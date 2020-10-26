Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в США

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах.

Об этом сообщает Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп посетил избирательный участок в здании библиотеки в штате Флорида. Президент был в маске и заявил, что доволен тем, как все прошло.

"Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сказал он.

Трамп в преддверии выборов регулярно критикует очень распространенное в этом году в США голосование по почте. По мнению президента, такой вариант небезопасен, так как невозможно гарантировать, что не будет нарушений.

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Выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.