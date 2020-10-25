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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував виборцям за активну громадянську позицію і закликав захистити результати волевиявлення від фальсифікацій. Він підкреслив - важливо не дати владі і провладним олігархам спотворити волю народу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перш за все я хочу привітати з тим, що довга виборча кампанія і день голосування завершилися. Ми переходимо до післявиборної ночі, надзвичайно важливої, бо для будь-якого штабу, який організовує виборчу кампанію, 50% це проведення кампанії і донесення сенсу участі політичної сили у кампанії, і 50% – це організація роботи по захисту і збереженню результатів волевиявлення людей", – зазначив Порошенко.

"Хотів би подякувати виборцям. Незважаючи на розчарування владою – а явка свідчить про те, що люди владі більше не вірять, – тим, хто прийшли і попри загрозу коронавірусу з дотриманням соціальної дистанції зробили своє волевиявлення. Бо це обов’язок кожного громадянина України, і дуже важливо що сьогодні це волевиявлення було продемонстровано", – зауважив п’ятий Президент.

"Більшість проголосувала за європейське майбутнє України, за повернення країни на рейки руху до Європи. Надзвичайно важливо, я сподіваюсь, що ті загрози федералізації держави або тотальної перемоги російський політичних сил у східних регіонах – ці загрози не справдилися. Через те, що українці продемонстрували дуже відповідальне ставлення до голосування", – наголошує Порошенко.

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"Хочу подякувати і тим сумлінним членам дільничних територіальних виборчих комісій, на плечі яких лягає безсонна ніч після дуже важкого дня. Дуже відповідальна робота по захисту волевиявлення – а де-факто захисту України. Не дати можливість ділкам, злочинцям, владі спотворити волевиявлення громадян. Я дуже розраховую на відповідальне ставлення до своїх обов`язків всіх учасників виборчого процесу", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Ми маємо дуже тривожні сигнали із низки областей України. Там, де опитування свідчать, що проект влади або інші олігархічні проекти, які захищаються і підтримуються владою, не проходять зараз – їх будуть намагатися "за вуха" протягнути до громад, до місцевих рад", – застерігає Петро Порошенко.

Він наголосив, що "Європейська Солідарність" стоїть на захисті волевиявлення громадян. Партія проводить паралельний підрахунок голосів, який вже почався і буде тривати до повного підрахунку результатів.

"Я сподіваюся, що завтра протягом дня нам вдасться оприлюднити вже перші підсумки паралельного підрахунку голосів. І той досвід, який у нас є за останні чотири виборчі кампанії, свідчить про абсолютну надійність цього механізму", – наголосив Порошенко.

"В умовах, коли хтось буде затримувати підрахунок голосів, ми будемо діяти ефективно. У нас сформовані мобільні групи, в складі яких є і депутати, і юристи, і представники громадських організацій ми нікому не радимо порушувати закон", – попередив п’ятий Президент України.

"Один висновок можна зробити: результатом є тотальна недовіра до чинної влади. Це навіть не результат, а повне фіаско влади", – говорить Порошенко.

"Абсолютна більшість українського народу зробила висновок про те, що "зелена казка" закінчилася. Час фейкових новин, якими ретельно годували українців у 2019-му році, відосики та інші технології більше не працюють", – зауважує Петро Порошенко.

Він наголосив, що влада мала б виконувати свою роботу і рятувати Україну від безпекової, економічної та коронавірусної кризи. "Безпекової – пов’язаної з російською агресією. Економічної, де вона зруйнувала економічне зростання, яке нами було сформоване – майже чотири роки економічного зростання було збите і знищене владою задовго до коронавірусу. Криза пандемії, коли влада не здатна ні захистити людей, ні допомогти їм, ні врятувати людей і систему охорони здоров’я. А більше того – продемонструвала крадіжки на використанні коштів коронавірусного фонду", – наголошує Порошенко.

"Ставлення народу, яке було продемонстровано сьогодні показало, що народ не хоче більше таких "слуг", які обдурили народ як свого господаря, а ще й обікрали", – говорить лідер опозиції. Порошенко наголосив, що маніпуляції у вигляді так званого опитування партії влади не допомогли.

