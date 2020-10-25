РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5315 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
30 842 169
опрос (2618) Бутусов Юрий (3905)

Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разрекламированный президентом Зеленским

Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, никакой защиты от повторного голосования нет.

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разрекламированный президентом Зеленским "общенациональный опрос" полностью провалился.

Даже председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не участвовал в опросе.

Многие граждане выкладывают видео в интернет, как голосуют по 5-10 раз, а "опросники" говорят - "спасибо, делайте нам статистику". Никакой защиты от повторного голосования нет - а ведь это ключевая задача экзитпола, не допустить фальсификаций.

Организован опрос просто издевательски и цинично.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

На многих участках опросников вообще нет. То есть мнение всех граждан даже не интересовало организаторов.

Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?

Полиция сбилась с ног сегодня, поскольку наши прекрасные бдительные граждане срывают опрос, вызывают полицию для фиксации нарушений организаторов опроса.

Сегодня вечером эта недобросовестная игра закончится. "Результаты" "президентского опроса" огласит руководитель проекта Артем Гагарин - музыкальный продюсер "95 квартала", - сообщил журналист.

Также читайте: "Президентский опрос" проводится только за пределами участков, - глава Нацполиции Клименко

Разрекламированный президентом Зеленским общенациональный опрос полностью провалился, - Бутусов 01

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+93
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:15
+61
Різниця: Порошенко витратив свої кошти, з дивідендів корпорації Рошен.
А Зеленський витратив наші кошти, платників податків.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:19
+49
неприятный факт, согласись )))

и ответить же нечем, просто говно вынужден кидать в ответ ?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?Источник: https://censor.net/ru/n3226945

