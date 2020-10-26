Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - генерал-полковник Дроздов

Сотрудничество с США и другими странами НАТО будет продолжаться и в дальнейшем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Комментируя миссии стратегических бомбардировщиков США В-1В Лансер и В-52 в воздушном пространстве Украины Дроздов отметил, что это совместное выполнение заданий со странами НАТО, достижение взаимосовместимости, как на земле, так и в воздухе, чтобы успешно и качественно, а главное - коллективно реагировать на потенциальные угрозы в регионе.

"В сопровождении истребителей стран НАТО и ключевых партнеров Альянса бомбардировщики пролетели через всю Европу, на границе их встретили украинские Су-27 и Миг-29, осуществляя сопровождение и прикрытие", - добавил Командующий ВВС.

По словам Дроздова, такое сотрудничество в сфере безопасности будет продолжаться и в дальнейшем. В него вовлечены не только США, но и европейские страны и другие члены НАТО.

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