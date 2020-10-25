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Новини Політика України Опитування Зеленського
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Зеленський (17406) місцеві вибори (1000) опитування (1403) Клименко Ігор (350)

"Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Національної поліції України Ігор Клименко наголошує, що опитування, ініційоване президентом України, відбувається виключно за межами виборчих дільниць, і закликає уникати політичних спекуляцій з цього приводу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Клименко сказав у неділю під час  брифінгу в Києві.

"Що стосується опитування "П'ять запитань від президента", хочу сказати, що наразі це опитування відбувається виключно за межами виборчих дільниць. Звичайно, є зайвий ажіотаж і заклики до насильства. Можу сказати, що дійсно, це політична спекуляція - ніхто не має права нікому загрожувати", - сказав Клименко.

Також читайте: Волонтер Масляк викликав поліцію через опитування Зеленського: Дівчина не називає соцслужб і перебуває на території дільниці. ВIДЕО

За його словами, в Києві, зокрема, надходили погрози на адресу волонтера, яка брала участь в опитуванні.

"У політичні ігри поліція не грає. Поліція виключно на боці закону", - підкреслив глава Нацполіції.

За його словами, в поліцію надійшло 4 заяви про те, що нібито волонтери, які проводять опитування, працюють за гроші. "У мене немає докладної інформації про те, що залучали неповнолітніх", - сказав Клименко.

Також читайте: Денісова про залучення неповнолітніх до проведення "опитування Зеленського": діти з 14 років можуть бути волонтерами з дозволу батьків

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.
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Топ коментарі
+13
Еще одно мурло, будет трактовать избирательное законодательство!
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25.10.2020 15:51
+13
"Не вірте очам своїм",- зЕзідентська поліція.
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25.10.2020 15:54
+11
ага. а видео в интернете то "вырвано с контексту"?
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25.10.2020 15:54
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Еще одно мурло, будет трактовать избирательное законодательство!
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25.10.2020 15:51 Відповісти
Та в зевладі повно "експертів-законників"... "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6545
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25.10.2020 15:53 Відповісти
Еще больше баранов, которые верит таким "экспертам".
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25.10.2020 16:05 Відповісти


Коля Kolya@kolyathebest 1 ч

У нас мусор всередину дільниці сховався - нічого не бачить
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25.10.2020 15:59 Відповісти
Один авакян = слідство, ВР, прокуратура, КС...
Аавакян ***(с)
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25.10.2020 16:07 Відповісти
Мусорня продажная... Фууу
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25.10.2020 15:53 Відповісти
зе - ідіть у сраку
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25.10.2020 15:53 Відповісти
ага. а видео в интернете то "вырвано с контексту"?
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25.10.2020 15:54 Відповісти
"Не вірте очам своїм",- зЕзідентська поліція.
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25.10.2020 15:54 Відповісти


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 29 мин

"Все нормально, - сказала Денисова, назначенная по аваковской квоте, - детей можно использовать, это не нарушает закон"
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25.10.2020 16:33 Відповісти
Т.е. можно этих "волонтеров" колпашить. Сейчас стемнеет.....
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25.10.2020 15:55 Відповісти
ЗЕленая брехня!!!

25.10.20 13:14 Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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25.10.2020 15:57 Відповісти


Zaitsev Roman@roman_zaitsev 1 ч

Яка цікава маніпуляція.
Справа в тому, що ці йолопи стоять як раз на вході у виборчі дільниці перед голосуванням.
А значить - порушують закон.

"Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 5580
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25.10.2020 15:58 Відповісти
мир-дверь-мяч
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25.10.2020 16:00 Відповісти
Вхідні двері до виборчої дільниці це вже запрєдєли, чи запарєбрікі? Особисто сьогодні сам бачив, як дитина на моїй дільниці стояла прямо на дверях і своєю присутністю та написами на спині і коробці з-під айкосів агітувала фактично кожного, хто заходив (!) на дільницю, нагадувала про існування канабісозалежного. Жодних документів при собі не мала, ані паспорта (може його ще й не виписали), ані документів від "соціологічної фірми", маршрутних листів, правил вибірки тощо. Схоже, що "соціологічна фірма" - це та сама канабіс-фірма, що й найняла батьків цих дітей у відповідну ДВК.
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25.10.2020 16:01 Відповісти
Це та сама фірма, зо висмоктувала аналізи з прЗЕкдента пред виборами
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25.10.2020 16:04 Відповісти
Стоять мовчки, як суслики у пустелі, народ не підходить від слова ВЗАГАЛІ.
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25.10.2020 16:01 Відповісти
І так на ВСІХ дільницях. Місто 40к +
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25.10.2020 16:02 Відповісти
Ці вибори незаконні.
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25.10.2020 16:02 Відповісти
Да пес с ним уже с этим опросом. Такое впечатление, что на этом сайте больше всего боятся первого Зе-вопроса. Вот думаю: почему? "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 3285
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25.10.2020 16:02 Відповісти
ШТА!?
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25.10.2020 16:04 Відповісти
Тимошенко
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25.10.2020 16:09 Відповісти
Журнал Фокус назвал имена ста самых влиятельных женщин Украины



3. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

8. Марина Порошенко, лидер списка партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевраду
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25.10.2020 16:33 Відповісти
Ещё один клоун, не знающий конституции.
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25.10.2020 16:22 Відповісти
Справді. Цей блюдолиз забув, що самі блаЗЄнські назвали це партійним опитуванням.
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25.10.2020 16:49 Відповісти
прямо сейчас Пастор в прямом включении с прессухи показывает фото как "опорос зеленскага" проходит прямо возле кабинок для голосования
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25.10.2020 16:27 Відповісти
Скажіть цьому виродкові, що то не "преЗЄдЄнтське", а партійне опитування.
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25.10.2020 16:48 Відповісти
Сергій Савка@rs_ssw

Ітак котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!

Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!

Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками.
ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
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25.10.2020 16:48 Відповісти
Сергій Савка@rs_ssw 1 ч

І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!
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25.10.2020 16:53 Відповісти
Брэхня! Киев 123 гимназия опрос проводится в холле перед входом к месту голосования, а не на выходе , как обещали. Можно трактовать как скрытая агитация .
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25.10.2020 16:53 Відповісти
Хоч генерал а туповатий, но старается. Висловлювання "... исключительно за пределами избирательных участков...".Источник: https://censor.net/ru/n3226917 передбачає що жодного, навіть одного "5" не було в межах дільниці. А дільниця починається за табличкою з назвою дільниці та виборчого округу
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25.10.2020 17:28 Відповісти
В будущем придется проводить демаркацию границ избирательных участков, (шучу, но этот вопрос должен быть решен во избежание разных толкований).
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25.10.2020 17:37 Відповісти
И что интересно, если обжаловать такие действия волонтеров на избирательных участка в суд. то не знаю какое решение приймет суд (суто в рамках закона). Нарушение по факту есть, но по тому ж факту опрос надлежаще оформлен по закону и (что особо интересно) его результаты не имеют юридической силы. Таким образом, этот волонтер "брошен под танк" и может понести ответственность за скрытую агитацию во время выборов.
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25.10.2020 17:31 Відповісти
надлежаще НЕ оформлен.
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25.10.2020 17:32 Відповісти
Опрос проводится прямо на избирательный участков, но кидают бюллетени в разные урны. Этот мусор врёт безбожно.
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25.10.2020 17:51 Відповісти
Нада аваковцам зрение проверить. Вже сотні фото і відео викладено, а вони не бачать. Але можуть "па паходке" знайти злочинця
"Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 7876
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25.10.2020 18:10 Відповісти
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:18 Відповісти
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:19 Відповісти
Що ж ти брешеш , мусор ? В Броварах в школі 3 з самого ранку стоять . До того , що на дільниці зверталися , дзвонили ... . Реакція нульова .
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25.10.2020 18:20 Відповісти
Дальтоник "Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 220
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25.10.2020 20:07 Відповісти
 
 