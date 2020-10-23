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Байден (2313) дебати (329) США (14430) Трамп (3119)

Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

Близько 53% опитаних після останніх передвиборчих дебатів у США вважають, що на них переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Водночас 39% опитаних зазначили, що на дебатах переміг Трамп.

73% американців також заявили, що критика Трампа з боку Байдена була справедливою, тоді як критику Байдена з боку Трампа підтримали 50% опитаних.

Однак останні дебати не дуже змінили переваги виборців і їхні плани щодо голосування на президентських виборах. Рейтинг Байдена після дебатів зріс лише на 1% - до 56%, а Трампа, відповідно, знизився на 1% - до 41%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звинуватив Байдена в отриманні $3,5 млн від Росії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
БАЙДЕН НЕ ПОДВЕДИ!!! ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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23.10.2020 10:16
+19
надеюсь, Байден победит, и Украина станет получать от США реальное летальное оружие, самолеты, корабли и др вооружения, потому что мы - "Форт Украина" и мы защищаем границу цивилизованного мира от бесноватого Фюрера и его рускамирских орков..
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23.10.2020 10:23
+16
Батько Байден, чекаємо на перемогу.
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23.10.2020 10:16
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БАЙДЕН НЕ ПОДВЕДИ!!! ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ ВСЕМИРНУЮ ЭПОХУ КЛОУНОВ!!!
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23.10.2020 10:16 Відповісти
Батько Байден, чекаємо на перемогу.
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23.10.2020 10:16 Відповісти
Байден справжній козак!!!
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23.10.2020 10:29 Відповісти
"Ось тобі царю за Байдена кару!" Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 5894
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23.10.2020 10:57 Відповісти
Надеюсь, что Байден победит, хотя это будет непросто.
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23.10.2020 11:54 Відповісти
Нормальок. Байден зміг самого Порошенка "переконати"; а вже зелю він зітре в порошок.
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23.10.2020 10:18 Відповісти
Хочу видеть эту победу даже для того чтоб полюбоваться рожей ЗЕ-билла с его деркачёвскими прихвостнями!
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23.10.2020 12:05 Відповісти
Да , - россии уже будит не до Мультиков и надувных искандеров.
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23.10.2020 10:22 Відповісти
Poxoze Baiden i vygrajet vybori.
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23.10.2020 10:22 Відповісти
я думаю скоро нынешнюю верхушку власти в Украине ждут непростые времена
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23.10.2020 10:22 Відповісти
надеюсь, Байден победит, и Украина станет получать от США реальное летальное оружие, самолеты, корабли и др вооружения, потому что мы - "Форт Украина" и мы защищаем границу цивилизованного мира от бесноватого Фюрера и его рускамирских орков..
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23.10.2020 10:23 Відповісти
Толку от того оружия - НОЛЬ. Главная задача - перестать стрелять и все оружие и технику отправить гнить.
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23.10.2020 10:29 Відповісти
И ещё солдат прислать чтоб воевали
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23.10.2020 12:28 Відповісти
нее.. солдат не надо!.. солдат с боевым опытом у нас своих хватает, а вот военное превосходство в некоторых видах вооружений нам оч нужно уже сейчас..
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23.10.2020 12:34 Відповісти
Ага, от его предшественника Обамы, этого нежного голубя мира, уже получила корабли, самолеты, ядерные бомбы, межпланетный шахматный турнир, большой теннис и кучу факсов - теперь от следующего получит еще. И откуда вы такие только беретесь?..
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23.10.2020 13:34 Відповісти
Ага . ещё с неба звездочку тебе байден пришлет и осла уши!
Напомню для альтернативно одаренных, что при администрации обамы- байдена было наложено ВЕТО на решение конгресса о выделении Украине летального оружия.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков -военно-политического проекта кремлядей.

Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины

И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
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23.10.2020 14:31 Відповісти
За версією лівацької CNN китайський шпигун чжоу бай ден завжди перемагає Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 6932
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23.10.2020 14:56 Відповісти
CNN давно перетворилась на лівацький рупор пропаганди.
Байден не зміг знов відповісти на жодне питання конкретно.
Тільки пропагандистські штампи ще й улюблена лівацька фішка, звинуватити оппонента у тому, в чому був звинувачений сам.
Трамп 2020!
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23.10.2020 10:24 Відповісти
Досить легко читати засоби масової дезінформації - все треба сприймати навпаки, тоді більш-менш отримаєш правдиву інформацію.
Насправді по соцмережах опитування показують 91% за Трампа, 9% за Байдена. Це в середньому.
Ні в кого вже нема сумнівів в перемозі Трампа, крім мейнстрім медіа.
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23.10.2020 12:22 Відповісти
О, конница с шашками наголо. Как там погодка в Ольгино?
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23.10.2020 12:58 Відповісти
Ха, ха, давно вже не читав такої дурні
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23.10.2020 16:18 Відповісти
Ну що, москалики, народну мудрість забули?
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23.10.2020 16:50 Відповісти
Зебіл думкой багатіє?
чи
Зебіл під землю, слузі легше?
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23.10.2020 17:34 Відповісти
Популисты,анархисты,коммунисты
Посеяли хаос мировой,артисты....
Пора в театр юного зрителя....
Там бабла немеряно,зуб даю Байден побеждает в последних дебатах: 53% против 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 6831
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23.10.2020 10:24 Відповісти
Опрос CNN - дальше не читал.
А вот что происходит на самом деле. Республиканцы ликуют, они увидели того Трампа, которого хотели увидеть. Байден получил под дых несколько раз. История с емэйлами - как последние гвозди в крышку гроба победы Байдена. Уже нашли свидетеля, бизнес партнера Хантера Байдена, который официально заявил - все правда. С каждым днем эта тема будет раскручиваться все больше и больше, и может мы увидим Байдена в тюрьме вслед за Манафортом.
И второй важнейший момент. Байден опять попался на лжи, когда сказал, что он никогда не был против фрекинга. И сказал, пусть Трамп покажет, где он говорил что то против. Трамп ответил - ок, и через полчаса после дебатов в твитере трампа появилась ссылка на интервью Байдена, где тот обещал запретить фрекинг полностью и навсегда. Эта "забывчивость" Байдена может ему дорогого стоить. Теперь Трампу нужно ехать в Пенсильванию и показывать избирателю, что их ждет, если Байден станет президентом, после запрета фрекинга - безработица и нищета. А расклад такой, что, судя по всему, кто берет Пенсильванию, тот и выигрывает выборы.
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23.10.2020 10:26 Відповісти
Що будеш писати, якщо Трапм пролетить?
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23.10.2020 10:29 Відповісти
а чего он пролетит? Я боюсь, будет Порошенко еще Байдену передачи возить А может и не будет, так как сам в них начнет нуждаться
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23.10.2020 10:33 Відповісти
а что бли если нет, вот так вот раз и нет? (с)
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23.10.2020 11:47 Відповісти
Согласно методичке, ни шагу в сторону
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23.10.2020 11:19 Відповісти
Уже нашли свидетеля... уже? Ну ну..
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23.10.2020 11:54 Відповісти
Нагадаємо, що Зелений мега-мозок поставил на Трампа і намагався гадити Байдену, з чим усіх українців і вітаю...
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23.10.2020 10:28 Відповісти
К счастью, до такого зашквара как у Пороха с Хиллари дело не дошло. Зе оказался слишком осторожный, ну или трусливый, смотря как интерпретировать
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23.10.2020 10:37 Відповісти
Какого зашквара ?совсем зебилы с дубу рухнули в своей агонии)))))
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23.10.2020 11:30 Відповісти
Нагадаєм що син Байдена був в раді директорів української компанії "Бурісма" і отримував гігантську зарплатгю, при тому що немає ніякого досвіду а бізнесі видобутку корисних копалин.
Якби син Порошенко був в такій ситуації, то вся "прогресивна спільнота" казала б що це корупція. Однак, сину Байдена можна.
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23.10.2020 11:48 Відповісти
Нагадаю, що це питання турбує Трампа, який у Москві, з шлюхами підсунутими ФСБ, шукав спосіб незаконно заробити пару мільйонів, разом із мафією і чиновниками Москви.
Так що там про сина Байдена?
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23.10.2020 11:52 Відповісти
про шлюх у Москві немає жодного свідчення, той хто про це доповів вже прилюдно покаявся щл використав дані з "неперевіреного джерела", і тих міфічних "шлюх" навіть в США Трампу вже не закидають. Тільки раша-пропаганда про це триндить, як і про "розп'ятого хлопчика".
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23.10.2020 11:57 Відповісти
про Байдена теж не має жодного доказу, це ж не заважає вам на нього гадити?
І не факт, що той хто вчора відмовився, після усунення Трампа від влади невідомо що заспіває... Я взагалі думаю, що у разі програшу на Трампа чекають дуже не легкі часи... дні, роки боротьби із правоохоронною системою США.
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23.10.2020 12:04 Відповісти
Ти заперечуєш той факт про сина Байдена що я навів вище?
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23.10.2020 12:27 Відповісти
Я не заперечую, що у Байдена є син. Усе решта - твої припущення. Чим він займався, скільки заробляв, за що саме і т.п. Або виклади вирок суду, або мовчи. Не мовчиш без вироку? Ну тоді і я про шлюх Трампа буду розповідати.
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23.10.2020 14:25 Відповісти
До чого тут вирок суду? Син Байдена формально не порушив законодавства, "політична коруація" не є кримінальним злочином, тому про суд ніхто не каже. Тут мова про подвійну мораль - те що іншим не пробачили б, для Байдена виявляється нормальним тому що він "свій".
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23.10.2020 14:31 Відповісти
політична коруація? Ти спеціаліст по корупції? Цікаво...
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23.10.2020 14:39 Відповісти
Щодо моралі, то не моральному уроду Трампу, про неї згадувати. Якби вони поставили питання про мораль цього молодого чоловіка, мені би було пофігу, а коли діючий президент ср.ти хотів на Конституцію і з метою політичної боротьби вимагає у президента іншої країни притиснути (сфальсифікувати) обвинувачення проти сина свого основного кандидата, то це і є політична корупція.
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23.10.2020 14:42 Відповісти
А коли Байден притискав українське правосуддя у своїх цілях - то це не політична корупція?
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23.10.2020 14:45 Відповісти
«Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь» (с)

