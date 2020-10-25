"Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко

Глава Національної поліції України Ігор Клименко наголошує, що опитування, ініційоване президентом України, відбувається виключно за межами виборчих дільниць, і закликає уникати політичних спекуляцій з цього приводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Клименко сказав у неділю під час брифінгу в Києві.

"Що стосується опитування "П'ять запитань від президента", хочу сказати, що наразі це опитування відбувається виключно за межами виборчих дільниць. Звичайно, є зайвий ажіотаж і заклики до насильства. Можу сказати, що дійсно, це політична спекуляція - ніхто не має права нікому загрожувати", - сказав Клименко.

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За його словами, в Києві, зокрема, надходили погрози на адресу волонтера, яка брала участь в опитуванні.

"У політичні ігри поліція не грає. Поліція виключно на боці закону", - підкреслив глава Нацполіції.

За його словами, в поліцію надійшло 4 заяви про те, що нібито волонтери, які проводять опитування, працюють за гроші. "У мене немає докладної інформації про те, що залучали неповнолітніх", - сказав Клименко.

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Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.