Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций. Он подчеркнул - важно не дать власти и провластным олигархам исказить волю народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Прежде всего я хочу поздравить с тем, что длинная избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организует избирательную кампанию, 50% - это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, и 50% - это организация работы по защите и сохранению результатов волеизъявления людей" , - отметил Порошенко.
"Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью - а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, - тем, кто пришли и несмотря на угрозу коронавируса с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", - отметил пятый Президент.
"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российский политических сил в восточных регионах - эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", - отмечает Порошенко.
"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления - а де-факто защиты Украины. Не дать возможность дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", - отметил лидер "ЕС".
"Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас - их будут пытаться "за уши" протянуть в громады, местные советы", - предостерегает Порошенко.
Он отметил, что "Европейская Солидарность" стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.
"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", - подчеркнул Порошенко.
"В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон", - предупредил пятый президент Украины.
"Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти", - говорит Порошенко.
"Абсолютное большинство украинского народа сделала вывод о том, что "зеленая сказка" закончилась. Время фейковых новостей, которыми тщательно кормили украинцев в 2019 году, видосики и другие технологии больше не работают", - отмечает он.
Порошенко отметил, что власть должна выполнять свою работу и спасать Украину от трех кризисов.
"От кризиса в сфере безопасности - связанного с российской агрессией. Экономического, где она разрушила экономический рост, который нами был сформирован - почти четыре года экономического роста были сбиты и уничтожены властью задолго до коронавируса. Кризис пандемии, когда власть не способна ни защитить людей, ни помочь им, ни спасти людей и систему здравоохранения. А более того - продемонстрировала воровство на использовании средств Коронавирусного фонда", - отмечает Порошенко.
"Отношение народа, которое было продемонстрировано сегодня, показало, что народ не хочет больше таких "слуг", которые обманули народ как своего хозяина, но и обокрали", - говорит лидер оппозиции. Порошенко подчеркнул, что манипуляции в виде так называемого опроса партии власти не помогли.
"Власть хотела знать результаты и спросить отношение к себе народа? Так вот народ на этих выборах четко ответ на этот вопрос дал. Только не так, как власть хотела. (...) Народ в строгом соответствии с Избирательным кодексом проголосовал за то, чтобы этой власти дать от коша", - отмечает Порошенко.
"Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведены были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы сцементируют страну. И что власть должна подумать, как ей быть дальше. Уверен в том, что это решение должно быть принято быстро и ответственно", - убежден пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Зебилы обещали все исправить, если шо. Все жду, когда эти амебы начнут изгонять Голобородьку.
Напомню, это было сказано после того, как Украина выиграла все международные суды и были приняты решения об обязательном возвращении моряков и кораблей, а западные державы готовили довольно серьезные санкции за инцидент в Керченском проливе, поскольку свобода мореходства имеет важнейшее значение для Запада. Зеленский сорвал все это, похоже, даже не поняв всех последствий своих слов.
Если вы помните, Дональд Трамп остановил военную помощь Украине после своего разговора с Зеленским, но уже через неделю под давлением Конгресса вынужден был возобновить ее.
Трамп справедливо отмечает, что при нем военной помощи Украине было оказано больше, чем при Обаме, однако благоразумно умалчивает, что это было сделано не благодаря, а вопреки его политике. Именно так называемое Глубинное государство - Deep State - и реализует сейчас американскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины.
Однако очевидно, что политика поддержки Украины и введения новых санкций против России будет еще более активно реализовываться после, как мне кажется, неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена.
Андрей Пионтковский
https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/
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Пане гетьмане, повертайся - час рятувати Україну, поки не пізно!
Холопам без хорошего сцаря никак нельзя.
Хороший сцарь! Вернись!!!!
Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової).
Сцарат - зкріпний ґабсолютизм і деспотія.
Різницю бачиш?
Мовчу вже про те, що ненависть до успішних бізнесменів - не дуже добра риса. Характерна для отих шарікових, що починаючи з 1917 "весь мир насилья разрушали".
Порох - об'єктивно кращий із президентів на сьогоднішній день. Хоча б тому, що зміг зупинити кацапську навалу. ******* хотів новоросію на півкраїни - але отримав нахрін самим кацапам не потрібну чверть Луганської та Донецької областей. А далі - хій. Застряг у пастці позиційної війни.
Якого року модель?
Де в цивідізовній Європі гараз така модель?
прокидайся, друже! На*ера тобі монархія? Гадаєш, гарний
монархсцар буде піклуваися про тебе?
И"Европейской солидарности "в первую очередь, как впрочем и всей власти в совокупности. Если бы люди доверяли ЕС, то они бы пришли и отдали свои голоса за ЕС!
А этот никак после "пролета" на выборах не угомонится....
Да, Петя.... Это было полное фиаско власти.
А Петро будет на достойном месте