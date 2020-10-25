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Новини Політика України Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
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опитування (1403) Бутусов Юрій (3125)

Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розрекламоване президентом Зеленським

Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, жодного захисту від повторного голосування немає.

Про це повідомляє в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалився.

Навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не брав участі в опитуванні.

Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, а "опитувальники" кажуть: "Дякую, робіть нам статистику". Жодного захисту від повторного голосування немає, але ж це ключове завдання екзитполів - не допустити фальсифікацій.

Організовано опитування просто знущально і цинічно.

Також читайте: Турчинов: Нинішні вибори - одні з найбрудніших за рівнем фальсифікацій

На багатьох діляницях опитувальників взагалі немає. Тобто думка всіх громадян навіть не цікавила організаторів.

Там, де опитування є - найняли дітей (очевидно, за гроші), які нічого не розуміють, і жоден з них не може пояснити, яка фірма найняла, хто найняв, де контракт, як захищаються результати від повторних вкидань?

Поліція збилася з ніг сьогодні, оскільки наші прекрасні пильні громадяни зривають опитування, викликають поліцію для фіксації порушень організаторів опитування.

Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться. "Результати" "президентського опитування" оголосить керівник проєкту Артем Гагарін - музичний продюсер "95 кварталу", - повідомив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші результати паралельного підрахунку голосів оприлюднять 26 жовтня після обіду, - "слуга народу" Кравчук

Розрекламоване президентом Зеленським загальнонаціональне опитування повністю провалилося, - Бутусов 01
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Топ коментарі
+93
Порошенко витратив 100 млн. грн. на боротьбу з коронавірусом,а зеленський витратив ті ж 100 млн. на 5 дибільних питань.
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25.10.2020 19:15
+61
Різниця: Порошенко витратив свої кошти, з дивідендів корпорації Рошен.
А Зеленський витратив наші кошти, платників податків.
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25.10.2020 19:19
+49
неприятный факт, согласись )))

и ответить же нечем, просто говно вынужден кидать в ответ ?
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25.10.2020 19:25
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Там, где опрос есть - наняли детей, очевидно, за деньги, которые ничего не понимают, и ни один не может объяснить - какая фирма наняла, кто нанял, где контракт, как защищаются результаты от повторных вбросов?Источник: https://censor.net/ru/n3226945

