"Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркивает, что опрос, инициированный президентом Украины, проводится исключительно за пределами избирательных участков, и призывает избегать политических спекуляций по этому поводу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Клименко сказал в воскресенье в ходе брифинга в Киеве.
"Что касается опроса "Пять вопросов от президента", хочу сказать, что на данный момент этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция - никто не имеет права никому угрожать", - сказал Клименко.
По его словам, в Киеве, в частности, поступали угрозы в адрес волонтера, которая принимала участие в опросе.
"В политические игры полиция не играет. Полиция исключительно на стороне закона", - подчеркнул глава Нацполиции.
По его словам, в полицию поступило 4 заявления о том, что якобы волонтеры, проводящие опрос, работают за деньги. "У меня нет подробной информации о том, что привлекали несовершеннолетних", - сказал Клименко.
Как сообщалось, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Опрос проводят волонтеры, с которыми заключаются гражданско-правовые сделки подряда.
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Коля Kolya@kolyathebest 1 ч
У нас мусор всередину дільниці сховався - нічого не бачить
Аавакян ***(с)
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 29 мин
"Все нормально, - сказала Денисова, назначенная по аваковской квоте, - детей можно использовать, это не нарушает закон"
25.10.20 13:14 Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Zaitsev Roman@roman_zaitsev 1 ч
Яка цікава маніпуляція.
Справа в тому, що ці йолопи стоять як раз на вході у виборчі дільниці перед голосуванням.
А значить - порушують закон.
3. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"
8. Марина Порошенко, лидер списка партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевраду
Ітак котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!
Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!
Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками.
ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!