РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6119 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
7 291 155
местные выборы (2145) Турчинов (3337) Европейская Солидарность (998)

Турчинов: Сегодня "ЕС" выступает консолидатором Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Сегодня

Если бы все проевропейские патриотические политические силы, которые на этих выборах набрали по 1-2% процентов голосов избирателей, фактически тем самым передав голоса оппонентам, объединились вокруг "Европейской Солидарности", то вместе смогли бы взять первое место в большинстве регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на канале "Украина 24".

По словам Турчинова, экзитполы показывают, что "Европейская Солидарность" получила высокий результат на западе, серьезную поддержку в центре, но главное, "нашу политическую силу поддержали как на юге и севере, так и на востоке нашей страны".

"То есть, сегодня ЕС выступает консолидатором страны", - отметил он, подчеркнув, что пришло время объединяться.

"Если бы все патриотические силы объединились вокруг "Европейской Солидарности", мы бы вместе взяли первое место в большинстве регионов Украины. Но я уверен, что все это впереди и Украина станет единой, сильной, независимой, европейской страной", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
не, это результат пяти лет лохотрона от бени и г+г по ушам под названием слуга норота
показать весь комментарий
25.10.2020 23:46
+24
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
показать весь комментарий
25.10.2020 23:46
+23
ЄС,це єдина політична сила ,здатна протистояти агресивному реваншу сепарсько-колорадської гидоти !!)))
показать весь комментарий
25.10.2020 23:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А хто це? Той зрадник що просрав частину країни? Я вважаю,не лізь туди де не знаєш що робити особливо якщо це стосується народу і країни. Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 38
показать весь комментарий
26.10.2020 00:12 Ответить
Ну, и чего ты, дятел, лезишь?
показать весь комментарий
26.10.2020 07:04 Ответить
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2701
показать весь комментарий
26.10.2020 07:16 Ответить
Свобода с пляшущим под дудку ***** тягнибоком и отмороженной бывшей комунисткой-кгбисткой, как ее там, одурачила наивных гуцулов песнями каломойского про марадера и свинарчуков.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:55 Ответить
В зеркало глянул?
показать весь комментарий
26.10.2020 07:05 Ответить
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 7129
показать весь комментарий
26.10.2020 00:03 Ответить
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
показать весь комментарий
26.10.2020 00:08 Ответить
Свобода будет рулить на патриотическом фланге а не ватный Порошенко. Выборы во Франковске, Тернополе, Хмельницком это ясно показали.
показать весь комментарий
26.10.2020 00:11 Ответить
Он конечно верно говорит. Но если бы Петя и Ко, в своё время, не щемили правых, а садили/прессовали/убивали (всевозможными способами) ватоцефалов всех мастей - сейчас бы остались у власти, и имели бы сотни тысяч готовых на всё - спортивных, подготовленных, вооружённых, преданных и мотивированных патриотов. А так, они все распределились по разным средним, малым и очень малым группам. Кои малоэффективны по одиночке, но крайне сильны в единстве.
Но Петя выбрал иной путь - путь пост-совковой либеральной демократии.
Говорю как человек, голосующий всегда за правые силы в 1х турах, и за "Петь" во втором...
показать весь комментарий
25.10.2020 23:55 Ответить
После сегодняшнего "выбора" украинцев вопрос о предоставлении ОРДиЛО статуса свободной зоны, т.е. свободной экономической зоны - отпал сам собою!!!! Все хором решили остаток Украины впихнуть в эту ЗОНУ ! (с)
показать весь комментарий
26.10.2020 00:00 Ответить
Я очень рад,что ЕС,Голос,ОПЗЖ рулят по всей Украине!.Искренне поздравляю с величайшим успехом.
показать весь комментарий
26.10.2020 00:02 Ответить
Ты рад, что ОПЗЖ рулит, тогда с тобой все ясно.
показать весь комментарий
26.10.2020 00:04 Ответить
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 9348 Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 3544
показать весь комментарий
26.10.2020 12:10 Ответить
А если бы все избиратели отдали голоса не "прозападным" и "провосточным" олигархическим партиям, раскручиваемым на карманных медиа - было бы вообще отлично. Но телевизор опять победил.
показать весь комментарий
26.10.2020 00:04 Ответить
Это каким? Шарию чтоль? Ахах
показать весь комментарий
26.10.2020 14:19 Ответить
Да нет, вон "Народовладдя" Левченка или Экопартия Фирсова, например. А вы по указке телевизора проголосовали за партию какого-то олигарха, да? Ну, удачи в таком случае.
показать весь комментарий
26.10.2020 21:35 Ответить
Я как бы телик вообще не смотрю.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:25 Ответить
меня больше всего порадовал результат "За майбутнє".
Ограбить тупорылых идиотов а на украденое слепить партию и опять пролезть во власть.
Именно єтот результат есть приговор стране только пять лет бывшей страной...
показать весь комментарий
26.10.2020 00:11 Ответить
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 4816 "Дурний думкой багатіє"
показать весь комментарий
26.10.2020 00:36 Ответить
И как много подзаработал?😄
показать весь комментарий
26.10.2020 06:55 Ответить
мóцквальскі шавки скиглять, а Караван іде. Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2164
показать весь комментарий
26.10.2020 00:55 Ответить
Судя по итогам голосования - то что называли "революцией" было обычным переворотом и захватом власти.
показать весь комментарий
26.10.2020 05:12 Ответить
Шо, ватка, подгорает?🤣
показать весь комментарий
26.10.2020 06:51 Ответить
Турчинов: Сегодня "ЕС" выступает консолидатором Украины

Тогда почему ЕС получила мало голосов, намного меньше, чем Слуги народа в целом по стране?
показать весь комментарий
26.10.2020 05:54 Ответить
🐓 вскукарекай еще что нибудь, успокой себя😀
показать весь комментарий
26.10.2020 06:52 Ответить
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2314 Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 1118
показать весь комментарий
26.10.2020 05:59 Ответить
От вас даже Кличко открестился, к которому вы хотели примазаться.
показать весь комментарий
26.10.2020 06:47 Ответить
"Коли б всі патріотичні сили об'єднались навколо"...бла,бла,бл..так в тому вся справа що немає ніякого об'єднання.Десятки партій і у всіх якесь різне бачення розвитку. Десятки риб,рак і щук,що виводить на думку окрім хаусу і бардаку нічого вас не влаштовує..))
показать весь комментарий
26.10.2020 07:53 Ответить
Промяукала дохлая (политическая) "кошка", собаке, которая на последнем издохе! Все все (и прошлые и нынешние) дерьмо истории, кто-то уже в политической свалке и мусорке, кто-то еще на подходе!
показать весь комментарий
26.10.2020 08:40 Ответить
Выдача желаемого за реальное! Юго-Восток страны продолжает контролироваться "рыгами" всех мастей. В чём не малая заслуга бездействия пришедших после Майдана руководителей. А ЕС под руководством токсичного политика с громадным антирейтингом сегодня как раз дробит проукраинский электорат. Ибо патриотично настроенных граждан в Украине гораздо больше, чем 15-18%. Но при этом рейтинг ЕС и Порошенко в целом по стране намертво застыл на этой отметке. В чём консолидация, Саша?
показать весь комментарий
26.10.2020 09:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 