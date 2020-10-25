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Крым (26016) Энергоатом (377) Гончаренко (516) Хартмут Якоб (2)

Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Вице-президент

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексирован Россией украинский Крым.

Об этом сообщил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Вице-президент государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической сети", компании - которая строила линии электропередачи в аннексированном Кремлем украинском Крыму. Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?", - написал Гончаренко.

По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент нашего "Энергоатома" их получил.

"То есть российская компания заработала на поставках электричества в аннексированный Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуту из государственного "Энергоатома", - пояснил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - эксперт

Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова. Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю о должности вице-президента "Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо - у американцев или россиян? ", - задается вопросом Гончаренко.

Факт назначения Хартмута в руководство "Энергоатома" Гончаренко назвал позором для действующей власти.

Также читайте: Нардеп "ЕС" Гончаренко: уровень обеспечения армии вооружением составляет 10-15% от потребностей

"Я понимаю, что в последние годы слишком часто по поводу и без все кричали о российских шпионах и играл в "детишек и волка" рано или поздно приводит к тому, что на "волка" уже никто не реагирует. Но пособник Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве "Энергоатома" это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС", - подытожил Гончаренко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2602
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25.10.2020 17:33
+26
Зебілізація України іде повним ходом.
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25.10.2020 17:32
+23
ця скотина отримує 500 тисяч грн щомісяця
за ЩО, питається.....
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25.10.2020 17:38
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Зебілізація України іде повним ходом.
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25.10.2020 17:32 Ответить
Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2602
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25.10.2020 17:33 Ответить
ця скотина отримує 500 тисяч грн щомісяця
за ЩО, питається.....
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25.10.2020 17:38 Ответить
За верность ЗЕ.

Верность Украине больше не в тренде.
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25.10.2020 17:41 Ответить
Повторяется история Украинской Народной Республики 1918-1933.
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25.10.2020 17:34 Ответить
На привеликий жаль (
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25.10.2020 17:40 Ответить
"хуже не будет" зебуины
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25.10.2020 17:48 Ответить
Об энергонезависимости от РФ можно не переживать - ее больше нет.
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25.10.2020 17:35 Ответить
а Баканов в это время писал скетчи для "95 квартала"..
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25.10.2020 17:38 Ответить
Тут недавно много хрюкали про "достижения" СБУ... А, как видим, не проверяется даже то, что лежит в открытом доступе в интернет. А зачем? Жизнь СБУ-шника удалась: льготы, пенсия, ну и, можно немного приторговывать госсекретами, продавать гостайны и допускать врагов ко всем чувствительным темам.
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25.10.2020 17:38 Ответить
А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

Кто посмел назначить?
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25.10.2020 17:40 Ответить
И почему это всплывает только сейчас? Чем неотложным занят товариСЧ БИГУС??? Когда в 2019 году надо было завалить дезинформацией и неподтвержденным компроматом рейтинг Порошенко перед выборами, то Бигус и Ко быстренько подсуетились. Где сейчас ваша турбоскорость, правдолюбы?
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25.10.2020 17:40 Ответить
Не оплачено.
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25.10.2020 17:43 Ответить
Бигус живет хайпом, который можно продать.

Как продать то, что и так всем известно - ЗЕ и Ко ляди беспринципные?
Поэтому наверное ему это нифига не интересно.
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25.10.2020 17:44 Ответить
У влади свої рахунки.

Її не цікавити ні ви, ні я, ні інший лохторат.

Голос!
Я сказав голос!

Все що цікавить владу.

