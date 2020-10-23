Байден побеждает в последних дебатах: 53% против 39%, - CNN

Около 53% опрошенных после последних предвыборных дебатов в США считают, что на них победил кандидат от демократов Джо Байден.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

В то же время 39% опрошенных отметили, что на дебатах победил Трамп.

73% американцев также заявили, что критика Трампа со стороны Байдена была справедливой, тогда как критику Байдена со стороны Трампа поддержали 50% опрошенных.

Однако последние дебаты не очень изменили предпочтения избирателей и их планы по голосованию на президентских выборах. Рейтинг Байдена после дебатов вырос всего на 1% - до 56%, а Трампа, соответственно, снизился на 1% - до 41%.

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