Процентный разброс по регионам - подтверждение агитационно-магипулятвной цели опроса.Надежды у ЗЕленой мрази только на юг. А шо ж такое за неравенство , НЕлоше? Шо ты страну делишь на своих-несвоих ?
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25.10.2020 16:14 Ответить
Какая кампания , каких забабловых социологов взялась за эту манипуляция? Профи социологи продали свои профессиональные принципы? Принцип соцопроса - равенство опрашиваемых по регионам и потом анализ . МАНИПУЛЯТОРЫ долбаные
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25.10.2020 16:21 Ответить
Так він бере приклад з Яника ,той в 2004 теж ділив Україну на сорти.
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25.10.2020 17:12 Ответить
Это он так "сшивает", портному делу учился у "Портнога".
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25.10.2020 17:13 Ответить
Порошенко назвав опитування від Зеленського "непотребом", який зіпсував йому настрій перед голосуванням. Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2196 Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2172
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25.10.2020 16:16 Ответить
Хтось зі "слуг не нашого народу" непогано заробив... Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5805
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25.10.2020 16:16 Ответить


РuŦyƛA-С@PrytSLU 6 ч

Швидка допомога у Львові висловила сумнів, що зможе одночасно надати допомогу всім опитувальникам від ЗЕ.
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25.10.2020 16:16 Ответить
я цим дівчаткам,що вирішили підзаробити десь навіть трохи співчуваю... Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8690
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25.10.2020 16:21 Ответить
Шли бы лучше на панель. Всё-же - меньше позора
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25.10.2020 16:23 Ответить
И заработок намного по-больше.
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25.10.2020 17:14 Ответить
цьому, певно, теж



РuŦyƛA-С@PrytSLU 7 ч

Львів шістки ЗЕ



Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1130
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25.10.2020 16:24 Ответить
Це часом не 45 Школа?
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25.10.2020 16:41 Ответить
Почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают.

Этих уже послали?
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25.10.2020 16:21 Ответить
А вот это вообще трындец. пора этот цирк признавать несостоявшимся

Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5991
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25.10.2020 16:23 Ответить
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8882
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25.10.2020 16:23 Ответить
А я не звернув уваги навіть. Зараз перевірять. Відпишусь.
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25.10.2020 16:55 Ответить


Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha 5 ч

Дільниця 531028 Полтавська область

- паспорт не перевіряють, видають бюлетні без засвідчення особи
- члени комісії підказують пенсіонерам, за кого голосувати
Заявленного опитування від президента не проводять.
Тож посилатися на всеукраїнський підсумок буде перебільшенням.
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25.10.2020 17:00 Ответить
То номер виборчого округу. Не панікувати! Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6529
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25.10.2020 17:16 Ответить
серьезно? а найдешь мне его в реестре виборчих округів?
вот тут
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=3
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25.10.2020 17:21 Ответить
Шукай. У мене все в порядку.
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25.10.2020 17:28 Ответить
так нет там такого округа
в принципе нет
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25.10.2020 17:37 Ответить
- Что позорней, сын - ефрейтор, или дочь - проститутка?
- Волонтёр от Слуги Народа.
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25.10.2020 16:28 Ответить
президент-членограй.
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25.10.2020 16:56 Ответить
В Киеве эти "опрашивающие" сидят тихонько и ничего никому не предлагают - их уже, похоже, столько раз найух послали, что просто капец...
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25.10.2020 16:31 Ответить
Меня волонтер перехватил на выходе из участка, и тихо так, таинственно: "Не желаете ли...." , пля, думал он мне дурь хотел предложить, аж расстроился,..) Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9063
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25.10.2020 17:59 Ответить
Захочешь так абосраться и не сможешь..вовочка всё пищал на президентских про народовластие, вот демонстративно убедилась что это за недоразумение вовочка с мусором в голове..
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25.10.2020 16:35 Ответить
синій кіт@syniy_kit 2 ч

Пройшлися до дільниці, подивилися на величезну чергу.

Вирішили повернутися пізніше.
Здається, прямо біля входу стояв стіл з п'ятипитальниками.
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25.10.2020 16:40 Ответить
Оболонь. "Мальчик не виноват"
https://twitter.com/WildAstronaut/status/1320353775241056256
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25.10.2020 16:44 Ответить
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1361
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25.10.2020 16:46 Ответить
"Театр Полуніна". Чудовий колектив.
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25.10.2020 17:18 Ответить
"Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее запад - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - написала Айвазовская.

Оці дані - привід подати на соціологів до суду й викликати Вовку свідком, як організатора .
Ці долбані маніпулятори потім будть хизувитсь ТАК! напісиними своїми руками відповідями, бо ніхто підрахунок не контролюватиме. А ось саме мапа охвачення населення України - це неутаємничений факт , відкритий для суспісльтва . Айвазовська - ти повинна робити заяву після виборів , інакше й ти замарана.
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25.10.2020 16:46 Ответить
у нас опитувач стояла вдалеке от входа на участок
еле слышным голосом приглашала, никто не подходил
на вопрос какую организацию представляет, ИФ, на каком основании здесь находится тупо молчала, вызвала наряд,заяву приняли,девочку задвинули за угол
снимать не запрещали
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25.10.2020 17:16 Ответить
как бы этот опрос не оказался билетом в Ростов
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25.10.2020 16:47 Ответить
Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3510. Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4491 .
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25.10.2020 16:51 Ответить
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:52 Ответить
янелох оманский в наглую, на глазах у всех. не взирая на замечания грубо нарушает законы и конституцию Украины. он уже даже Яника переплюнул и главное что нагло и безсовестно
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25.10.2020 16:52 Ответить
дебил, раздражает БЕЗЗАКОНИЕ которое происходит с умной мордой лица
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25.10.2020 17:11 Ответить
оскорбил человека в интернете, считаешь что возвысился?
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25.10.2020 17:06 Ответить
цап не шурши лаптями. двигай свою макитру в северные болота слапатоед
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25.10.2020 17:14 Ответить
уже давно проводять через петиції. Зебяка якусь петицію реалізував? Зокрема про його відставку проголосувала рекордна кількість людей, аж видалили з сайту через острах спалення фейкового рейтингу
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25.10.2020 17:27 Ответить
це опитування мало на меті зняти відповідальність з зе за прийняття капітулянтських рішень + підняти собі рейтинг за рахунок недалеких людей, які повірять, що їхню думку справді десь врахують.
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25.10.2020 17:14 Ответить
Был на выборах.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.
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25.10.2020 17:47 Ответить
В рот ***** вас, ЗЕдегенератушки.
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25.10.2020 17:54 Ответить
Киев, Днепровский район, конкретно массив Радужный, мусорника от шмаркли не было. А жаль, хотел принять участие в написании иди на __й, наркоман (((
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25.10.2020 18:01 Ответить
Смысл этой аферы Опитування Зеленського відбувається біля 55% дільниць на території всієї України, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6451
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25.10.2020 20:07 Ответить
 
 