У від повідь - А по *****, чомусь не лунає, ні від вас, ні від мене, ні від лохторату (
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25.10.2020 17:45 Ответить
И где все вомбаты с парасюками? Тут такая зрада зрадная, что уже пора офис Энергоатома штурмовать, а они исчезли.
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25.10.2020 17:46 Ответить
"Энергоатом" за неделю получил 210 млн грн убытка из-за действий вице-президента Хартмута, - экспертhttps://censor.net/ru/news/3226887/energoatom_za_nedelyu_poluchil_210_mln_grn_ubytka_izza_deyistviyi_vitseprezidenta_hartmuta_ekspert
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25.10.2020 17:41 Ответить
Леша- что тебя удивляет Одесаоблэнерго практически до середины 2020 года принадлежала тому же Бабакову... а потом ее отдали продали Ахметке и сказать что нам потребителям бытовым стало лучше -я не могу... я вообще не понимаю откуда взяли ВОРЫ И МРАЗИ СОБСТВЕННИКИ ОБЛЭНЕРГО ОБЛГАЗОВ ВОДОКАНАЛОВ ОНИ олигархи воры ублюдки- ЧТО пардон из своей ЖОПЕ их выхфали?? нет же... банальный гоп-стоп при ублюдках премьерах и ***********..воруют и никого к стенке не поставили... хотя все сие должно быть державным на 100% держава сама могла бы те миллиарды зарабатывать и пополнять казну а нет .же..а нам эти воры придумывают отмазку мол реформы Европейские энергетические пакеты а похрень на Европу вот когда будет в ЕС подумаем почему Словакии и ГАЗ и Свет 100% держава почему у Чехословакии 100% железная дорога все аэропорты мосты и виадуки и ..почему в Чехии свет на 90% государственный а газ на 70% Австрия контроль за светом топливом и газом 100% государственные корпорации почему Швейцарии отказались от частных железных дорого и вернули под государства 100% которые еще 50% всей энергии вырабатывают и поставляют вдоль железной дороги всем потребителям живущим или работающим на расстоянии до 50 км от дороги с двух сторон??? почему в Швеции Финляндии Норвегии все железные дороги государственные и они же поставщики энергии или даже производители такой? Железная Дорога Германии аккумулирует электроэнергию у себя для своих нужд будучи концерном 100% госсобственности имеет целый ряд компаний автобусные и не только в Германии... но и в Нидерландах Британии Дании и продает свет сторонним потребителям живущих рядом с железной дорогой.. потому- что там думают ОБ ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА ЧТО СВЕТ ЭТО ВЫЖИВАЕМОСТЬ ГРАЖДАН ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ЭКОЛОГИЯ как и транспорт и это ОБЩЕЕ БОГАТСТВО ВСЕЙ СТРАНЫ И ЕГО НАРОДА..
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25.10.2020 17:45 Ответить
дуже дивна тенденція, у 2018-му році майже всі державні компанії були придутковими: укроборонпром, енергоатом, укразалізниця, натофгаз та ін. однак з приходом квартального члєнограя, всі ці компанії стали працювати у збиток.
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25.10.2020 17:45 Ответить
Нічого дивного. Все по плану рейдера коломойського.
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25.10.2020 18:02 Ответить
Якоб Хартмут не оказался,как не оказались "зе слуги"-это есть гибридная война рашиста с Украиной и ее народом посредсвом подобных манипуляций ,это есть уничтожение Украинской государственности и идентичности,как и экономики из нутри , при помощи не военных действий,а "служивых" рашистского оккупационного режима....
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25.10.2020 17:54 Ответить
Хартмут Якоб

...Получил диплом магистра в США в Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) по специализации в сфере международной экономики и финансов. Имеет диплом магистра политологии Свободного Университета Берлина.

Проходил стажировку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Работал во Всемирном банке.

Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt.

Имеет рекомендацию Оксфордского института энергетических исследований...
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25.10.2020 17:57 Ответить
Це свідчення освіченої і розумної наволочі, яка працює на когось, зокрема і на себе, тільки не на державу Україна.
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25.10.2020 18:30 Ответить
Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8731 А хто у наших "наблюдательних совєтах" працює на Україну? "Совєтніков" все більше та дорожчє - а дупа усе відчутнішє...
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25.10.2020 18:59 Ответить
Та да, прям ріхард зоргє...
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25.10.2020 18:03 Ответить
І куди ж знову поділись борці з торгівлею на крові? Чи вони вже перекваліфікувались в "уставшихотвойни"?
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25.10.2020 18:09 Ответить
Ви той політичний прошарок, який пожирає себе з середини..
Скажи но мені відверто, чого саме ви досягли своїми нікчемними потугами за ці останні 1.5 роки?
Та які ваші плани на майбутнє з оглядом на ці досягнення?
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25.10.2020 20:40 Ответить
Мені не цікаво, що жере вас з середини, тому не розповідайте мені про мої почуття. Будьте ласкаві. Про які нікчемні потуги ви марите і чому я повинна звітувати про свої плани? І про які досягнення ви марите? Я бачу єдине "досягнення" зеленської влади, це державна зрада на всіх фронтах.
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25.10.2020 20:52 Ответить
По-перше, я жодним словом не обмовився про ваші почуття. З приводу потугів та планів на майбутнє я звертався не до вас особисто а, швидше, як до політичної сили, погляди якої ви поділяєте. По-друге, погоджусь, ви дійсно не повинні мені звітувати. Я цього й не бажав: мені лише була цікава ваша думка. Ну і наостанок: так і не зрозумів до чого тут зеленська влада, бо мене жодним чином не цікавлять її "досягнення", швидше, навпаки
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25.10.2020 21:48 Ответить
Дна нету у этого зеленого цирка!Театр абсурда
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25.10.2020 18:12 Ответить
Ну и каких вам еще новых лиц не хватает.
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25.10.2020 18:14 Ответить
Це - результат лизання ж... дядки Сема.
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25.10.2020 18:44 Ответить
Лизни у пуйла, у него грязнее...
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25.10.2020 18:47 Ответить
Простите Меня если пороха зашишает этот яшеретса -выходит Хамелен снова в моде ))) или "крокадириша"
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25.10.2020 18:44 Ответить
Стаття не про Пороха і не про Гончаренка, а про знищення зеленою владою енергетичної незалежності України. Про свідому співпрацю з ворогом. У вас є якісь заперечення з цього приводу?
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25.10.2020 19:09 Ответить
Вице-президентом «Энергоатома» хотят поставить иностранца с коррупционными связями 6.04.2020

Вице-президентом «Энергоатома» хотят поставить иностранца Якоба Хартмута с коррупционными связями - представление ушло в Кабмин. Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко
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25.10.2020 18:46 Ответить
Повітряний простір закрити, кордони перекрити... І весь гнидник на копальні у Жовті Води
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25.10.2020 20:19 Ответить
Да ОНИ вообще *** охерели,как такое допустимо?ТВАРИ
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26.10.2020 02:17 Ответить
 
 