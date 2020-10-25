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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Сьогодні

Якщо б всі проєвропейські патріотичні політичні сили, які на цих виборах взяли по 1-2% відсотків голосів виборців, фактично тим самим передавши голоси нашим опонентам, об’єднались навколо "Європейської Солідарності", ми разом взяли б перше місце в більшості регіонів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером" на каналі "Україна 24".

За словами Турчинова, екзитполи показують, що "Європейська Солідарність" отримала високий результат на заході, серйозну підтримку в центрі, але що головне, "нашу політичну силу підтримали як на півдні і півночі, так і на сході нашої країни".

"Тобто, сьогодні ЄС виступає консолідатором країни", – зазначив він, наголосивши, що прийшов час єднатися.

"Коли б всі патріотичні сили об‘єднались навколо "Європейської Солідарності", ми б разом взяли перше місце в більшості регіонів України. Але я впевнений, що все це попереду і Україна стане єдиною, сильною, незалежною, європейською країною", – резюмував політик.

Також читайте: Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади
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Топ коментарі
+27
не, это результат пяти лет лохотрона от бени и г+г по ушам под названием слуга норота
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25.10.2020 23:46
+24
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 23:46
+23
ЄС,це єдина політична сила ,здатна протистояти агресивному реваншу сепарсько-колорадської гидоти !!)))
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25.10.2020 23:45
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А хто це? Той зрадник що просрав частину країни? Я вважаю,не лізь туди де не знаєш що робити особливо якщо це стосується народу і країни. Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 38
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26.10.2020 00:12 Відповісти
Ну, и чего ты, дятел, лезишь?
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26.10.2020 07:04 Відповісти
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2701
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26.10.2020 07:16 Відповісти
Свобода с пляшущим под дудку ***** тягнибоком и отмороженной бывшей комунисткой-кгбисткой, как ее там, одурачила наивных гуцулов песнями каломойского про марадера и свинарчуков.
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25.10.2020 23:55 Відповісти
В зеркало глянул?
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26.10.2020 07:05 Відповісти
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 7129
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26.10.2020 00:03 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня
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26.10.2020 00:08 Відповісти
Свобода будет рулить на патриотическом фланге а не ватный Порошенко. Выборы во Франковске, Тернополе, Хмельницком это ясно показали.
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26.10.2020 00:11 Відповісти
Он конечно верно говорит. Но если бы Петя и Ко, в своё время, не щемили правых, а садили/прессовали/убивали (всевозможными способами) ватоцефалов всех мастей - сейчас бы остались у власти, и имели бы сотни тысяч готовых на всё - спортивных, подготовленных, вооружённых, преданных и мотивированных патриотов. А так, они все распределились по разным средним, малым и очень малым группам. Кои малоэффективны по одиночке, но крайне сильны в единстве.
Но Петя выбрал иной путь - путь пост-совковой либеральной демократии.
Говорю как человек, голосующий всегда за правые силы в 1х турах, и за "Петь" во втором...
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25.10.2020 23:55 Відповісти
После сегодняшнего "выбора" украинцев вопрос о предоставлении ОРДиЛО статуса свободной зоны, т.е. свободной экономической зоны - отпал сам собою!!!! Все хором решили остаток Украины впихнуть в эту ЗОНУ ! (с)
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26.10.2020 00:00 Відповісти
Я очень рад,что ЕС,Голос,ОПЗЖ рулят по всей Украине!.Искренне поздравляю с величайшим успехом.
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26.10.2020 00:02 Відповісти
Ты рад, что ОПЗЖ рулит, тогда с тобой все ясно.
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26.10.2020 00:04 Відповісти
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 9348 Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 3544
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26.10.2020 12:10 Відповісти
А если бы все избиратели отдали голоса не "прозападным" и "провосточным" олигархическим партиям, раскручиваемым на карманных медиа - было бы вообще отлично. Но телевизор опять победил.
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26.10.2020 00:04 Відповісти
Это каким? Шарию чтоль? Ахах
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26.10.2020 14:19 Відповісти
Да нет, вон "Народовладдя" Левченка или Экопартия Фирсова, например. А вы по указке телевизора проголосовали за партию какого-то олигарха, да? Ну, удачи в таком случае.
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26.10.2020 21:35 Відповісти
Я как бы телик вообще не смотрю.
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27.10.2020 08:25 Відповісти
меня больше всего порадовал результат "За майбутнє".
Ограбить тупорылых идиотов а на украденое слепить партию и опять пролезть во власть.
Именно єтот результат есть приговор стране только пять лет бывшей страной...
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26.10.2020 00:11 Відповісти
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 4816 "Дурний думкой багатіє"
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26.10.2020 00:36 Відповісти
И как много подзаработал?😄
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26.10.2020 06:55 Відповісти
мóцквальскі шавки скиглять, а Караван іде. Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2164
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26.10.2020 00:55 Відповісти
Судя по итогам голосования - то что называли "революцией" было обычным переворотом и захватом власти.
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26.10.2020 05:12 Відповісти
Шо, ватка, подгорает?🤣
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26.10.2020 06:51 Відповісти
Турчинов: Сегодня "ЕС" выступает консолидатором Украины

Тогда почему ЕС получила мало голосов, намного меньше, чем Слуги народа в целом по стране?
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26.10.2020 05:54 Відповісти
🐓 вскукарекай еще что нибудь, успокой себя😀
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26.10.2020 06:52 Відповісти
Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 2314 Турчинов: Сьогодні "ЄС" виступає консолідатором України - Цензор.НЕТ 1118
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26.10.2020 05:59 Відповісти
От вас даже Кличко открестился, к которому вы хотели примазаться.
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26.10.2020 06:47 Відповісти
"Коли б всі патріотичні сили об'єднались навколо"...бла,бла,бл..так в тому вся справа що немає ніякого об'єднання.Десятки партій і у всіх якесь різне бачення розвитку. Десятки риб,рак і щук,що виводить на думку окрім хаусу і бардаку нічого вас не влаштовує..))
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26.10.2020 07:53 Відповісти
Промяукала дохлая (политическая) "кошка", собаке, которая на последнем издохе! Все все (и прошлые и нынешние) дерьмо истории, кто-то уже в политической свалке и мусорке, кто-то еще на подходе!
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26.10.2020 08:40 Відповісти
Выдача желаемого за реальное! Юго-Восток страны продолжает контролироваться "рыгами" всех мастей. В чём не малая заслуга бездействия пришедших после Майдана руководителей. А ЕС под руководством токсичного политика с громадным антирейтингом сегодня как раз дробит проукраинский электорат. Ибо патриотично настроенных граждан в Украине гораздо больше, чем 15-18%. Но при этом рейтинг ЕС и Порошенко в целом по стране намертво застыл на этой отметке. В чём консолидация, Саша?
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26.10.2020 09:58 Відповісти
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