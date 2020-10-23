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Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN
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Близько 53% опитаних після останніх передвиборчих дебатів у США вважають, що на них переміг кандидат від демократів Джо Байден.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Водночас 39% опитаних зазначили, що на дебатах переміг Трамп.
73% американців також заявили, що критика Трампа з боку Байдена була справедливою, тоді як критику Байдена з боку Трампа підтримали 50% опитаних.
Однак останні дебати не дуже змінили переваги виборців і їхні плани щодо голосування на президентських виборах. Рейтинг Байдена після дебатів зріс лише на 1% - до 56%, а Трампа, відповідно, знизився на 1% - до 41%.
Топ коментарі
+29 Рома Маестро
показати весь коментар23.10.2020 10:16
+19 Шрек Баблокат
показати весь коментар23.10.2020 10:23
+16 Сергей Титаренко 7980c65d
показати весь коментар23.10.2020 10:16
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Будь ласка, зачекайте...
Напомню для альтернативно одаренных, что при администрации обамы- байдена было наложено ВЕТО на решение конгресса о выделении Украине летального оружия.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков -военно-политического проекта кремлядей.
Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины
И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!
Байден не зміг знов відповісти на жодне питання конкретно.
Тільки пропагандистські штампи ще й улюблена лівацька фішка, звинуватити оппонента у тому, в чому був звинувачений сам.
Трамп 2020!
Насправді по соцмережах опитування показують 91% за Трампа, 9% за Байдена. Це в середньому.
Ні в кого вже нема сумнівів в перемозі Трампа, крім мейнстрім медіа.
чи
Зебіл під землю, слузі легше?
Посеяли хаос мировой,артисты....
Пора в театр юного зрителя....
Там бабла немеряно,зуб даю
А вот что происходит на самом деле. Республиканцы ликуют, они увидели того Трампа, которого хотели увидеть. Байден получил под дых несколько раз. История с емэйлами - как последние гвозди в крышку гроба победы Байдена. Уже нашли свидетеля, бизнес партнера Хантера Байдена, который официально заявил - все правда. С каждым днем эта тема будет раскручиваться все больше и больше, и может мы увидим Байдена в тюрьме вслед за Манафортом.
И второй важнейший момент. Байден опять попался на лжи, когда сказал, что он никогда не был против фрекинга. И сказал, пусть Трамп покажет, где он говорил что то против. Трамп ответил - ок, и через полчаса после дебатов в твитере трампа появилась ссылка на интервью Байдена, где тот обещал запретить фрекинг полностью и навсегда. Эта "забывчивость" Байдена может ему дорогого стоить. Теперь Трампу нужно ехать в Пенсильванию и показывать избирателю, что их ждет, если Байден станет президентом, после запрета фрекинга - безработица и нищета. А расклад такой, что, судя по всему, кто берет Пенсильванию, тот и выигрывает выборы.
Якби син Порошенко був в такій ситуації, то вся "прогресивна спільнота" казала б що це корупція. Однак, сину Байдена можна.
Так що там про сина Байдена?
І не факт, що той хто вчора відмовився, після усунення Трампа від влади невідомо що заспіває... Я взагалі думаю, що у разі програшу на Трампа чекають дуже не легкі часи... дні, роки боротьби із правоохоронною системою США.
Це точно Трамп?
Для мене їх моральний облік взагалі не має значення. Я ментально не переношу "демократів" і їх ментальність, натомість симпатизую республіканцям. Усім, любим, окрім одного - другу ***** = Трампу.
При Трампі Україна отримала летальну зброю, раша-найманців покришили в Іраку, Трамп - єдиний хто протистоїть Півнвчному Потоку, а ти поширюєш кацапські фейки про "друга Хйла".
Українці повинні молитись на Трампа.
В нашій країні, найчастіше "тиск на правоохоронців" це спроба припинити їх незаконний тиск і вимагання.
Совпадєніє? Нє думаю.
Но это скорее характеризует не Порошенко а "большинство".
Бо це суто раша-фейк. Ти кацап?
Напомню, что при администрации обамы- байдена было награждена оккупация Грузии "перезагрузкой", а в ответ на оккупацию Крыма было приказано Турчинову не оказывать сопротивления.
Напомню, что при администрации обамы- байдена было игнорировано строительство обоих Северных потоков - военно-политического проекта кремлядей.
Напомню, что администрация Трампа с 2017 г пробивала в конгрессе СОПРОТИВЛЕНИЕ "демократов" выделить деньги на летальное оружие для Украины
И пробила!!!
Ибо левацкая мразь - она и в Америке = МРАЗЬ!