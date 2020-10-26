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Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп посетил избирательный участок в здании библиотеки в штате Флорида. Президент был в маске и заявил, что доволен тем, как все прошло.

"Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сказал он.

Трамп в преддверии выборов регулярно критикует очень распространенное в этом году в США голосование по почте. По мнению президента, такой вариант небезопасен, так как невозможно гарантировать, что не будет нарушений.

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Выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.
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Интересно за кого Трамп проголосовал?
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26.10.2020 10:36 Ответить
А ты бы за кого проголосовал?
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26.10.2020 10:40 Ответить
Я считаю что в США демократии нету.Две партии постоянно на выборах это не демократия.
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26.10.2020 10:43 Ответить
Ну да, 2 много, запутаться можно. Вот было бы как в СССР - ведущая роль ... демократов или республиканцев. )))
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26.10.2020 10:47 Ответить
за *****
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26.10.2020 10:50 Ответить
..интересно за кого Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 8910
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26.10.2020 10:36 Ответить
Порошенко продался Госдепу в сентябре 2014 года выступая в Конгрессе США он заявил...,-
прощай немытая РАБссия,страна баранов и рабов
и ты радиоактивный пепел навеки тоже прощавай..
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26.10.2020 10:55 Ответить
 
 