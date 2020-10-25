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Новини Політика України Опитування Зеленського
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11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одинадцятирічна дівчинка на Хмельниччині працювала волонтером на опитуванні, ініційованому президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу сказав глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, на матір дитини склали протокол.

Також читайте: Батьки поставили дитину, щоб вона проводила опитування Зеленського, і пішли у справах, - організатор опитування Гагарін, продюсер "95 кварталу"
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Топ коментарі
+37
и тут денисова поняла что больше ее блеянье не прокатит....
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25.10.2020 21:43
+16
Таки да. Так низко еще никто не прикрывался малыми детьми. Гнида. Он бы еще в садике "волонтеров-социологов" искал.
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25.10.2020 22:38
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и тут денисова поняла что больше ее блеянье не прокатит....
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25.10.2020 21:43 Відповісти
Таки да. Так низко еще никто не прикрывался малыми детьми. Гнида. Он бы еще в садике "волонтеров-социологов" искал.
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25.10.2020 22:38 Відповісти
Зебіли! За 30 грн продаються.
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25.10.2020 21:43 Відповісти
та хрен им кто заплатит )))

сказано ж - волонтёры
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25.10.2020 21:44 Відповісти
Бачив я таких волонтерів сьогодні. Як раз 30 грн - 0,5 REVO.
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25.10.2020 21:48 Відповісти
Педофилия?
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25.10.2020 21:43 Відповісти
!
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Дитяча порнографія.
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26.10.2020 04:59 Відповісти
добавить нечего...
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25.10.2020 21:43 Відповісти
У нее большое будущее. Наш президент всем дает шанс.
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25.10.2020 21:45 Відповісти
поработать? пожалуйста!!! деньги? какие деньги!??? админпротокол на родителей!!!
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25.10.2020 21:47 Відповісти
И дело на работодателя.
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25.10.2020 22:39 Відповісти
За мороженное
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25.10.2020 21:46 Відповісти
На шоколадку хоть дали дытыне или за "спасибо" отстояла целый день, рискуя здоровьем?
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25.10.2020 21:46 Відповісти
родители еще и должны остались! Это ж носатые! когда разговор за деньги заходит - они сначала поиздеваются , денежкой помаячат да и админпротокол составят!
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25.10.2020 21:59 Відповісти
Ну,щас дети продвинутые,не то шо мы были дремучие.Ну правда шо их легче зазомбировать.
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25.10.2020 21:47 Відповісти
Они доверчивые. Мне в десять лет наклейку СДПУ о дали и я её домой принес агитировать за такую хорошую партию.
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25.10.2020 21:52 Відповісти
ну не знаю, мій 10 літній брат на агітації сдпуо під фоточкою мертветчука написав "це гітлєр"
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26.10.2020 06:18 Відповісти
По его словам, на мать ребенка составили протокол.



А потрібно скласти протокол на головного Зедебіла.
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25.10.2020 21:48 Відповісти
Хотя бы на местного организатора.
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25.10.2020 21:50 Відповісти
У мене такий дев'ятикласник минулого року був такий. "Я - за Зєлєнскава!" кричав. Ти вирости спочатку, "голосоватєль"...
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25.10.2020 21:49 Відповісти
Хорошо отмыли деньги организаторы этой аферы. А зюзя нелох и уши развесил, чтобы услышать народ. 11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 7614
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25.10.2020 21:49 Відповісти
"Это какой-то позор ..."
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25.10.2020 21:49 Відповісти
у нас в Харькове дети рекламу на подьездах расклеивали за Шария и ОПЗЖ - все как по методичке "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади" *******
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25.10.2020 21:51 Відповісти
Вот я тоже эту знаменитую фразу вспомнила!
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26.10.2020 04:44 Відповісти
"педофилия, *********, за мороженое" - но ***** лучшей рекламы и "пиара зебилам и не придумаешь, ***** почти две недели и даже в день выборов один "опросник" от главзебила на слуху...
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25.10.2020 21:52 Відповісти
Группа "Рейтинг" опубликовала результаты экзитпола по опросу "5 вопросов


По нему, украинцы поддержали все инициативы президента, кроме открытия свободной экономической зоны на Донбассе.
За пожизненное коррупционерам высказались 81%.
За сокращение депутатов до 300 - 95% "за".
За легализацию медицинского каннабиса - 70%.
За обращение к странам Будапештского меморандума - 78%.
По СЭЗ только 45% ответили положительно
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25.10.2020 21:53 Відповісти
Как может быть результат из ничего? Где отвечали на эти вопросы? Что за йухня?
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26.10.2020 04:11 Відповісти
І що такого? Хай дитина заробить.
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25.10.2020 21:53 Відповісти
Надеюсь, что на подсчеты этого мегаопроса хотя бы старшеклассников наняли
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25.10.2020 21:53 Відповісти
11-річна дівчинка проводила опитування Зеленського в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 2964
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25.10.2020 22:09 Відповісти
Тонкий хід. Куди іти ні їй не скажеш, ні в бюлетені не напишеш...
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25.10.2020 21:54 Відповісти
Ну і шо. От правда. Ми в дитинстві, діти мегаполісу, заробляли так. Перебудова була. І платили.
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25.10.2020 21:55 Відповісти
Журики, Ну-ка дослідіть, хто мама, хто батько тієї дитини? Часом, не чиновник РДА?
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25.10.2020 22:10 Відповісти
работала и волонтером ?
Если волонтер то это не работа
если работа то не волонтерство
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25.10.2020 22:18 Відповісти
Біля мого виборчої дільниці то стояли шкільники... Найняли за 100 грн походу маленьких малоросиків...
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25.10.2020 23:28 Відповісти
Та какая разница?! Уровню развития *********** ж соответствует?!
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25.10.2020 23:42 Відповісти
Это какой такой опрос , у меня в Киеве никакого опроса не было , специально искал! А если опрашивали не всех , тока посчитать точность опроса?Может они только к избранным с зеленой символикой подходили? Результаты этого опроса можно засунуть Зеленскому сами знаете куда!
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26.10.2020 01:32 Відповісти
Да было вчера на censor сообщение, что один мужик 7 раз на этот вопрос ответил, с полного одобрения обращивающей девки.
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26.10.2020 04:43 Відповісти
"Одиннадцатилетняя девочка на Хмельнитчине работала волонтером на опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским."
Источник: https://censor.net/ru/n3226973

Детей эксплуатируют, сволочи.
Специально детей используют,потому как знают, что ребенка обижать не будут.
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей"(С).
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26.10.2020 04:42 Відповісти
Просто позор и мерзость ета зелёная
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26.10.2020 05:02 Відповісти
А тим часом ЄС під цю "неймовірну і шалену подію" ( яка нанесла Україні) непоправної шкоди - витратили мільйони гривень на махінації і підкупи виборців.)
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26.10.2020 06:55 Відповісти
Колись і гітлер використовував дітей, бо не було с ким йти в бій. А що тут, нак піарилися, вся країна була обшішана зеленим лайном і немає кому запитати?
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26.10.2020 09:57 Відповісти
 
 