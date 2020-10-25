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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одиннадцатилетняя девочка на Хмельнитчине работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, на мать ребенка составили протокол. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился, - Бутусов

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+37
и тут денисова поняла что больше ее блеянье не прокатит....
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25.10.2020 21:43
+16
Таки да. Так низко еще никто не прикрывался малыми детьми. Гнида. Он бы еще в садике "волонтеров-социологов" искал.
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25.10.2020 22:38
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и тут денисова поняла что больше ее блеянье не прокатит....
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25.10.2020 21:43 Ответить
Таки да. Так низко еще никто не прикрывался малыми детьми. Гнида. Он бы еще в садике "волонтеров-социологов" искал.
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25.10.2020 22:38 Ответить
Зебіли! За 30 грн продаються.
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25.10.2020 21:43 Ответить
та хрен им кто заплатит )))

сказано ж - волонтёры
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25.10.2020 21:44 Ответить
Бачив я таких волонтерів сьогодні. Як раз 30 грн - 0,5 REVO.
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25.10.2020 21:48 Ответить
Педофилия?
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25.10.2020 21:43 Ответить
!
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25.10.2020 22:03 Ответить
Дитяча порнографія.
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26.10.2020 04:59 Ответить
добавить нечего...
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25.10.2020 21:43 Ответить
У нее большое будущее. Наш президент всем дает шанс.
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25.10.2020 21:45 Ответить
поработать? пожалуйста!!! деньги? какие деньги!??? админпротокол на родителей!!!
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25.10.2020 21:47 Ответить
И дело на работодателя.
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25.10.2020 22:39 Ответить
За мороженное
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25.10.2020 21:46 Ответить
На шоколадку хоть дали дытыне или за "спасибо" отстояла целый день, рискуя здоровьем?
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25.10.2020 21:46 Ответить
родители еще и должны остались! Это ж носатые! когда разговор за деньги заходит - они сначала поиздеваются , денежкой помаячат да и админпротокол составят!
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25.10.2020 21:59 Ответить
Ну,щас дети продвинутые,не то шо мы были дремучие.Ну правда шо их легче зазомбировать.
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25.10.2020 21:47 Ответить
Они доверчивые. Мне в десять лет наклейку СДПУ о дали и я её домой принес агитировать за такую хорошую партию.
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25.10.2020 21:52 Ответить
ну не знаю, мій 10 літній брат на агітації сдпуо під фоточкою мертветчука написав "це гітлєр"
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26.10.2020 06:18 Ответить
По его словам, на мать ребенка составили протокол.



А потрібно скласти протокол на головного Зедебіла.
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25.10.2020 21:48 Ответить
Хотя бы на местного организатора.
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25.10.2020 21:50 Ответить
У мене такий дев'ятикласник минулого року був такий. "Я - за Зєлєнскава!" кричав. Ти вирости спочатку, "голосоватєль"...
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25.10.2020 21:49 Ответить
Хорошо отмыли деньги организаторы этой аферы. А зюзя нелох и уши развесил, чтобы услышать народ. 11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 7614
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25.10.2020 21:49 Ответить
"Это какой-то позор ..."
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25.10.2020 21:49 Ответить
у нас в Харькове дети рекламу на подьездах расклеивали за Шария и ОПЗЖ - все как по методичке "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади" *******
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25.10.2020 21:51 Ответить
Вот я тоже эту знаменитую фразу вспомнила!
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26.10.2020 04:44 Ответить
"педофилия, *********, за мороженое" - но ***** лучшей рекламы и "пиара зебилам и не придумаешь, ***** почти две недели и даже в день выборов один "опросник" от главзебила на слуху...
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25.10.2020 21:52 Ответить
Группа "Рейтинг" опубликовала результаты экзитпола по опросу "5 вопросов


По нему, украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.
За пожизненное коррупционерам высказались 81%.
За сокращение депутатов до 300 - 95% "за".
За легализацию медицинского каннабиса - 70%.
За обращение к странам Будапештского меморандума - 78%.
По СЭЗ только 45% ответили положительно
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25.10.2020 21:53 Ответить
Как может быть результат из ничего? Где отвечали на эти вопросы? Что за йухня?
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26.10.2020 04:11 Ответить
І що такого? Хай дитина заробить.
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25.10.2020 21:53 Ответить
Надеюсь, что на подсчеты этого мегаопроса хотя бы старшеклассников наняли
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25.10.2020 21:53 Ответить
11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 2964
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25.10.2020 22:09 Ответить
Тонкий хід. Куди іти ні їй не скажеш, ні в бюлетені не напишеш...
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25.10.2020 21:54 Ответить
Ну і шо. От правда. Ми в дитинстві, діти мегаполісу, заробляли так. Перебудова була. І платили.
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25.10.2020 21:55 Ответить
Журики, Ну-ка дослідіть, хто мама, хто батько тієї дитини? Часом, не чиновник РДА?
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25.10.2020 22:10 Ответить
работала и волонтером ?
Если волонтер то это не работа
если работа то не волонтерство
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25.10.2020 22:18 Ответить
Біля мого виборчої дільниці то стояли шкільники... Найняли за 100 грн походу маленьких малоросиків...
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25.10.2020 23:28 Ответить
Та какая разница?! Уровню развития *********** ж соответствует?!
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25.10.2020 23:42 Ответить
Это какой такой опрос , у меня в Киеве никакого опроса не было , специально искал! А если опрашивали не всех , тока посчитать точность опроса?Может они только к избранным с зеленой символикой подходили? Результаты этого опроса можно засунуть Зеленскому сами знаете куда!
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26.10.2020 01:32 Ответить
Да было вчера на censor сообщение, что один мужик 7 раз на этот вопрос ответил, с полного одобрения обращивающей девки.
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26.10.2020 04:43 Ответить
"Одиннадцатилетняя девочка на Хмельнитчине работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским."
Источник: https://censor.net/ru/n3226973

Детей эксплуатируют, сволочи.
Специально детей используют,потому как знают, что ребенка обижать не будут.
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей"(С).
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26.10.2020 04:42 Ответить
Просто позор и мерзость ета зелёная
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26.10.2020 05:02 Ответить
А тим часом ЄС під цю "неймовірну і шалену подію" ( яка нанесла Україні) непоправної шкоди - витратили мільйони гривень на махінації і підкупи виборців.)
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26.10.2020 06:55 Ответить
Колись і гітлер використовував дітей, бо не було с ким йти в бій. А що тут, нак піарилися, вся країна була обшішана зеленим лайном і немає кому запитати?
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26.10.2020 09:57 Ответить
 
 