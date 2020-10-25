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Новости Политика УкраиныОбщество Местные выборы 2015
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избирком (198) Краматорск (2175) Нацполиция (15728) убийство (6290) участки (60) Донецкая область (7123)

Члену избирательной комиссии в Краматорске угрожали убийством, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Члену избирательной комиссии в Краматорске угрожали убийством, - полиция

В Краматорске Донецкой области на местных выборах члену избирательной комиссии угрожали убийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что всего по состоянию на 16:00 областная полиция зарегистрировала 190 сообщений.

"Полицейские открыли 15 уголовных производств по нарушениям избирательного законодательства. Составлены 6 административных протоколов. В Краматорске в полицию обратилась член избирательной комиссии с сообщением о том, что ей угрожал неизвестный. Полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством", - указано в сообщении.

Кроме того, полиция Дружковки открыла дело по факту препятствования работе избирательной комиссии (ч.3 ст. 157 УК). В полицию поступило заявление главы избирательной комиссии о том, что уполномоченное лицо политической партии и доверенное лицо кандидата на пост городского главы блокировали избирательный участок, в результате чего он не работал с 8:20 до 9:45.

В Бахмуте в полицию поступило сообщение, что член избиркома предоставил бюллетень для голосования лицу, которое не имело права его получать, а именно - за умершего избирателя.

"Событие квалифицировано по ч.3 ст. 158-1 "Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза" Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Кроме того, в Мирнограде полицейские составили протокол в отношении наблюдателя: 43-летний мужчина находился на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В результате этого наблюдателя заменили другим.

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Топ комментарии
+3
Хто мав довести й де? Ви ж бачите, що верховний суд не заборонив незаконне "опитування" через "щирі наміри" блаЗЄнського.
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25.10.2020 18:31
+2
Головна интрига у Слов"янську,чи виграє вибори Штьопа,яку так і не посадили у в"язницю за сепаратизм.
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25.10.2020 18:10
+2
Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція - Цензор.НЕТ 6192 Разніці нема - буде Лях чи Штепа. Обоє кондовиє ватніки.
У 15 році папєрєднікі у фейсах Герасіма та Недаві "звільнили" крісло мера від солдата-добровольца ВСУ Олега Зонтова, та підтримали Ляха..
...По данным «Миротворца», Лях голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».
Лозунг прошлой мэрской кампании Ляха: «Любить Славянск, как Неля».
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25.10.2020 18:36
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Головна интрига у Слов"янську,чи виграє вибори Штьопа,яку так і не посадили у в"язницю за сепаратизм.
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25.10.2020 18:10 Ответить
І скільки це як її випустили?
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25.10.2020 18:17 Ответить
Її ще не судили))
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25.10.2020 18:18 Ответить
Коли за п"ять років так і не спромоглись довести очевидну зраду цієї лярви і розвалили справу, - то так і буває.
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25.10.2020 18:25 Ответить
Хто мав довести й де? Ви ж бачите, що верховний суд не заборонив незаконне "опитування" через "щирі наміри" блаЗЄнського.
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25.10.2020 18:31 Ответить
Воно то канєшно... Але найкраще відреформована і визнана в світі судівська система за п"ять років, так і неспромоглась винести вирок відвертій сепарші. І зараз сидять там ті ж рила.
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25.10.2020 18:40 Ответить
Не меліть дурниць. Як ви могли б реформувати систему?
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25.10.2020 18:46 Ответить
Та да ... Крадуть, але патріотично і паталогічно. Усі такі. Така ваша убога риторика.
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25.10.2020 18:58 Ответить
Авжеж. Вам з інтелектом равлика саме час повторювати заїжджене. Можете повторити ще раз.
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25.10.2020 19:01 Ответить
Ви, колего, запитуєте інтелект у зебілиа, якому все-одно, "акакаяразніца", "абине Порох".
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25.10.2020 19:11 Ответить
Оце і всі аргументи...?
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25.10.2020 19:43 Ответить
Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція - Цензор.НЕТ 6192 Разніці нема - буде Лях чи Штепа. Обоє кондовиє ватніки.
У 15 році папєрєднікі у фейсах Герасіма та Недаві "звільнили" крісло мера від солдата-добровольца ВСУ Олега Зонтова, та підтримали Ляха..
...По данным «Миротворца», Лях голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».
Лозунг прошлой мэрской кампании Ляха: «Любить Славянск, как Неля».
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25.10.2020 18:36 Ответить
Було-було, але ТАКОГО бардаку і при зекові не було, хоч рила майже ті самі. Оце вже підрахують, тільки дЄржись! Явка ледве за 20 %,- малюй, що завгодно!
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25.10.2020 19:03 Ответить
 
 