В нас тут теж.була молоденька дівчинка.біля виборчої дільниці.Я навіть не підходить.Бо що вона мені зможе розповісти?
показать весь комментарий
25.10.2020 19:52 Ответить
Така саме хрєнь , співпадає на 100%!! Подивився,розвів руки ,в серцях матюкнувся ,та почалапав до дому !!))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:56 Ответить
А у нас на избирательном участке один товарисч (83 года от роду)скоммуниздил 40 бюллетеней Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3846 Пол-дня искали-нашли А на фига он их прихватил и как-ждёмс Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1776
показать весь комментарий
25.10.2020 19:54 Ответить
Там дуда, кличко заболел, пора на месяц на изоляцию. Без видосиков. Может уже переболел, и в мозг пошло. Какие-то дергания и бред нести непрерывно уже утомило
показать весь комментарий
25.10.2020 19:54 Ответить
Попри стогін лузерів опитання пройшло.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:55 Ответить
Ідіотізм ,це не надовго,це назавжди !!!)))
показать весь комментарий
25.10.2020 19:57 Ответить
І що тобі з цього, Артьомка?)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:03 Ответить
Ідіоти тішаться бо думають що президент ради в них питає.
показать весь комментарий
26.10.2020 02:09 Ответить
ZEXIT
показать весь комментарий
25.10.2020 20:00 Ответить
позорище.. хотя у зели всё получается - она превращает Украину в цирк, на радость ваты и укроваты
показать весь комментарий
25.10.2020 20:00 Ответить
Лузер позавчорашній - це назавжди.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:00 Ответить
Киев Наш ! Кличко 45 % остальные меньше 10
показать весь комментарий
25.10.2020 20:02 Ответить
Это значит что будет второй тур или нет?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:04 Ответить
Харьков Кернес
показать весь комментарий
25.10.2020 20:03 Ответить
Якщо в Слов'янську оберуть Штепу, цій планеті не допоможе навіть астероїд.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:04 Ответить
Який в біса "астероїд", Гулять так гулять! - поставимо памятник Порошенко! Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3488
показать весь комментарий
25.10.2020 20:16 Ответить
Trot91 Непотрібно думати за планету.Он в сусідній Польщі все добре.В нас обирають промосковських покидьків.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:01 Ответить
пани в неділю в костьол ходять майже всі
а наші на пиво
показать весь комментарий
25.10.2020 21:57 Ответить
в польше свое мракобесие торжествует
показать весь комментарий
26.10.2020 03:12 Ответить
А ти хотіло, щоби в польщі торжествували араби й негри, завезені урядом глобалістів, як в майже всій решті європи?
показать весь комментарий
26.10.2020 06:37 Ответить
кто о чем а вшивый о бане. Вы, фанатичные нацики, такие же тупоголовые расисты как и кацапская вата. Я вообще не о неграх с арабами вел речь, а о запретах абортов, однополых браков, запрет упоминания Бандеры и прочего.
показать весь комментарий
26.10.2020 09:26 Ответить
второе место блдь.... астероид поможет
показать весь комментарий
26.10.2020 05:47 Ответить
Что и следовало ожидать.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:05 Ответить
Миколаїв,під час голусування на дільниці 480902,була дівчина, десь метрів за 20
осторонь сумувала під охороною поліціянта. Я не бачив, щоб хтось проявив інтерес і підходив на опитування. Проїджаючи машиною біля ще 5 дільниць, нікого не бачив "опитувачів", мабуть, теж переховувались.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:05 Ответить
Ну провалился опрос и что? Что помешает артисту разговорного жанра сказать что это был успех, использовать это для своего пиара
показать весь комментарий
25.10.2020 20:08 Ответить
Уже сказали.
показать весь комментарий
26.10.2020 06:38 Ответить
То есть, плохая явка людей на сами выборы Бутусова даже не обеспокоила.
Зато сколько визга, переходящего на ультразвук, от этого опроса!
Казалось бы, а что в нем такого? Но противники Зеленского аж перевозбудились, настолько этот опрос их потряс.
То есть, на суть никто не смотрит, главное, это постоянно ныть, мешать, не давать ничего делать.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:13 Ответить
Да просто отменить день тишины. Пусть все агитируют в день выборов и устраивают опросы.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:18 Ответить
Тут два аспекта , во-первых изнасиловали конституцию , а во-вторых профукали 108 лимонов гривен Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1611 И что с этим всем делать Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6054
показать весь комментарий
25.10.2020 20:14 Ответить
Громо Сека мне вас жаль , если вы не понимаете , что правовое государство начинается с конституции Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2735
показать весь комментарий
25.10.2020 20:16 Ответить
Хочу вас разочаровать: конституцию, как и законы, наши горе-управители не выполняли никогда, все 29 лет. И при этом никто никто из них не сидит за решёткой за несоблюдение этих законов. В этом вся беда: вседозволенность и безнаказанность.
У нас хорошая конституция, но почему-то каждый президент её переписывал под себя.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:27 Ответить
Дебіл детектед.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:47 Ответить
Це перемога Порошенка, однозначно.))
показать весь комментарий
25.10.2020 20:23 Ответить
Go away Russian pig!
показать весь комментарий
25.10.2020 20:48 Ответить
...порохобот детектед!)
показать весь комментарий
25.10.2020 20:59 Ответить
Интересно, как проголосовали разочаровавшиеся в Зеленском люди.
Порошенко сделал все, чтобы голоса "зебилов" не вернулись к нему. Очень умно с его стороны. Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6771
показать весь комментарий
25.10.2020 20:30 Ответить
Все эти опросы должны проводиться в обществе с сознательными гражданами.
А не с теми, которые ради хохмы или по причине дебилизма заполняли опросник по 10 раз.
Грустно все это.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:32 Ответить
Це в тому разі, якщо організатори хочуть дійсно провести опитування, виміряти громадську думку.
А те, що Зеленський і Єрмак роблять зараз - це не опитування, а шахрайство - таке ж, як Путін робив у Криму, Донецьку і Луганську в 2014 році:
зробили видимість чогось, що дуже віддалено схоже на голосування під час виборів, а потім оголосили цей обман референдумами, а свої бажання - результатами.

Це повна неповага до людей і їхної думки, адже зроблено все для того, щоб людей обманути для того, щоб їхню думку проігнорувати.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:22 Ответить
Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
25.10.2020 20:34 Ответить
Ну хорошо, хоть ни одного "волонтера" толком так и не *********. Уже результат.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:45 Ответить
Так шкода дітей дурненьких.
показать весь комментарий
26.10.2020 02:26 Ответить
Если честно, то вся эта клоунада зебилов меркнет перед процентами ********** и петушариев....
показать весь комментарий
25.10.2020 20:57 Ответить
Вопросы в стиле : вы за то чтобы плохие люди сидели в тюрьме, а хорошие жили долго и счастливо?
Уровень - старшая группа в садике. Впрочем ориентировано на 73%
показать весь комментарий
25.10.2020 21:03 Ответить
Все 12 часов стоял на улице на местном экзитполе чтобы не побили не обидели девочку с общественной организации. Рядом под участком стояла с ящиком ,,5 вопросов,,.девочка с опросом от Зеленского. Та листки давала только выходящим из избирательного участка - проголосовавшим и по одной штуке. Бутусову меньше надо интернетовский мусор перепостивать а вылезти и поехать под участки. Ну так перед Порошенко нужно выслужиться. Убедился какой наш народ гнилой. Залило глаза водярой и ходит варнякает. Легко можно было забрать у девчонки чистый бланк и унести. Напечатай на принтере сколько хочешь копий и снимай видосики как можно по многу раз ответить на 5 вопросов.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:07 Ответить
птн пнх!((( А за девочку спасибо!!!
показать весь комментарий
26.10.2020 10:25 Ответить
Після моїх 3 спроб викликати поліцію до дільниці (м. Київ), щоб зафіксувати факт порушення на місці, патрульна поліція не тільки не приїхала протягом 3 годин на виклик, але навіть перестали патрульні авто проїздити тою вулицею, на яку виходять двері виборчої дільниці.
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
показать весь комментарий
25.10.2020 21:24 Ответить
Форма виконання цього шахрайства точно така ж, як робили путінські окупанти в Криму, в Донецьку і Луганську навесні 2014: так само надрукували будь-що на канцелярському папері А4 і створювали у людей ілюзію, начебто це якесь голосування - коробки поставили, які на вигляд схожі на урни для голосування, обклеєні теж папірцями, нарізаними з канцелярського паперу А4... Повністю аналогічний спосіб здійснення шахрайства, як сьогодні було у Києві.

Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.

Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...

- Деяких людей (із тих небагатьох, хто вже вирішили брати в цьому участь) це все одно не зупиняло! Було видно, що ці люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?

Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).

Звісно, більшість людей ігнорували цих шахраїв, але деякі, все таки, дозволяли себе обманювати і брали участь у цьому шахрайстві.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:27 Ответить
Дозволяєте, українці, ганьбити Україну. Зелена шпана робить з вами, що хоче, а ви за них ще й голосуєте. Дуже соромно і сумно.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:43 Ответить
Лохи обожнюють кидал.
показать весь комментарий
26.10.2020 02:21 Ответить
выбрали клоуна получите цирк...Эй ЗЕбилы а помните как вы кловуна с Рональдом Рейганом сравнивали только лишь на основании того шо Рейган актёром был и типа шмаркля такой же))) Ану ЗЕбилы расскажите нам про кловуна и Рейгана ещё Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5049
показать весь комментарий
26.10.2020 01:33 Ответить
Я думаю половина вякающих про Рональда,в глаза его не видели и не знают о ком речь
показать весь комментарий
26.10.2020 02:08 Ответить
Уявіть собі що ви з групою приятелів найняли провідника щоб провів вас через дрімучий ліс додому і через деякий час в самих хащах провідник питає 5 раз у вас куди йти бо він заблудився.
показать весь комментарий
26.10.2020 02:18 Ответить
опрос полностью удался.
показать весь комментарий
26.10.2020 03:11 Ответить
😂
показать весь комментарий
26.10.2020 06:51 Ответить
а как всё начиналось стадионы собирали всех обличили всех разоблачили в сраку всех посла
ли но.... в итоге оказались там же..... в общем и целом надо уже думать что будет после бубо
чек потому шо местами жопоблоки с рыгами проходят вторыми а местами и первыми.....
показать весь комментарий
26.10.2020 06:01 Ответить
Ты больной дебил!
Видно тебе Порох и Турчинов ещё по ночам и в штаны срут?)
показать весь комментарий
26.10.2020 06:50 Ответить
Это уровень того "Петрушки" которого народ Украины от отчанья выбрал - выше рояля не прыгнешь!
показать весь комментарий
26.10.2020 07:05 Ответить
Вопрос о леализации наркоты был краеуольнным, чтобы потом сказать: да я и не скрывал.
показать весь комментарий
26.10.2020 07:55 Ответить
тобто вживаю за законом!!!)))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:27 Ответить
о легализации наркоты - краеугольный, чтобы нетрализовать шантаж в употреблении
показать весь комментарий
26.10.2020 07:57 Ответить
нейтрализовать и употреблять дурь дальше, правя нами
показать весь комментарий
26.10.2020 07:58 Ответить
Прочитав цю замітку Бутусова і відразу згадав пісню групи "Дорз" The End ("Кінець"). І назва дуже символічна: при бажанні (правда, з деяким порушенням правил англ. мови) її можна прочитати "зе енд"!)))
The End (Конец)
This is the end

Это конец,

Beautiful friend

Мой прекрасный друг.

This is the end

Это конец,

My only friend, the end

Мой единственный друг…конец

Of our elaborate plans, the end

Нашим тщательно продуманным планам - конец...

Of everything that stands, the end

Всему, что имеет значение, - конец...

No safety or surprise, the end

Ни спасения, ни удивления, - конец....

!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 