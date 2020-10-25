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"Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркивает, что опрос, инициированный президентом Украины, проводится исключительно за пределами избирательных участков, и призывает избегать политических спекуляций по этому поводу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Клименко сказал в воскресенье в ходе брифинга в Киеве.

"Что касается опроса "Пять вопросов от президента", хочу сказать, что на данный момент этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция - никто не имеет права никому угрожать", - сказал Клименко.

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По его словам, в Киеве, в частности, поступали угрозы в адрес волонтера, которая принимала участие в опросе.

"В политические игры полиция не играет. Полиция исключительно на стороне закона", - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, в полицию поступило 4 заявления о том, что якобы волонтеры, проводящие опрос, работают за деньги. "У меня нет подробной информации о том, что привлекали несовершеннолетних", - сказал Клименко.

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Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.
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Топ комментарии
+13
Еще одно мурло, будет трактовать избирательное законодательство!
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25.10.2020 15:51
+13
"Не вірте очам своїм",- зЕзідентська поліція.
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25.10.2020 15:54
+11
ага. а видео в интернете то "вырвано с контексту"?
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25.10.2020 15:54
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Еще одно мурло, будет трактовать избирательное законодательство!
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25.10.2020 15:51 Ответить
Та в зевладі повно "експертів-законників"... "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6545
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25.10.2020 15:53 Ответить
Еще больше баранов, которые верит таким "экспертам".
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25.10.2020 16:05 Ответить


Коля Kolya@kolyathebest 1 ч

У нас мусор всередину дільниці сховався - нічого не бачить
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25.10.2020 15:59 Ответить
Один авакян = слідство, ВР, прокуратура, КС...
Аавакян ***(с)
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25.10.2020 16:07 Ответить
Мусорня продажная... Фууу
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25.10.2020 15:53 Ответить
зе - ідіть у сраку
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25.10.2020 15:53 Ответить
ага. а видео в интернете то "вырвано с контексту"?
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25.10.2020 15:54 Ответить
"Не вірте очам своїм",- зЕзідентська поліція.
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25.10.2020 15:54 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 29 мин

"Все нормально, - сказала Денисова, назначенная по аваковской квоте, - детей можно использовать, это не нарушает закон"
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25.10.2020 16:33 Ответить
Т.е. можно этих "волонтеров" колпашить. Сейчас стемнеет.....
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25.10.2020 15:55 Ответить
ЗЕленая брехня!!!

25.10.20 13:14 Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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25.10.2020 15:57 Ответить


Zaitsev Roman@roman_zaitsev 1 ч

Яка цікава маніпуляція.
Справа в тому, що ці йолопи стоять як раз на вході у виборчі дільниці перед голосуванням.
А значить - порушують закон.

"Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5580
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25.10.2020 15:58 Ответить
мир-дверь-мяч
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25.10.2020 16:00 Ответить
Вхідні двері до виборчої дільниці це вже запрєдєли, чи запарєбрікі? Особисто сьогодні сам бачив, як дитина на моїй дільниці стояла прямо на дверях і своєю присутністю та написами на спині і коробці з-під айкосів агітувала фактично кожного, хто заходив (!) на дільницю, нагадувала про існування канабісозалежного. Жодних документів при собі не мала, ані паспорта (може його ще й не виписали), ані документів від "соціологічної фірми", маршрутних листів, правил вибірки тощо. Схоже, що "соціологічна фірма" - це та сама канабіс-фірма, що й найняла батьків цих дітей у відповідну ДВК.
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25.10.2020 16:01 Ответить
Це та сама фірма, зо висмоктувала аналізи з прЗЕкдента пред виборами
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25.10.2020 16:04 Ответить
Стоять мовчки, як суслики у пустелі, народ не підходить від слова ВЗАГАЛІ.
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25.10.2020 16:01 Ответить
І так на ВСІХ дільницях. Місто 40к +
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25.10.2020 16:02 Ответить
Ці вибори незаконні.
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25.10.2020 16:02 Ответить
Да пес с ним уже с этим опросом. Такое впечатление, что на этом сайте больше всего боятся первого Зе-вопроса. Вот думаю: почему? "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3285
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25.10.2020 16:02 Ответить
ШТА!?
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25.10.2020 16:04 Ответить
Тимошенко
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25.10.2020 16:09 Ответить
Журнал Фокус назвал имена ста самых влиятельных женщин Украины



3. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

8. Марина Порошенко, лидер списка партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевраду
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25.10.2020 16:33 Ответить
Ещё один клоун, не знающий конституции.
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25.10.2020 16:22 Ответить
Справді. Цей блюдолиз забув, що самі блаЗЄнські назвали це партійним опитуванням.
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25.10.2020 16:49 Ответить
прямо сейчас Пастор в прямом включении с прессухи показывает фото как "опорос зеленскага" проходит прямо возле кабинок для голосования
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25.10.2020 16:27 Ответить
Скажіть цьому виродкові, що то не "преЗЄдЄнтське", а партійне опитування.
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25.10.2020 16:48 Ответить
Сергій Савка@rs_ssw

Ітак котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!

Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!

Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками.
ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
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25.10.2020 16:48 Ответить
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:53 Ответить
Брэхня! Киев 123 гимназия опрос проводится в холле перед входом к месту голосования, а не на выходе , как обещали. Можно трактовать как скрытая агитация .
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25.10.2020 16:53 Ответить
Хоч генерал а туповатий, но старается. Висловлювання "... исключительно за пределами избирательных участков...".Источник: https://censor.net/ru/n3226917 передбачає що жодного, навіть одного "5" не було в межах дільниці. А дільниця починається за табличкою з назвою дільниці та виборчого округу
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25.10.2020 17:28 Ответить
В будущем придется проводить демаркацию границ избирательных участков, (шучу, но этот вопрос должен быть решен во избежание разных толкований).
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25.10.2020 17:37 Ответить
И что интересно, если обжаловать такие действия волонтеров на избирательных участка в суд. то не знаю какое решение приймет суд (суто в рамках закона). Нарушение по факту есть, но по тому ж факту опрос надлежаще оформлен по закону и (что особо интересно) его результаты не имеют юридической силы. Таким образом, этот волонтер "брошен под танк" и может понести ответственность за скрытую агитацию во время выборов.
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25.10.2020 17:31 Ответить
надлежаще НЕ оформлен.
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25.10.2020 17:32 Ответить
Опрос проводится прямо на избирательный участков, но кидают бюллетени в разные урны. Этот мусор врёт безбожно.
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25.10.2020 17:51 Ответить
Нада аваковцам зрение проверить. Вже сотні фото і відео викладено, а вони не бачать. Але можуть "па паходке" знайти злочинця
"Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 7876
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25.10.2020 18:10 Ответить
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:18 Ответить
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:19 Ответить
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:20 Ответить
Дальтоник "Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 220
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25.10.2020 20:07 Ответить
 
 