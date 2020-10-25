Члену виборчої комісії в Краматорську погрожували вбивством, - поліція

У Краматорську Донецької області на місцевих виборах члену виборчої комісії погрожували вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію області.

Поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого законодавства. Складено 6 адміністративних протоколів.

"У Краматорську до поліції звернулася член виборчої комісії з повідомленням про те, що їй погрожувала невідома особа. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством".

Поліція Дружківки розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії (ч.3 ст. 157 ККУ). До правоохоронців надійшла заява голови виборчої комісії про те, що уповноважена особа політичної партії та довірена особа кандидата на пост міського голови блокували виборчу дільницю, що призвело до призупинення її роботи з 8:20 до 09.45", - йдеться у повідомленні.

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У Бахмуті до поліції надійшло повідомлення, що член виборчої комісії надав бюлетень для голосування особі, яка не мала права його отримувати, а саме - за померлого виборця. Подію кваліфіковано за ч.3 ст. 158-1 "Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз" Кримінального кодексу України.

У Мирнограді поліцейські склали протокол відносно спостерігача. Встановлено, що 43-річний чоловік перебував на виборчій дільниці у стані алкогольного сп‘яніння. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Встановлено, що вказаного спостерігача буде замінено на іншого.