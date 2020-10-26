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Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - генерал-полковник Дроздов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - генерал-полковник Дроздов

Сотрудничество с США и другими странами НАТО будет продолжаться и в дальнейшем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

Комментируя миссии стратегических бомбардировщиков США В-1В Лансер и В-52 в воздушном пространстве Украины Дроздов отметил, что это совместное выполнение заданий со странами НАТО, достижение взаимосовместимости, как на земле, так и в воздухе, чтобы успешно и качественно, а главное - коллективно реагировать на потенциальные угрозы в регионе.

"В сопровождении истребителей стран НАТО и ключевых партнеров Альянса бомбардировщики пролетели через всю Европу, на границе их встретили украинские Су-27 и Миг-29, осуществляя сопровождение и прикрытие", - добавил Командующий ВВС.

По словам Дроздова, такое сотрудничество в сфере безопасности будет продолжаться и в дальнейшем. В него вовлечены не только США, но и европейские страны и другие члены НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лет через 10 самолеты Воздушных сил ВСУ не смогут выполнять поставленные задачи, необходимо обновление техники, - генерал-полковник Дроздов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
А сейчас над нами не херячат? Там где Параша там война, "Хочеш мира готовся к войне".
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26.10.2020 10:28
+11
так спокойней спиться , чем мышибратьями в обнимку .
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26.10.2020 10:20
+8
И ракеты, ракеты, нацеленные на империю зла, пора размещать!
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26.10.2020 10:24
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так спокойней спиться , чем мышибратьями в обнимку .
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26.10.2020 10:20 Ответить
Твой сосед по койке Senator это каждый год пророчит. И не сбываеться что-то.
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26.10.2020 11:14 Ответить
А сейчас над нами не херячат? Там где Параша там война, "Хочеш мира готовся к войне".
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26.10.2020 10:28 Ответить
а когда кацов начнем бомбить ?
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26.10.2020 10:20 Ответить
Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 3486
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26.10.2020 10:22 Ответить
эти слова он сказал в борисполе. как бы не к месту, но после телефонного разговора с путиным...повторил слова того
как смог, пародируя, дал понять, что ему не страшно..
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26.10.2020 10:26 Ответить
Как то неудачно он роль отрепетировал, раньше лучше получалось. Больше похоже на экспромт наркомана.
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26.10.2020 10:36 Ответить
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 8936
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26.10.2020 10:27 Ответить
А когда зе снова приход поймает,и конкретизирует.
А то "самолетьі летят.будем бомбить!" непонятно кого. Львов или Воронеж.
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26.10.2020 10:24 Ответить
А навіщо? Самі розваляться.
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26.10.2020 10:42 Ответить
Мабуть амери знають що кловун готовий лягти під ***** і демонструють що ми тут, поруч.
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26.10.2020 10:20 Ответить
дроздова стало много...надо понимать, расследование по ан26ш для него прошло успешно
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26.10.2020 10:23 Ответить
И ракеты, ракеты, нацеленные на империю зла, пора размещать!
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26.10.2020 10:24 Ответить
Порошенко продался Госдепу в сентябре 2014 года выступая в Конгрессе США он заявил...,прощай немытая РАБссия,страна баранов и рабов Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 9594и ты плешивый радиоактивный пепел навеки тоже прощавай...
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26.10.2020 10:25 Ответить
Лучше госдепу,чем кремлю!
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26.10.2020 10:30 Ответить
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 666знаете профессор,вы террорист международного масшаба и не любите детей Германии...вас надо арестовать..., Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 7339 за что голубушка?....а вы не ПРОРЛЕТАЙрят....да...я не люблю пролетариат..... Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 7339
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26.10.2020 10:36 Ответить
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 5828
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26.10.2020 10:42 Ответить
Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - а ИДИОТЫ будут говорить, что их посылает конгресс, а не президент США Трамп
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26.10.2020 11:04 Ответить
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 972
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26.10.2020 11:06 Ответить
ВЕЛИКА ПОДЯКА АМЕРО - БАНДЕРIВЦЯМ,
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 9923
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26.10.2020 11:49 Ответить
Позитивна новина.
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26.10.2020 12:16 Ответить
То нехай американці згадають як у Полтаві сідали їх стратегічні бомбардувальники, що бомбили фашистську Німеччину і сідають у нас знову. Ласкаво просимо. Американська парасолька нам потрібна.
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26.10.2020 12:20 Ответить
И это не может не радовать!!!
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26.10.2020 12:21 Ответить
 
 