В нас тут теж.була молоденька дівчинка.біля виборчої дільниці.Я навіть не підходить.Бо що вона мені зможе розповісти?
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25.10.2020 19:52 Відповісти
Така саме хрєнь , співпадає на 100%!! Подивився,розвів руки ,в серцях матюкнувся ,та почалапав до дому !!))
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25.10.2020 19:56 Відповісти
А у нас на избирательном участке один товарисч (83 года от роду)скоммуниздил 40 бюллетеней Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3846 Пол-дня искали-нашли А на фига он их прихватил и как-ждёмс Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1776
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25.10.2020 19:54 Відповісти
Там дуда, кличко заболел, пора на месяц на изоляцию. Без видосиков. Может уже переболел, и в мозг пошло. Какие-то дергания и бред нести непрерывно уже утомило
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25.10.2020 19:54 Відповісти
Попри стогін лузерів опитання пройшло.
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25.10.2020 19:55 Відповісти
Ідіотізм ,це не надовго,це назавжди !!!)))
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25.10.2020 19:57 Відповісти
І що тобі з цього, Артьомка?)
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25.10.2020 20:03 Відповісти
Ідіоти тішаться бо думають що президент ради в них питає.
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26.10.2020 02:09 Відповісти
ZEXIT
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25.10.2020 20:00 Відповісти
позорище.. хотя у зели всё получается - она превращает Украину в цирк, на радость ваты и укроваты
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25.10.2020 20:00 Відповісти
Лузер позавчорашній - це назавжди.
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25.10.2020 20:00 Відповісти
Киев Наш ! Кличко 45 % остальные меньше 10
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25.10.2020 20:02 Відповісти
Это значит что будет второй тур или нет?
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25.10.2020 20:04 Відповісти
Харьков Кернес
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25.10.2020 20:03 Відповісти
Якщо в Слов'янську оберуть Штепу, цій планеті не допоможе навіть астероїд.
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25.10.2020 20:04 Відповісти
Який в біса "астероїд", Гулять так гулять! - поставимо памятник Порошенко! Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3488
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25.10.2020 20:16 Відповісти
Trot91 Непотрібно думати за планету.Он в сусідній Польщі все добре.В нас обирають промосковських покидьків.
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25.10.2020 21:01 Відповісти
пани в неділю в костьол ходять майже всі
а наші на пиво
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25.10.2020 21:57 Відповісти
в польше свое мракобесие торжествует
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26.10.2020 03:12 Відповісти
А ти хотіло, щоби в польщі торжествували араби й негри, завезені урядом глобалістів, як в майже всій решті європи?
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26.10.2020 06:37 Відповісти
кто о чем а вшивый о бане. Вы, фанатичные нацики, такие же тупоголовые расисты как и кацапская вата. Я вообще не о неграх с арабами вел речь, а о запретах абортов, однополых браков, запрет упоминания Бандеры и прочего.
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26.10.2020 09:26 Відповісти
второе место блдь.... астероид поможет
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26.10.2020 05:47 Відповісти
Что и следовало ожидать.
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25.10.2020 20:05 Відповісти
Миколаїв,під час голусування на дільниці 480902,була дівчина, десь метрів за 20
осторонь сумувала під охороною поліціянта. Я не бачив, щоб хтось проявив інтерес і підходив на опитування. Проїджаючи машиною біля ще 5 дільниць, нікого не бачив "опитувачів", мабуть, теж переховувались.
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25.10.2020 20:05 Відповісти
Ну провалился опрос и что? Что помешает артисту разговорного жанра сказать что это был успех, использовать это для своего пиара
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25.10.2020 20:08 Відповісти
Уже сказали.
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26.10.2020 06:38 Відповісти
То есть, плохая явка людей на сами выборы Бутусова даже не обеспокоила.
Зато сколько визга, переходящего на ультразвук, от этого опроса!
Казалось бы, а что в нем такого? Но противники Зеленского аж перевозбудились, настолько этот опрос их потряс.
То есть, на суть никто не смотрит, главное, это постоянно ныть, мешать, не давать ничего делать.
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25.10.2020 20:13 Відповісти
Да просто отменить день тишины. Пусть все агитируют в день выборов и устраивают опросы.
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25.10.2020 20:18 Відповісти
Тут два аспекта , во-первых изнасиловали конституцию , а во-вторых профукали 108 лимонов гривен Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1611 И что с этим всем делать Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6054
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25.10.2020 20:14 Відповісти
Громо Сека мне вас жаль , если вы не понимаете , что правовое государство начинается с конституции Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2735
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25.10.2020 20:16 Відповісти
Хочу вас разочаровать: конституцию, как и законы, наши горе-управители не выполняли никогда, все 29 лет. И при этом никто никто из них не сидит за решёткой за несоблюдение этих законов. В этом вся беда: вседозволенность и безнаказанность.
У нас хорошая конституция, но почему-то каждый президент её переписывал под себя.
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25.10.2020 20:27 Відповісти
Дебіл детектед.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Це перемога Порошенка, однозначно.))
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25.10.2020 20:23 Відповісти
Go away Russian pig!
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25.10.2020 20:48 Відповісти
...порохобот детектед!)
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25.10.2020 20:59 Відповісти
Интересно, как проголосовали разочаровавшиеся в Зеленском люди.
Порошенко сделал все, чтобы голоса "зебилов" не вернулись к нему. Очень умно с его стороны. Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6771
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25.10.2020 20:30 Відповісти
Все эти опросы должны проводиться в обществе с сознательными гражданами.
А не с теми, которые ради хохмы или по причине дебилизма заполняли опросник по 10 раз.
Грустно все это.
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25.10.2020 20:32 Відповісти
Це в тому разі, якщо організатори хочуть дійсно провести опитування, виміряти громадську думку.
А те, що Зеленський і Єрмак роблять зараз - це не опитування, а шахрайство - таке ж, як Путін робив у Криму, Донецьку і Луганську в 2014 році:
зробили видимість чогось, що дуже віддалено схоже на голосування під час виборів, а потім оголосили цей обман референдумами, а свої бажання - результатами.

