Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко
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Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексирован Россией украинский Крым.
Об этом сообщил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
"Вице-президент государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической сети", компании - которая строила линии электропередачи в аннексированном Кремлем украинском Крыму. Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?", - написал Гончаренко.
По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент нашего "Энергоатома" их получил.
"То есть российская компания заработала на поставках электричества в аннексированный Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуту из государственного "Энергоатома", - пояснил нардеп.
Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова. Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.
"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю о должности вице-президента "Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо - у американцев или россиян? ", - задается вопросом Гончаренко.
Факт назначения Хартмута в руководство "Энергоатома" Гончаренко назвал позором для действующей власти.
"Я понимаю, что в последние годы слишком часто по поводу и без все кричали о российских шпионах и играл в "детишек и волка" рано или поздно приводит к тому, что на "волка" уже никто не реагирует. Но пособник Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве "Энергоатома" это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС", - подытожил Гончаренко.
Пожалуйста, подождите...
за ЩО, питається.....
Верность Украине больше не в тренде.
Кто посмел назначить?
Как продать то, что и так всем известно - ЗЕ и Ко ляди беспринципные?
Поэтому наверное ему это нифига не интересно.
Її не цікавити ні ви, ні я, ні інший лохторат.
Голос!
Я сказав голос!
Все що цікавить владу.
У від повідь - А по *****, чомусь не лунає, ні від вас, ні від мене, ні від лохторату (
...Получил диплом магистра в США в Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) по специализации в сфере международной экономики и финансов. Имеет диплом магистра политологии Свободного Университета Берлина.
Проходил стажировку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Работал во Всемирном банке.
Работал руководителем энергетических исследований в лондонском офисе австрийского инвестиционного банка Creditanstalt.
Имеет рекомендацию Оксфордского института энергетических исследований...
Скажи но мені відверто, чого саме ви досягли своїми нікчемними потугами за ці останні 1.5 роки?
Та які ваші плани на майбутнє з оглядом на ці досягнення?
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