Це точно Трамп?
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23.10.2020 14:53 Відповісти
давай зійдемось десь посередині - обидва брехуни. Виставляти це як змагання янгола проти чорта - спекуляція.
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23.10.2020 14:55 Відповісти
Саме так, але ти почав топити за Трампа?
Для мене їх моральний облік взагалі не має значення. Я ментально не переношу "демократів" і їх ментальність, натомість симпатизую республіканцям. Усім, любим, окрім одного - другу ***** = Трампу.
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23.10.2020 14:57 Відповісти
знов кремлівський фейк - "друг Хйла".
При Трампі Україна отримала летальну зброю, раша-найманців покришили в Іраку, Трамп - єдиний хто протистоїть Півнвчному Потоку, а ти поширюєш кацапські фейки про "друга Хйла".
Українці повинні молитись на Трампа.
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23.10.2020 15:04 Відповісти
Він рік перешкоджав постачанню зброї. Усе, що він зробив "для України" видавлювалось із нього, його ж партією. Я не бухав за перемогу Трампа, на відміну від Кремлівськийх покидьків.
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23.10.2020 15:14 Відповісти
"перешкоджав"? Тобто при Обамі зброя в Україну йшла на повну, а потім прийшов Трамп і почав "перешкоджати"?
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23.10.2020 15:53 Відповісти
Шокін, не був святий. І говорити про те, що хтось і десь притискав наше "правосуддя", це як шукати винуватих у розбірках проституток чи наркоторговців...
В нашій країні, найчастіше "тиск на правоохоронців" це спроба припинити їх незаконний тиск і вимагання.
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23.10.2020 14:55 Відповісти
але у Байдена відкрились очі на Шокіна саме після того як той наїхав на компанію де "консультував" його син.
Совпадєніє? Нє думаю.
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23.10.2020 15:05 Відповісти
Якби на вас наїхали наші правоохоронці, у вас теж відкрились би очі, причому усі... три..
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23.10.2020 15:12 Відповісти
Мене б ніхто не взяв в компанію олігархів часів Януковича у раду директорів, "весільним генералом", щоб платити мені шалені гроші.
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23.10.2020 15:55 Відповісти
Бене приготовиться 😷
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23.10.2020 10:30 Відповісти
И самое главное, в верховном суде теперь республиканцы имеют свое большинство, и если дело дойдет до спора - а оно дойдет, из за этого странного голосования по почте - сами понимаете, какое решение примет верховный суд. Так что украинцы, вы пока не спешите поздравлять Байдена.
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23.10.2020 10:32 Відповісти
А лично тебе какая разница,кто победит в Америке ?
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23.10.2020 11:57 Відповісти
Какцап маскірується під совьєтскава білоруса.
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23.10.2020 13:13 Відповісти
А його ніхто й не спішить поздоровляти. Всі нормальні українці сподіваються на перемогу Трампа, а не маріонетки глобалістів та китайців чжоу бай дена. Кумедно читати, як деякі "знавці", не будучи в тємє і нездатні черпати інфу з першоджерел, впевнено варнякають про те, що маразматичний бай ден дасть у вухо пуйлу. Вже дав - у 2014 році. І з презирством, не криючись, розповідав про те, як нагнув порошнека прибрати шокіна, який зайнявся його синочком.
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23.10.2020 15:08 Відповісти
CNN это фейк-помойка демократов.
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23.10.2020 10:39 Відповісти
Йди до сраки "поучатель хренов" якоби з Білорусі! Наведи лад з лукашенком гнидою-а тоді пхайся до нас!
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23.10.2020 10:39 Відповісти
Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 5540
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23.10.2020 10:44 Відповісти
Как бы некоторым торопыгам потом не пришлось твитер за собой подчищать Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 2125
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23.10.2020 10:48 Відповісти
когда Луке передачи в тюрьму носить будут...?
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23.10.2020 11:00 Відповісти
Кто стал победителем прений - мнения разошлись. По данным CNN, Байдена поддержали 53% зрителей, тогда как Трампа - 39%. В то же время телеканал ABC отдает победу президенту США: 51% против 49% у Байдена.
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23.10.2020 10:55 Відповісти
Байден на одном канале собирает на 1млн больше зрителей,чем трампуша на трёх)так что покеда,подкацапники
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23.10.2020 11:35 Відповісти
Конечно собирает, прикольно смотреть как дедушка храпит и пускает пузыри в прямом эфире
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23.10.2020 11:50 Відповісти
