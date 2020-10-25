Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Всенародный опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проходит возле 55% избирательных участков по всей Украине, а почти у половины участков проводящие его волонтеры не работают.
Об этом сообщила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.
"Гражданская сеть ОПОРА исследовала, у какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводят опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% - нет. Погрешность национального исследования - 4%", - написала Айвазовская в Facebook в воскресенье днем.
При этом, по ее словам, на юге страны охват участков волонтерами намного выше на юге страны и намного ниже – на западе. "Наибольшее количество участков покрыто на юге - 78,65%, наименьшее запад - 37,81%, центр - 55,79%, восток - 56,87%", - написала Айвазовская.
Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Как и запланировано, опрос проводят возле участков, на которых проходят местные выборы, волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.
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РuŦyƛA-С@PrytSLU 6 ч
Швидка допомога у Львові висловила сумнів, що зможе одночасно надати допомогу всім опитувальникам від ЗЕ.
РuŦyƛA-С@PrytSLU 7 ч
Львів шістки ЗЕ
Этих уже послали?
Viktoriya Ptaha@viktoriya_ptaha 5 ч
Дільниця 531028 Полтавська область
- паспорт не перевіряють, видають бюлетні без засвідчення особи
- члени комісії підказують пенсіонерам, за кого голосувати
Заявленного опитування від президента не проводять.
Тож посилатися на всеукраїнський підсумок буде перебільшенням.
вот тут
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_dvk&prejim=3
в принципе нет
- Волонтёр от Слуги Народа.
Пройшлися до дільниці, подивилися на величезну чергу.
Вирішили повернутися пізніше.
Здається, прямо біля входу стояв стіл з п'ятипитальниками.
https://twitter.com/WildAstronaut/status/1320353775241056256
Оці дані - привід подати на соціологів до суду й викликати Вовку свідком, як організатора .
Ці долбані маніпулятори потім будть хизувитсь ТАК! напісиними своїми руками відповідями, бо ніхто підрахунок не контролюватиме. А ось саме мапа охвачення населення України - це неутаємничений факт , відкритий для суспісльтва . Айвазовська - ти повинна робити заяву після виборів , інакше й ти замарана.
еле слышным голосом приглашала, никто не подходил
на вопрос какую организацию представляет, ИФ, на каком основании здесь находится тупо молчала, вызвала наряд,заяву приняли,девочку задвинули за угол
снимать не запрещали
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.