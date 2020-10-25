11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области

Одиннадцатилетняя девочка на Хмельнитчине работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, на мать ребенка составили протокол.

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