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"Влада хотіла знати результати і спитати ставлення до себе народу? Так от народ на цих виборах чітко відповідь на це питання дав. Тільки не так, як влада хотіла, що там повиставляють за рахунок коштів учасників виборчого процесу -"Слуги Зеленського" – і так вдадуться до маніпуляцій. Народ у чіткій відповідності до Виборчого кодексу проголосував за те, щоб цій владі дати гарбуза", – наголошує Порошенко.

"Ми живемо в новій реальності після 25 жовтня. Ми маємо позитивні новини, що ці вибори не розкололи країну. Відведені були ризики мудрістю українського народу і виборців. Я сподіваюсь, що ці вибори сцементують країну. І що влада має подумати, як їй бути далі. Впевнений в тому, що це рішення має бути прийняте швидко і відповідально", – переконаний п’ятий Президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти - Цензор.НЕТ 3331
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25.10.2020 22:08
+49
Повернення Порошенка чекають ті, для кого гордість за свою країну є фактором особистого комфорту. Вам цього не зрозуміти, ЗЕхолопи.
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25.10.2020 22:15
+46
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти - Цензор.НЕТ 3035
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25.10.2020 22:12
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Назвать русского врагом может украинец.
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25.10.2020 23:17 Відповісти
в Украине живут только украинцы.
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25.10.2020 23:19 Відповісти
Та ты шо? Неужели кривые рога украинские?
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27.10.2020 20:52 Відповісти
Мариуполь - на 1 месте блок Бойченко, опзж - на 2.
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26.10.2020 00:05 Відповісти
Ты предурок про свою зелень лучше подумай.
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25.10.2020 22:57 Відповісти
ну шо панове, походу сепарнёй в стране сильнее завоняло, а это значит шины выбрасывать на свалку - рановато
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25.10.2020 23:00 Відповісти
Да тут такое дело...

Зебилы обещали все исправить, если шо. Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 5700 Все жду, когда эти амебы начнут изгонять Голобородьку.
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Сегодня мы наблюдаем полный крах зеленой аферы 2019 года
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Розчарую всіх радіючих і всіх засмучених-ви всі програли!А виграли ті,що завдяки вам будуть продовжувати дерибанити і грабувати.До наступних виборів без вибору!
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25.10.2020 23:12 Відповісти
Розчарую всіх радіючих і всіх засмучених-ви всі програли!А виграли ті,які завдяки вам будуть продовжувати дерибанити і грабувати.До наступних виборів без вибору!
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25.10.2020 23:14 Відповісти
петро, расскажи сколько у тебя?
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25.10.2020 23:31 Відповісти
У Зеленского наблюдается параноидальная ненависть к Порошенко, и она уже не раз наносила вред интересам Украины. Я до сих пор с болью вспоминаю чудовищную сцену во время президентских дебатов в 2019 году, когда Зеленский заявил Порошенко: "Вы послали наших моряков на смерть для того, чтобы ввести военное положение".

Напомню, это было сказано после того, как Украина выиграла все международные суды и были приняты решения об обязательном возвращении моряков и кораблей, а западные державы готовили довольно серьезные санкции за инцидент в Керченском проливе, поскольку свобода мореходства имеет важнейшее значение для Запада. Зеленский сорвал все это, похоже, даже не поняв всех последствий своих слов.


Если вы помните, Дональд Трамп остановил военную помощь Украине после своего разговора с Зеленским, но уже через неделю под давлением Конгресса вынужден был возобновить ее.
Трамп справедливо отмечает, что при нем военной помощи Украине было оказано больше, чем при Обаме, однако благоразумно умалчивает, что это было сделано не благодаря, а вопреки его политике. Именно так называемое Глубинное государство - Deep State - и реализует сейчас американскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины.

Однако очевидно, что политика поддержки Украины и введения новых санкций против России будет еще более активно реализовываться после, как мне кажется, неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена.

Андрей Пионтковский
https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/
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26.10.2020 00:06 Відповісти
Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 3198
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26.10.2020 00:57 Відповісти
к ентому проХфессору еще есть две штуки, Добкин и Януковичь
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26.10.2020 21:44 Відповісти
Это точно! Можно не смотреть про галабародьку. Посмотрите Собачье сердце - там галабародка гаваряшшую сабачку изображает
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27.10.2020 20:54 Відповісти
Наступний крок це повернення Петра Олексійовича назад у Президентське крісло
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26.10.2020 01:24 Відповісти
Зеплесень уранили за подлизывание коллаборантам *********.
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26.10.2020 01:31 Відповісти
Шмаркля, то ихний филиал.
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26.10.2020 10:15 Відповісти
Зеля всьо. Всравсь.
...
Пане гетьмане, повертайся - час рятувати Україну, поки не пізно!
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26.10.2020 04:07 Відповісти
Плохой сцарь уморил уже!

