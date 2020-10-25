11-летняя девочка проводила опрос Зеленского в Хмельницкой области
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Одиннадцатилетняя девочка на Хмельнитчине работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.
По его словам, на мать ребенка составили протокол.
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показать весь комментарий25.10.2020 21:43
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показать весь комментарий25.10.2020 22:38
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сказано ж - волонтёры
А потрібно скласти протокол на головного Зедебіла.
По нему, украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.
За пожизненное коррупционерам высказались 81%.
За сокращение депутатов до 300 - 95% "за".
За легализацию медицинского каннабиса - 70%.
За обращение к странам Будапештского меморандума - 78%.
По СЭЗ только 45% ответили положительно
Если волонтер то это не работа
если работа то не волонтерство
Источник: https://censor.net/ru/n3226973
Детей эксплуатируют, сволочи.
Специально детей используют,потому как знают, что ребенка обижать не будут.
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей"(С).