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Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США

Президент США Дональд Трамп у суботу достроково проголосував на президентських виборах.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп відвідав виборчу дільницю в будівлі бібліотеки в штаті Флорида. Президент був у масці і заявив, що задоволений тим, як все минуло.

"Все було чудово, дуже чітко, з дотриманням усіх правил", - сказав він.

Трамп напередодні виборів регулярно критикує дуже поширене цього року у США голосування поштою. На думку президента, такий варіант небезпечний, бо неможливо гарантувати, що не буде порушень.

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Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Республіканець Трамп спробує домогтися переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент Джо Байден.

Автор: Наталя Джума
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Интересно за кого Трамп проголосовал?
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26.10.2020 10:36 Відповісти
А ты бы за кого проголосовал?
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26.10.2020 10:40 Відповісти
Я считаю что в США демократии нету.Две партии постоянно на выборах это не демократия.
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26.10.2020 10:43 Відповісти
Ну да, 2 много, запутаться можно. Вот было бы как в СССР - ведущая роль ... демократов или республиканцев. )))
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26.10.2020 10:47 Відповісти
за *****
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26.10.2020 10:50 Відповісти
..интересно за кого Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США - Цензор.НЕТ 8910
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26.10.2020 10:36 Відповісти
Порошенко продался Госдепу в сентябре 2014 года выступая в Конгрессе США он заявил...,-
прощай немытая РАБссия,страна баранов и рабов
и ты радиоактивный пепел навеки тоже прощавай..
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26.10.2020 10:55 Відповісти
 
 