Холопам без хорошего сцаря никак нельзя.
Хороший сцарь! Вернись!!!!
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26.10.2020 10:48 Відповісти
Сцарів у нас нема. То на кацапщині. У нас гетьмани.
Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової).
Сцарат - зкріпний ґабсолютизм і деспотія.
Різницю бачиш?
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26.10.2020 19:12 Відповісти
Вельтшмерц - світова скорбота, депресія або апатія. Тонкий гумор і ерудованість. Чому Порошенко? Це ж типовий олігарх і цербер бандоолігархічної системи???
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26.10.2020 21:56 Відповісти
Ви поцікавтеся біографією Івана Мазепи, наприклад. Теж був одним із найбагатших магнатів Європи свого часу. Але пам'ятаємо ми його зовсім не за це.
Мовчу вже про те, що ненависть до успішних бізнесменів - не дуже добра риса. Характерна для отих шарікових, що починаючи з 1917 "весь мир насилья разрушали".
Порох - об'єктивно кращий із президентів на сьогоднішній день. Хоча б тому, що зміг зупинити кацапську навалу. ******* хотів новоросію на півкраїни - але отримав нахрін самим кацапам не потрібну чверть Луганської та Донецької областей. А далі - хій. Застряг у пастці позиційної війни.
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26.10.2020 22:33 Відповісти
"Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової)."
Якого року модель?
Де в цивідізовній Європі гараз така модель?

прокидайся, друже! На*ера тобі монархія? Гадаєш, гарний монарх сцар буде піклуваися про тебе?
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27.10.2020 07:57 Відповісти
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

И"Европейской солидарности "в первую очередь, как впрочем и всей власти в совокупности. Если бы люди доверяли ЕС, то они бы пришли и отдали свои голоса за ЕС!
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26.10.2020 05:48 Відповісти
Главная ошибка неуспеха "Слуг народа" и Зеленского в том, что они не отдал под суд представителей предыдущей власти. Потому народ разочарован и не пошел на выборы!
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26.10.2020 05:50 Відповісти
50 возбужденных дел тебе мало?))) значит не за что)))
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26.10.2020 07:08 Відповісти
Надежда умирает последней. Это наверное та самая Надежда,рот которой е...л собака дубинеску?
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26.10.2020 21:02 Відповісти
Полное фиаско - это проиграть президентские выборы клоуну с огромным перевесом или недовесом) Уверен, что ЗЕбилу не проиграли бы даже шапкокрад и бджоляр Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 1624
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26.10.2020 06:13 Відповісти
Смеется тот, кто смеется последним.ЗЕ Клоун ржал, но уже потихоньку начинают ржать с него
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27.10.2020 20:57 Відповісти
"Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти"

А этот никак после "пролета" на выборах не угомонится....
Да, Петя.... Это было полное фиаско власти.
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26.10.2020 10:46 Відповісти
Це симптом оздоровлення нації. Відходняк від одурманення українців олігархами. Але ж і Петя повинен не допускати просерів на кшталт Мальдів, Липецьків та офшорів. Треба бути уважним та мудрим. Олігархи обов'язково щось придумають у відповідь на відродження Україи.
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26.10.2020 18:22 Відповісти
Порошенко хрестоматийный олигарх.
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26.10.2020 20:07 Відповісти
чья бы корова мычала. Сидел бы уже тихо с результатами ЕС... Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 5027
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26.10.2020 21:26 Відповісти
що пеця, всрався?
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26.10.2020 21:45 Відповісти
Пеця ніяк не може збагнути, хто більший клоВун? Він чи Зе?
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27.10.2020 08:01 Відповісти
Абсолютно справедливо, равно как и президентские выборы-2019 - это полное фиаско власти самого Порохатого Шоколатье.
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27.10.2020 20:58 Відповісти
ЗЕ надолго запомнится своим клоунством. Он будет главклоуном украинской истории.
А Петро будет на достойном месте
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27.10.2020 21:00 Відповісти
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