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Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція

У Краматорську Донецької області на місцевих виборах члену виборчої комісії погрожували вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

 Поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Складено 6 адміністративних протоколів. 

"У Краматорську до поліції звернулася член виборчої комісії з повідомленням про те, що їй погрожувала невідома особа. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством".

Поліція Дружківки розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії (ч.3 ст. 157 ККУ). До правоохоронців надійшла заява голови виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю, що призвело до призупинення її роботи з 8:20 до 09.45",  - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Запорізькій області зі столу члена виборчої комісії вкрали 40 бюлетенів, - поліція

У Бахмуті до поліції надійшло повідомлення, що член виборчої комісії надав бюлетень для голосування особі, яка не мала права його отримувати, а саме - за померлого виборця. Подію кваліфіковано за ч.3 ст. 158-1 "Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз" Кримінального кодексу України.

У Мирнограді поліцейські склали протокол відносно спостерігача. Встановлено, що 43-річний чоловік перебував на виборчій дільниці у стані алкогольного сп‘яніння. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Встановлено, що вказаного спостерігача буде замінено на іншого. 
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Топ коментарі
+3
Хто мав довести й де? Ви ж бачите, що верховний суд не заборонив незаконне "опитування" через "щирі наміри" блаЗЄнського.
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25.10.2020 18:31
+2
Головна интрига у Слов"янську,чи виграє вибори Штьопа,яку так і не посадили у в"язницю за сепаратизм.
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25.10.2020 18:10
+2
Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція - Цензор.НЕТ 6192 Разніці нема - буде Лях чи Штепа. Обоє кондовиє ватніки.
У 15 році папєрєднікі у фейсах Герасіма та Недаві "звільнили" крісло мера від солдата-добровольца ВСУ Олега Зонтова, та підтримали Ляха..
...По данным «Миротворца», Лях голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».
Лозунг прошлой мэрской кампании Ляха: «Любить Славянск, как Неля».
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25.10.2020 18:36
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Головна интрига у Слов"янську,чи виграє вибори Штьопа,яку так і не посадили у в"язницю за сепаратизм.
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25.10.2020 18:10 Відповісти
І скільки це як її випустили?
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25.10.2020 18:17 Відповісти
Її ще не судили))
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25.10.2020 18:18 Відповісти
Коли за п"ять років так і не спромоглись довести очевидну зраду цієї лярви і розвалили справу, - то так і буває.
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25.10.2020 18:25 Відповісти
Хто мав довести й де? Ви ж бачите, що верховний суд не заборонив незаконне "опитування" через "щирі наміри" блаЗЄнського.
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25.10.2020 18:31 Відповісти
Воно то канєшно... Але найкраще відреформована і визнана в світі судівська система за п"ять років, так і неспромоглась винести вирок відвертій сепарші. І зараз сидять там ті ж рила.
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25.10.2020 18:40 Відповісти
Не меліть дурниць. Як ви могли б реформувати систему?
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Та да ... Крадуть, але патріотично і паталогічно. Усі такі. Така ваша убога риторика.
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25.10.2020 18:58 Відповісти
Авжеж. Вам з інтелектом равлика саме час повторювати заїжджене. Можете повторити ще раз.
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25.10.2020 19:01 Відповісти
Ви, колего, запитуєте інтелект у зебілиа, якому все-одно, "акакаяразніца", "абине Порох".
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25.10.2020 19:11 Відповісти
Оце і всі аргументи...?
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25.10.2020 19:43 Відповісти
Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція - Цензор.НЕТ 6192 Разніці нема - буде Лях чи Штепа. Обоє кондовиє ватніки.
У 15 році папєрєднікі у фейсах Герасіма та Недаві "звільнили" крісло мера від солдата-добровольца ВСУ Олега Зонтова, та підтримали Ляха..
...По данным «Миротворца», Лях голосовал за проведение так называемого «референдума», создание «народной дружины» и назначение одного из главарей боевиков российских гибридных сил Вячеслава Пономарева «председателем исполкома».
Лозунг прошлой мэрской кампании Ляха: «Любить Славянск, как Неля».
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25.10.2020 18:36 Відповісти
Було-було, але ТАКОГО бардаку і при зекові не було, хоч рила майже ті самі. Оце вже підрахують, тільки дЄржись! Явка ледве за 20 %,- малюй, що завгодно!
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25.10.2020 19:03 Відповісти
 
 