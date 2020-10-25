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Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций. Он подчеркнул - важно не дать власти и провластным олигархам исказить волю народа.

Об  этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего я хочу поздравить с тем, что длинная избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организует избирательную кампанию, 50% - это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, и 50% - это организация работы по защите и сохранению результатов волеизъявления людей" , - отметил Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью - а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, - тем, кто пришли и несмотря на угрозу коронавируса с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", - отметил пятый Президент.

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"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российский политических сил в восточных регионах - эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", - отмечает Порошенко.

"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления - а де-факто защиты Украины. Не дать возможность дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", - отметил лидер "ЕС".

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"Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас - их будут пытаться "за уши" протянуть в громады, местные советы", - предостерегает Порошенко.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", - подчеркнул Порошенко.

"В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон", - предупредил пятый президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко. ФОТО

"Один вывод можно сделать: результатом является тотальное недоверие к действующей власти. Это даже не результат, а полное фиаско власти", - говорит Порошенко.

"Абсолютное большинство украинского народа сделала вывод о том, что "зеленая сказка" закончилась. Время фейковых новостей, которыми тщательно кормили украинцев в 2019 году, видосики и другие технологии больше не работают", - отмечает он.

Порошенко отметил, что власть должна выполнять свою работу и спасать Украину от трех кризисов.

"От кризиса в сфере безопасности - связанного с российской агрессией. Экономического, где она разрушила экономический рост, который нами был сформирован - почти четыре года экономического роста были сбиты и уничтожены властью задолго до коронавируса. Кризис пандемии, когда власть не способна ни защитить людей, ни помочь им, ни спасти людей и систему здравоохранения. А более того - продемонстрировала воровство на использовании средств Коронавирусного фонда", - отмечает Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко рассказал, как добился поставок западного вооружения в Украину: Я в 2014 году в Германии двигатель для танка не мог купить

"Отношение народа, которое было продемонстрировано сегодня, показало, что народ не хочет больше таких "слуг", которые обманули народ как своего хозяина, но и обокрали", - говорит лидер оппозиции. Порошенко подчеркнул, что манипуляции в виде так называемого опроса партии власти не помогли.

"Власть хотела знать результаты и спросить отношение к себе народа? Так вот народ на этих выборах четко ответ на этот вопрос дал. Только не так, как власть хотела. (...) Народ в строгом соответствии с Избирательным кодексом проголосовал за то, чтобы этой власти дать от коша", - отмечает Порошенко.

"Мы живем в новой реальности после 25 октября. Мы имеем позитивные новости, что эти выборы не раскололи страну. Отведены были риски мудростью украинского народа и избирателей. Я надеюсь, что эти выборы сцементируют страну. И что власть должна подумать, как ей быть дальше. Уверен в том, что это решение должно быть принято быстро и ответственно", - убежден пятый президент.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+58
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти - Цензор.НЕТ 3331
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25.10.2020 22:08
+49
Повернення Порошенка чекають ті, для кого гордість за свою країну є фактором особистого комфорту. Вам цього не зрозуміти, ЗЕхолопи.
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25.10.2020 22:15
+46
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти - Цензор.НЕТ 3035
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25.10.2020 22:12
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Страница 4 из 4
Назвать русского врагом может украинец.
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25.10.2020 23:17 Ответить
в Украине живут только украинцы.
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25.10.2020 23:19 Ответить
Та ты шо? Неужели кривые рога украинские?
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27.10.2020 20:52 Ответить
Мариуполь - на 1 месте блок Бойченко, опзж - на 2.
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26.10.2020 00:05 Ответить
Ты предурок про свою зелень лучше подумай.
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25.10.2020 22:57 Ответить
ну шо панове, походу сепарнёй в стране сильнее завоняло, а это значит шины выбрасывать на свалку - рановато
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25.10.2020 23:00 Ответить
Да тут такое дело...

Зебилы обещали все исправить, если шо. Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 5700 Все жду, когда эти амебы начнут изгонять Голобородьку.
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25.10.2020 23:03 Ответить
Сегодня мы наблюдаем полный крах зеленой аферы 2019 года
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25.10.2020 23:06 Ответить
Розчарую всіх радіючих і всіх засмучених-ви всі програли!А виграли ті,що завдяки вам будуть продовжувати дерибанити і грабувати.До наступних виборів без вибору!
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25.10.2020 23:12 Ответить
Розчарую всіх радіючих і всіх засмучених-ви всі програли!А виграли ті,які завдяки вам будуть продовжувати дерибанити і грабувати.До наступних виборів без вибору!
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25.10.2020 23:14 Ответить
петро, расскажи сколько у тебя?
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25.10.2020 23:31 Ответить
У Зеленского наблюдается параноидальная ненависть к Порошенко, и она уже не раз наносила вред интересам Украины. Я до сих пор с болью вспоминаю чудовищную сцену во время президентских дебатов в 2019 году, когда Зеленский заявил Порошенко: "Вы послали наших моряков на смерть для того, чтобы ввести военное положение".

Напомню, это было сказано после того, как Украина выиграла все международные суды и были приняты решения об обязательном возвращении моряков и кораблей, а западные державы готовили довольно серьезные санкции за инцидент в Керченском проливе, поскольку свобода мореходства имеет важнейшее значение для Запада. Зеленский сорвал все это, похоже, даже не поняв всех последствий своих слов.


