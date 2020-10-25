Вице-президент "Энергоатома" оказался акционером компании-строителя энергомоста в Крым, - Гончаренко

Вице-президент НАЭК "Энергоатом" Якоб Хартмут владеет акциями российской компании "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", которая строила и сейчас эксплуатирует линии электропередачи в аннексирован Россией украинский Крым.

Об этом сообщил депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Вице-президент государственного "Энергоатома" Хартмут на самом деле акционер российского ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической сети", компании - которая строила линии электропередачи в аннексированном Кремлем украинском Крыму. Еще раз: вице-президент государственной компании "Энергоатом" получает дивиденды от российской компании, которая помогает оккупации украинского полуострова. Вы серьезно?", - написал Гончаренко.

По словам депутата, последняя выплата дивидендов этой компании была в феврале 2020 года и вице-президент нашего "Энергоатома" их получил.

"То есть российская компания заработала на поставках электричества в аннексированный Крым и прибыль от этих поставок досталась нашему господину Хартмуту из государственного "Энергоатома", - пояснил нардеп.

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Кроме того, согласно декларации Хартмута, он владеет акциями еще нескольких российских энергораспределительных и сбытовых компаний, входящих в орбиту российского сенатора Александра Бабакова. Также он в 2014-2015 году инвестировал в ценные бумаги венесуэльской компании PDVSA, которая находится под санкциями США.

"Как этот человек вообще мог попасть на государственную службу, я уже не говорю о должности вице-президента "Энергоатома" с доступом к государственной тайне. Как человеку с такими связями со страной-агрессором дали право решать у кого покупать ядерное топливо - у американцев или россиян? ", - задается вопросом Гончаренко.

Факт назначения Хартмута в руководство "Энергоатома" Гончаренко назвал позором для действующей власти.

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"Я понимаю, что в последние годы слишком часто по поводу и без все кричали о российских шпионах и играл в "детишек и волка" рано или поздно приводит к тому, что на "волка" уже никто не реагирует. Но пособник Кремля по оккупации украинского Крыма в руководстве "Энергоатома" это позор для этой власти как по сути и банкротство наших АЭС", - подытожил Гончаренко.