Це повна неповага до людей і їхної думки, адже зроблено все для того, щоб людей обманути для того, щоб їхню думку проігнорувати.
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25.10.2020 21:22 Відповісти
Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3383
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25.10.2020 20:34 Відповісти
Ну хорошо, хоть ни одного "волонтера" толком так и не *********. Уже результат.
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25.10.2020 20:45 Відповісти
Так шкода дітей дурненьких.
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26.10.2020 02:26 Відповісти
Если честно, то вся эта клоунада зебилов меркнет перед процентами ********** и петушариев....
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25.10.2020 20:57 Відповісти
Вопросы в стиле : вы за то чтобы плохие люди сидели в тюрьме, а хорошие жили долго и счастливо?
Уровень - старшая группа в садике. Впрочем ориентировано на 73%
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25.10.2020 21:03 Відповісти
Все 12 часов стоял на улице на местном экзитполе чтобы не побили не обидели девочку с общественной организации. Рядом под участком стояла с ящиком ,,5 вопросов,,.девочка с опросом от Зеленского. Та листки давала только выходящим из избирательного участка - проголосовавшим и по одной штуке. Бутусову меньше надо интернетовский мусор перепостивать а вылезти и поехать под участки. Ну так перед Порошенко нужно выслужиться. Убедился какой наш народ гнилой. Залило глаза водярой и ходит варнякает. Легко можно было забрать у девчонки чистый бланк и унести. Напечатай на принтере сколько хочешь копий и снимай видосики как можно по многу раз ответить на 5 вопросов.
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25.10.2020 21:07 Відповісти
птн пнх!((( А за девочку спасибо!!!
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26.10.2020 10:25 Відповісти
Після моїх 3 спроб викликати поліцію до дільниці (м. Київ), щоб зафіксувати факт порушення на місці, патрульна поліція не тільки не приїхала протягом 3 годин на виклик, але навіть перестали патрульні авто проїздити тою вулицею, на яку виходять двері виборчої дільниці.
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
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25.10.2020 21:24 Відповісти
Форма виконання цього шахрайства точно така ж, як робили путінські окупанти в Криму, в Донецьку і Луганську навесні 2014: так само надрукували будь-що на канцелярському папері А4 і створювали у людей ілюзію, начебто це якесь голосування - коробки поставили, які на вигляд схожі на урни для голосування, обклеєні теж папірцями, нарізаними з канцелярського паперу А4... Повністю аналогічний спосіб здійснення шахрайства, як сьогодні було у Києві.

Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.

Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...

- Деяких людей (із тих небагатьох, хто вже вирішили брати в цьому участь) це все одно не зупиняло! Було видно, що ці люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?

Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).

Звісно, більшість людей ігнорували цих шахраїв, але деякі, все таки, дозволяли себе обманювати і брали участь у цьому шахрайстві.
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25.10.2020 21:27 Відповісти
Дозволяєте, українці, ганьбити Україну. Зелена шпана робить з вами, що хоче, а ви за них ще й голосуєте. Дуже соромно і сумно.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Лохи обожнюють кидал.
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26.10.2020 02:21 Відповісти
выбрали клоуна получите цирк...Эй ЗЕбилы а помните как вы кловуна с Рональдом Рейганом сравнивали только лишь на основании того шо Рейган актёром был и типа шмаркля такой же))) Ану ЗЕбилы расскажите нам про кловуна и Рейгана ещё Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5049
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26.10.2020 01:33 Відповісти
Я думаю половина вякающих про Рональда,в глаза его не видели и не знают о ком речь
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26.10.2020 02:08 Відповісти
Уявіть собі що ви з групою приятелів найняли провідника щоб провів вас через дрімучий ліс додому і через деякий час в самих хащах провідник питає 5 раз у вас куди йти бо він заблудився.
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26.10.2020 02:18 Відповісти
опрос полностью удался.
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26.10.2020 03:11 Відповісти
😂
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26.10.2020 06:51 Відповісти
а как всё начиналось стадионы собирали всех обличили всех разоблачили в сраку всех посла
ли но.... в итоге оказались там же..... в общем и целом надо уже думать что будет после бубо
чек потому шо местами жопоблоки с рыгами проходят вторыми а местами и первыми.....
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26.10.2020 06:01 Відповісти
Ты больной дебил!
Видно тебе Порох и Турчинов ещё по ночам и в штаны срут?)
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26.10.2020 06:50 Відповісти
Это уровень того "Петрушки" которого народ Украины от отчанья выбрал - выше рояля не прыгнешь!
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26.10.2020 07:05 Відповісти
Вопрос о леализации наркоты был краеуольнным, чтобы потом сказать: да я и не скрывал.
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26.10.2020 07:55 Відповісти
тобто вживаю за законом!!!)))
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26.10.2020 10:27 Відповісти
о легализации наркоты - краеугольный, чтобы нетрализовать шантаж в употреблении
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26.10.2020 07:57 Відповісти
нейтрализовать и употреблять дурь дальше, правя нами
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26.10.2020 07:58 Відповісти
Прочитав цю замітку Бутусова і відразу згадав пісню групи "Дорз" The End ("Кінець"). І назва дуже символічна: при бажанні (правда, з деяким порушенням правил англ. мови) її можна прочитати "зе енд"!)))
The End (Конец)
This is the end

Это конец,

Beautiful friend

Мой прекрасный друг.

This is the end

Это конец,

My only friend, the end

Мой единственный друг…конец

Of our elaborate plans, the end

Нашим тщательно продуманным планам - конец...

Of everything that stands, the end

Всему, что имеет значение, - конец...

No safety or surprise, the end

Ни спасения, ни удивления, - конец....

!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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26.10.2020 10:17 Відповісти
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