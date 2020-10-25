Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади
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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував виборцям за активну громадянську позицію і закликав захистити результати волевиявлення від фальсифікацій. Він підкреслив - важливо не дати владі і провладним олігархам спотворити волю народу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Перш за все я хочу привітати з тим, що довга виборча кампанія і день голосування завершилися. Ми переходимо до післявиборної ночі, надзвичайно важливої, бо для будь-якого штабу, який організовує виборчу кампанію, 50% це проведення кампанії і донесення сенсу участі політичної сили у кампанії, і 50% – це організація роботи по захисту і збереженню результатів волевиявлення людей", – зазначив Порошенко.
"Хотів би подякувати виборцям. Незважаючи на розчарування владою – а явка свідчить про те, що люди владі більше не вірять, – тим, хто прийшли і попри загрозу коронавірусу з дотриманням соціальної дистанції зробили своє волевиявлення. Бо це обов’язок кожного громадянина України, і дуже важливо що сьогодні це волевиявлення було продемонстровано", – зауважив п’ятий Президент.
"Більшість проголосувала за європейське майбутнє України, за повернення країни на рейки руху до Європи. Надзвичайно важливо, я сподіваюсь, що ті загрози федералізації держави або тотальної перемоги російський політичних сил у східних регіонах – ці загрози не справдилися. Через те, що українці продемонстрували дуже відповідальне ставлення до голосування", – наголошує Порошенко.
"Хочу подякувати і тим сумлінним членам дільничних територіальних виборчих комісій, на плечі яких лягає безсонна ніч після дуже важкого дня. Дуже відповідальна робота по захисту волевиявлення – а де-факто захисту України. Не дати можливість ділкам, злочинцям, владі спотворити волевиявлення громадян. Я дуже розраховую на відповідальне ставлення до своїх обов`язків всіх учасників виборчого процесу", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Ми маємо дуже тривожні сигнали із низки областей України. Там, де опитування свідчать, що проект влади або інші олігархічні проекти, які захищаються і підтримуються владою, не проходять зараз – їх будуть намагатися "за вуха" протягнути до громад, до місцевих рад", – застерігає Петро Порошенко.
Він наголосив, що "Європейська Солідарність" стоїть на захисті волевиявлення громадян. Партія проводить паралельний підрахунок голосів, який вже почався і буде тривати до повного підрахунку результатів.
"Я сподіваюся, що завтра протягом дня нам вдасться оприлюднити вже перші підсумки паралельного підрахунку голосів. І той досвід, який у нас є за останні чотири виборчі кампанії, свідчить про абсолютну надійність цього механізму", – наголосив Порошенко.
"В умовах, коли хтось буде затримувати підрахунок голосів, ми будемо діяти ефективно. У нас сформовані мобільні групи, в складі яких є і депутати, і юристи, і представники громадських організацій ми нікому не радимо порушувати закон", – попередив п’ятий Президент України.
"Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до чинної влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади", – говорить Порошенко.
"Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що "зелена казка" закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців у 2019-му році, відосики та інші технології більше не працюють", – зауважує Петро Порошенко.
Він наголосив, що влада мала б виконувати свою роботу і рятувати Україну від безпекової, економічної та коронавірусної кризи. "Безпекової – пов’язаної з російською агресією. Економічної, де вона зруйнувала економічне зростання, яке нами було сформоване – майже чотири роки економічного зростання було збите і знищене владою задовго до коронавірусу. Криза пандемії, коли влада не здатна ні захистити людей, ні допомогти їм, ні врятувати людей і систему охорони здоров’я. А більше того – продемонструвала крадіжки на використанні коштів коронавірусного фонду", – наголошує Порошенко.
"Ставлення народу, яке було продемонстровано сьогодні показало, що народ не хоче більше таких "слуг", які обдурили народ як свого господаря, а ще й обікрали", – говорить лідер опозиції. Порошенко наголосив, що маніпуляції у вигляді так званого опитування партії влади не допомогли.
"Влада хотіла знати результати і спитати ставлення до себе народу? Так от народ на цих виборах чітко відповідь на це питання дав. Тільки не так, як влада хотіла, що там повиставляють за рахунок коштів учасників виборчого процесу -"Слуги Зеленського" – і так вдадуться до маніпуляцій. Народ у чіткій відповідності до Виборчого кодексу проголосував за те, щоб цій владі дати гарбуза", – наголошує Порошенко.
"Ми живемо в новій реальності після 25 жовтня. Ми маємо позитивні новини, що ці вибори не розкололи країну. Відведені були ризики мудрістю українського народу і виборців. Я сподіваюсь, що ці вибори сцементують країну. І що влада має подумати, як їй бути далі. Впевнений в тому, що це рішення має бути прийняте швидко і відповідально", – переконаний п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Зебилы обещали все исправить, если шо. Все жду, когда эти амебы начнут изгонять Голобородьку.
Напомню, это было сказано после того, как Украина выиграла все международные суды и были приняты решения об обязательном возвращении моряков и кораблей, а западные державы готовили довольно серьезные санкции за инцидент в Керченском проливе, поскольку свобода мореходства имеет важнейшее значение для Запада. Зеленский сорвал все это, похоже, даже не поняв всех последствий своих слов.
Если вы помните, Дональд Трамп остановил военную помощь Украине после своего разговора с Зеленским, но уже через неделю под давлением Конгресса вынужден был возобновить ее.
Трамп справедливо отмечает, что при нем военной помощи Украине было оказано больше, чем при Обаме, однако благоразумно умалчивает, что это было сделано не благодаря, а вопреки его политике. Именно так называемое Глубинное государство - Deep State - и реализует сейчас американскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины.
Однако очевидно, что политика поддержки Украины и введения новых санкций против России будет еще более активно реализовываться после, как мне кажется, неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена.
Андрей Пионтковский
https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/
...
Пане гетьмане, повертайся - час рятувати Україну, поки не пізно!
Холопам без хорошего сцаря никак нельзя.
Хороший сцарь! Вернись!!!!
Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової).
Сцарат - зкріпний ґабсолютизм і деспотія.
Різницю бачиш?
Мовчу вже про те, що ненависть до успішних бізнесменів - не дуже добра риса. Характерна для отих шарікових, що починаючи з 1917 "весь мир насилья разрушали".
Порох - об'єктивно кращий із президентів на сьогоднішній день. Хоча б тому, що зміг зупинити кацапську навалу. ******* хотів новоросію на півкраїни - але отримав нахрін самим кацапам не потрібну чверть Луганської та Донецької областей. А далі - хій. Застряг у пастці позиційної війни.
Якого року модель?
Де в цивідізовній Європі гараз така модель?
прокидайся, друже! На*ера тобі монархія? Гадаєш, гарний
монархсцар буде піклуваися про тебе?
И"Европейской солидарности "в первую очередь, как впрочем и всей власти в совокупности. Если бы люди доверяли ЕС, то они бы пришли и отдали свои голоса за ЕС!
А этот никак после "пролета" на выборах не угомонится....
Да, Петя.... Это было полное фиаско власти.
А Петро будет на достойном месте