То есть тампуша так настоп.л большинству,что они готовы смотреть и голосовать за храпящего дедушку?)))а ты вообще Байдена со своим делом,развалиной из дупосранска, не сравнивай...
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23.10.2020 11:56 Відповісти
В Украине большинство проголосовало за Зеленского и против Порошенко.
Но это скорее характеризует не Порошенко а "большинство".
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23.10.2020 12:24 Відповісти
Ти не то кіно дивився. То храпів та пузирі пускав твій одностатевий сусід по ліжку. Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 4387
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23.10.2020 11:57 Відповісти
насолоджуйся. ссылка
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23.10.2020 12:00 Відповісти
Ти про шо, убога? Де ти взяла цю інфу? Краще подивися в у-тубі, скільки ходить на зустрічі до чжоу бай дена - по кілька десятків. А до Трампа - десятки тисяч. У Трампа в твітері вдесятеро більше прихильників, ніж у маразматичного дєдушки.
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23.10.2020 15:11 Відповісти
Я читаю американские новости,а не кацапские,как ты,малороская морда)
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23.10.2020 16:09 Відповісти
Так, ти читаєш амєріканскіє новості по-русскі.
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24.10.2020 08:14 Відповісти
І з цього ти зробив висновок, що у трампа більше прихильників? Не зовсім вірно, у трампа дійсно великий 'ядерний' електорат, що слухаює кожне його слово та ходе на всі його зустрічі. Проте трамп полярізує, і число його противників перебільшує прихильників.
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23.10.2020 16:31 Відповісти
Ну-ну... Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 8877
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23.10.2020 11:00 Відповісти
Трампуша вообще заявил,что покинет США,если выиграет Байден))))))))
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23.10.2020 11:38 Відповісти
Він може би і втік з США, але хто ж його відпустить. Воно ж всі державні таємниці продасть кацапам чи китайцям. Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 2077
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23.10.2020 11:46 Відповісти
не сомневаюсь что ты бы так и сделала, но Трампу это не нужно - он очень богатый человек.
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23.10.2020 11:51 Відповісти
Та дуже хворий на голову. Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 1765
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23.10.2020 11:55 Відповісти
Банкрот трампуша ,кацап,банк-рот)
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23.10.2020 11:57 Відповісти
Додік Донні такі майже фсьо. Нехай повертається до своїх конкурсів місс всесвіт та як справжній олдфакєр займеться важливими справами. Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN - Цензор.НЕТ 2318
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23.10.2020 11:44 Відповісти
Надеюсь, что Байден победит, хотя это будет не просто.
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23.10.2020 11:56 Відповісти
непросто
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23.10.2020 13:38 Відповісти
Пора уже загнать Рыжего Хлыща под плинтус, брешет как дышит.
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23.10.2020 13:55 Відповісти
вы бы со своей фрау сначала разобрались.
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23.10.2020 14:33 Відповісти
Треба трошки почекати.
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23.10.2020 17:53 Відповісти
Скільки казламордих набіжало - рудого клоуна підтримати. Трампу - потка ! Питання, що буде робити кремлівський педофіл без "нашего челавека в Вашингтоне" ?
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23.10.2020 13:28 Відповісти
Про "нашего человнка в Вашингтоне" дуже любить похвалитись раша-вата.
Бо це суто раша-фейк. Ти кацап?
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23.10.2020 14:34 Відповісти
кацапия,мыль попку)Байден будет драть жестко
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23.10.2020 14:05 Відповісти
Байден, незалежно від результату виборів, невдовзі стане пацієнтом психпритулку. Його явно накачують стимуляторами перед кожними дебатами. А без медпідтримки воно двох слів звязати не може.
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23.10.2020 15:14 Відповісти
сиэнэн - фэйк ньюз.
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23.10.2020 14:31 Відповісти
Напомню для альтернативно одаренных, что при администрации обамы- байдена было наложено ВЕТО на решение конгресса о выделении Украине летального оружия.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков - военно-политического проекта кремлядей.

Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины

И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
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23.10.2020 14:33 Відповісти
Интересно за чью победу будет литься шампанское в ГосДуре...
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23.10.2020 15:06 Відповісти
 
 