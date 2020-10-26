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Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов

Співпраця зі США та іншими країнами НАТО триватиме і надалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов.

Коментуючи місії стратегічних бомбардувальників США В-1В Лансер та В-52 у повітряному просторі України Дроздов зазначив, що це спільне виконання завдань з країнами НАТО, досягнення взаємосумісності, як на землі, так і в повітрі, щоб успішно і якісно, ​​а головне - колективно реагувати на потенційні загрози в регіоні.

"У супроводі винищувачів країн НАТО і ключових партнерів Альянсу бомбардувальники пролетіли через всю Європу, на кордоні їх зустріли українські Су-27 та МіГ-29, здійснюючи супровід і прикриття", - додав Командувач ВПС.

За словами Дроздова, така співпраця у сфері безпеки триватиме і надалі. До неї залучені не тільки США, але і європейські країни та інші члени НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Років через 10 літаки Повітряних сил ЗСУ не зможуть виконувати поставлені завдання, необхідне оновлення техніки, - генерал-полковник Дроздов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А сейчас над нами не херячат? Там где Параша там война, "Хочеш мира готовся к войне".
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26.10.2020 10:28
+11
так спокойней спиться , чем мышибратьями в обнимку .
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26.10.2020 10:20
+8
И ракеты, ракеты, нацеленные на империю зла, пора размещать!
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26.10.2020 10:24
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так спокойней спиться , чем мышибратьями в обнимку .
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26.10.2020 10:20 Відповісти
Твой сосед по койке Senator это каждый год пророчит. И не сбываеться что-то.
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26.10.2020 11:14 Відповісти
А сейчас над нами не херячат? Там где Параша там война, "Хочеш мира готовся к войне".
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26.10.2020 10:28 Відповісти
а когда кацов начнем бомбить ?
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26.10.2020 10:20 Відповісти
Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 3486
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26.10.2020 10:22 Відповісти
эти слова он сказал в борисполе. как бы не к месту, но после телефонного разговора с путиным...повторил слова того
как смог, пародируя, дал понять, что ему не страшно..
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26.10.2020 10:26 Відповісти
Как то неудачно он роль отрепетировал, раньше лучше получалось. Больше похоже на экспромт наркомана.
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26.10.2020 10:36 Відповісти
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 8936
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26.10.2020 10:27 Відповісти
А когда зе снова приход поймает,и конкретизирует.
А то "самолетьі летят.будем бомбить!" непонятно кого. Львов или Воронеж.
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26.10.2020 10:24 Відповісти
А навіщо? Самі розваляться.
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26.10.2020 10:42 Відповісти
Мабуть амери знають що кловун готовий лягти під ***** і демонструють що ми тут, поруч.
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26.10.2020 10:20 Відповісти
дроздова стало много...надо понимать, расследование по ан26ш для него прошло успешно
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26.10.2020 10:23 Відповісти
И ракеты, ракеты, нацеленные на империю зла, пора размещать!
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26.10.2020 10:24 Відповісти
Порошенко продался Госдепу в сентябре 2014 года выступая в Конгрессе США он заявил...,прощай немытая РАБссия,страна баранов и рабов Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 9594и ты плешивый радиоактивный пепел навеки тоже прощавай...
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26.10.2020 10:25 Відповісти
Лучше госдепу,чем кремлю!
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26.10.2020 10:30 Відповісти
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 666знаете профессор,вы террорист международного масшаба и не любите детей Германии...вас надо арестовать..., Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 7339 за что голубушка?....а вы не ПРОРЛЕТАЙрят....да...я не люблю пролетариат..... Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 7339
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26.10.2020 10:36 Відповісти
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 5828
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26.10.2020 10:42 Відповісти
Полеты бомбардировщиков США над Украиной будут продолжаться, - а ИДИОТЫ будут говорить, что их посылает конгресс, а не президент США Трамп
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26.10.2020 11:04 Відповісти
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 972
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26.10.2020 11:06 Відповісти
ВЕЛИКА ПОДЯКА АМЕРО - БАНДЕРIВЦЯМ,
Польоти бомбардувальників США над Україною триватимуть, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 9923
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26.10.2020 11:49 Відповісти
Позитивна новина.
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26.10.2020 12:16 Відповісти
То нехай американці згадають як у Полтаві сідали їх стратегічні бомбардувальники, що бомбили фашистську Німеччину і сідають у нас знову. Ласкаво просимо. Американська парасолька нам потрібна.
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26.10.2020 12:20 Відповісти
И это не может не радовать!!!
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26.10.2020 12:21 Відповісти
 
 