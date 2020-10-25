11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області
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Одинадцятирічна дівчинка на Хмельниччині працювала волонтером на опитуванні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу сказав глава Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, на матір дитини склали протокол.
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показати весь коментар25.10.2020 21:43
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показати весь коментар25.10.2020 22:38
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сказано ж - волонтёры
А потрібно скласти протокол на головного Зедебіла.
По нему, украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.
За пожизненное коррупционерам высказались 81%.
За сокращение депутатов до 300 - 95% "за".
За легализацию медицинского каннабиса - 70%.
За обращение к странам Будапештского меморандума - 78%.
По СЭЗ только 45% ответили положительно
Если волонтер то это не работа
если работа то не волонтерство
Источник: https://censor.net/ru/n3226973
Детей эксплуатируют, сволочи.
Специально детей используют,потому как знают, что ребенка обижать не будут.
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей"(С).