Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалилося, - Бутусов
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Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, жодного захисту від повторного голосування немає.
Про це повідомляє в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Розрекламоване президентом Зеленським "загальнонаціональне опитування" повністю провалився.
Навіть голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не брав участі в опитуванні.
Багато громадян викладають відео в інтернет, як голосують по 5-10 разів, а "опитувальники" кажуть: "Дякую, робіть нам статистику". Жодного захисту від повторного голосування немає, але ж це ключове завдання екзитполів - не допустити фальсифікацій.
Організовано опитування просто знущально і цинічно.
На багатьох діляницях опитувальників взагалі немає. Тобто думка всіх громадян навіть не цікавила організаторів.
Там, де опитування є - найняли дітей (очевидно, за гроші), які нічого не розуміють, і жоден з них не може пояснити, яка фірма найняла, хто найняв, де контракт, як захищаються результати від повторних вкидань?
Поліція збилася з ніг сьогодні, оскільки наші прекрасні пильні громадяни зривають опитування, викликають поліцію для фіксації порушень організаторів опитування.
Сьогодні ввечері ця недобросовісна гра закінчиться. "Результати" "президентського опитування" оголосить керівник проєкту Артем Гагарін - музичний продюсер "95 кварталу", - повідомив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
В нас тут теж.була молоденька дівчинка.біля виборчої дільниці.Я навіть не підходить.Бо що вона мені зможе розповісти?
а наші на пиво
осторонь сумувала під охороною поліціянта. Я не бачив, щоб хтось проявив інтерес і підходив на опитування. Проїджаючи машиною біля ще 5 дільниць, нікого не бачив "опитувачів", мабуть, теж переховувались.
Зато сколько визга, переходящего на ультразвук, от этого опроса!
Казалось бы, а что в нем такого? Но противники Зеленского аж перевозбудились, настолько этот опрос их потряс.
То есть, на суть никто не смотрит, главное, это постоянно ныть, мешать, не давать ничего делать.
У нас хорошая конституция, но почему-то каждый президент её переписывал под себя.
Порошенко сделал все, чтобы голоса "зебилов" не вернулись к нему. Очень умно с его стороны.
А не с теми, которые ради хохмы или по причине дебилизма заполняли опросник по 10 раз.
Грустно все это.
А те, що Зеленський і Єрмак роблять зараз - це не опитування, а шахрайство - таке ж, як Путін робив у Криму, Донецьку і Луганську в 2014 році:
зробили видимість чогось, що дуже віддалено схоже на голосування під час виборів, а потім оголосили цей обман референдумами, а свої бажання - результатами.
Це повна неповага до людей і їхної думки, адже зроблено все для того, щоб людей обманути для того, щоб їхню думку проігнорувати.
Уровень - старшая группа в садике. Впрочем ориентировано на 73%
2 поліцейських, які чергували на дільниці не хотіли нічого робити, щоб припинити незаконну агітацію з написами "ВІД ПРЕЗИДЕНТА" та "від Володимира Зеленського".
Головна ціль - створити у людей ілюзію, ніби, вони за щось голосують.
Але навіть пряме пояснення про це і про те, що потім організатори просто викинуть ці папірці, а оголосять будь-що, що самі захочуть, і будуть брехати, що це, начебто, результати опитування...
- Деяких людей (із тих небагатьох, хто вже вирішили брати в цьому участь) це все одно не зупиняло! Було видно, що ці люди хочуть висловити свою думку або, принаймні, якось заявити про себе. І деякі з людей казали що, так, це може бути обман, але що робити??? Що робити? Як люди можуть висловитися?
Саме оцим бажанням людей висловитися і "бути почутими", відчути свою значущість
і зловживають шахраї, і так обманюють людей (як в путінській Росії, так і в Україні під час президенства Зеленського).
Звісно, більшість людей ігнорували цих шахраїв, але деякі, все таки, дозволяли себе обманювати і брали участь у цьому шахрайстві.
ли но.... в итоге оказались там же..... в общем и целом надо уже думать что будет после бубо
чек потому шо местами жопоблоки с рыгами проходят вторыми а местами и первыми.....
Видно тебе Порох и Турчинов ещё по ночам и в штаны срут?)
The End (Конец)
This is the end
Это конец,
Beautiful friend
Мой прекрасный друг.
This is the end
Это конец,
My only friend, the end
Мой единственный друг…конец
Of our elaborate plans, the end
Нашим тщательно продуманным планам - конец...
Of everything that stands, the end
Всему, что имеет значение, - конец...
No safety or surprise, the end
Ни спасения, ни удивления, - конец....
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