Если вы помните, Дональд Трамп остановил военную помощь Украине после своего разговора с Зеленским, но уже через неделю под давлением Конгресса вынужден был возобновить ее.
Трамп справедливо отмечает, что при нем военной помощи Украине было оказано больше, чем при Обаме, однако благоразумно умалчивает, что это было сделано не благодаря, а вопреки его политике. Именно так называемое Глубинное государство - Deep State - и реализует сейчас американскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины.

Однако очевидно, что политика поддержки Украины и введения новых санкций против России будет еще более активно реализовываться после, как мне кажется, неизбежного прихода в Белый дом Джо Байдена.

Андрей Пионтковский
https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/
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26.10.2020 00:06 Ответить
Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 3198
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26.10.2020 00:57 Ответить
к ентому проХфессору еще есть две штуки, Добкин и Януковичь
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26.10.2020 21:44 Ответить
Это точно! Можно не смотреть про галабародьку. Посмотрите Собачье сердце - там галабародка гаваряшшую сабачку изображает
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27.10.2020 20:54 Ответить
Наступний крок це повернення Петра Олексійовича назад у Президентське крісло
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26.10.2020 01:24 Ответить
Зеплесень уранили за подлизывание коллаборантам *********.
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26.10.2020 01:31 Ответить
Шмаркля, то ихний филиал.
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26.10.2020 10:15 Ответить
Зеля всьо. Всравсь.
...
Пане гетьмане, повертайся - час рятувати Україну, поки не пізно!
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26.10.2020 04:07 Ответить
Плохой сцарь уморил уже!

Холопам без хорошего сцаря никак нельзя.
Хороший сцарь! Вернись!!!!
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26.10.2020 10:48 Ответить
Сцарів у нас нема. То на кацапщині. У нас гетьмани.
Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової).
Сцарат - зкріпний ґабсолютизм і деспотія.
Різницю бачиш?
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26.10.2020 19:12 Ответить
Вельтшмерц - світова скорбота, депресія або апатія. Тонкий гумор і ерудованість. Чому Порошенко? Це ж типовий олігарх і цербер бандоолігархічної системи???
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26.10.2020 21:56 Ответить
Ви поцікавтеся біографією Івана Мазепи, наприклад. Теж був одним із найбагатших магнатів Європи свого часу. Але пам'ятаємо ми його зовсім не за це.
Мовчу вже про те, що ненависть до успішних бізнесменів - не дуже добра риса. Характерна для отих шарікових, що починаючи з 1917 "весь мир насилья разрушали".
Порох - об'єктивно кращий із президентів на сьогоднішній день. Хоча б тому, що зміг зупинити кацапську навалу. ******* хотів новоросію на півкраїни - але отримав нахрін самим кацапам не потрібну чверть Луганської та Донецької областей. А далі - хій. Застряг у пастці позиційної війни.
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26.10.2020 22:33 Ответить
"Гетьманат - цивілізована європейська модель конституційної монархії (ще й електоральної, а не спадкової)."
Якого року модель?
Де в цивідізовній Європі гараз така модель?

прокидайся, друже! На*ера тобі монархія? Гадаєш, гарний монарх сцар буде піклуваися про тебе?
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27.10.2020 07:57 Ответить
Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти

И"Европейской солидарности "в первую очередь, как впрочем и всей власти в совокупности. Если бы люди доверяли ЕС, то они бы пришли и отдали свои голоса за ЕС!
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26.10.2020 05:48 Ответить
Главная ошибка неуспеха "Слуг народа" и Зеленского в том, что они не отдал под суд представителей предыдущей власти. Потому народ разочарован и не пошел на выборы!
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26.10.2020 05:50 Ответить
50 возбужденных дел тебе мало?))) значит не за что)))
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26.10.2020 07:08 Ответить
Надежда умирает последней. Это наверное та самая Надежда,рот которой е...л собака дубинеску?
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26.10.2020 21:02 Ответить
Полное фиаско - это проиграть президентские выборы клоуну с огромным перевесом или недовесом) Уверен, что ЗЕбилу не проиграли бы даже шапкокрад и бджоляр Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 1624
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26.10.2020 06:13 Ответить
Смеется тот, кто смеется последним.ЗЕ Клоун ржал, но уже потихоньку начинают ржать с него
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27.10.2020 20:57 Ответить
"Порошенко о результатах выборов: Это полное фиаско власти"

А этот никак после "пролета" на выборах не угомонится....
Да, Петя.... Это было полное фиаско власти.
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26.10.2020 10:46 Ответить
Це симптом оздоровлення нації. Відходняк від одурманення українців олігархами. Але ж і Петя повинен не допускати просерів на кшталт Мальдів, Липецьків та офшорів. Треба бути уважним та мудрим. Олігархи обов'язково щось придумають у відповідь на відродження Україи.
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26.10.2020 18:22 Ответить
Порошенко хрестоматийный олигарх.
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26.10.2020 20:07 Ответить
чья бы корова мычала. Сидел бы уже тихо с результатами ЕС... Порошенко про результати виборів: Це повне фіаско влади - Цензор.НЕТ 5027
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26.10.2020 21:26 Ответить
що пеця, всрався?
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26.10.2020 21:45 Ответить
Пеця ніяк не може збагнути, хто більший клоВун? Він чи Зе?
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27.10.2020 08:01 Ответить
Абсолютно справедливо, равно как и президентские выборы-2019 - это полное фиаско власти самого Порохатого Шоколатье.
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27.10.2020 20:58 Ответить
ЗЕ надолго запомнится своим клоунством. Он будет главклоуном украинской истории.
А Петро будет на достойном месте
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27.10.2020 21:00 Ответить
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