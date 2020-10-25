"Президентське опитування" відбувається тільки за межами дільниць, - глава Нацполіції Клименко
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Глава Національної поліції України Ігор Клименко наголошує, що опитування, ініційоване президентом України, відбувається виключно за межами виборчих дільниць, і закликає уникати політичних спекуляцій з цього приводу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Клименко сказав у неділю під час брифінгу в Києві.
"Що стосується опитування "П'ять запитань від президента", хочу сказати, що наразі це опитування відбувається виключно за межами виборчих дільниць. Звичайно, є зайвий ажіотаж і заклики до насильства. Можу сказати, що дійсно, це політична спекуляція - ніхто не має права нікому загрожувати", - сказав Клименко.
За його словами, в Києві, зокрема, надходили погрози на адресу волонтера, яка брала участь в опитуванні.
"У політичні ігри поліція не грає. Поліція виключно на боці закону", - підкреслив глава Нацполіції.
За його словами, в поліцію надійшло 4 заяви про те, що нібито волонтери, які проводять опитування, працюють за гроші. "У мене немає докладної інформації про те, що залучали неповнолітніх", - сказав Клименко.
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.
Будь ласка, зачекайте...
Коля Kolya@kolyathebest 1 ч
У нас мусор всередину дільниці сховався - нічого не бачить
Аавакян ***(с)
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 29 мин
"Все нормально, - сказала Денисова, назначенная по аваковской квоте, - детей можно использовать, это не нарушает закон"
25.10.20 13:14 Волонтеров "опроса Зеленского" фиксируют на избирательных участках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Zaitsev Roman@roman_zaitsev 1 ч
Яка цікава маніпуляція.
Справа в тому, що ці йолопи стоять як раз на вході у виборчі дільниці перед голосуванням.
А значить - порушують закон.
3. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"
8. Марина Порошенко, лидер списка партии "Европейская солидарность" на выборах в Киевраду
Ітак котани - АХТУНГ УНД РЕТВІТ!
Як виявилось, у нас у ДВК чомусь не виявилось достатньої кількості примірників протоколів ДВК, які складаються за результатами підрахунку голосів. Їх чисто "випадково" не передбачили для спостерігачів від кандидатів і партій!
Ми для своїх це неподобство оперативно виправили і щойно розвезли по дільницях!
Вони не є бланками суворої звітності - просто формат А3, і ми їх надрукували.
Заповнюються ДВК після підрахунку голосів і відповідно завіряються підписами і печатками.
ПЕРЕВІРТЕ НА СВОЇХ ДВК!
І ще одне: опитування - це напевно відволікаючий маневр від ситуації на самих дільницях! Якщо у нас немає опитувальників і є трабли на дільницях - уявіть, що робиться на дільницях, де ще й опитування проводиться!