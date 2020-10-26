Трамп достроково проголосував на президентських виборах у США

Президент США Дональд Трамп у суботу достроково проголосував на президентських виборах.

Про це повідомляє Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп відвідав виборчу дільницю в будівлі бібліотеки в штаті Флорида. Президент був у масці і заявив, що задоволений тим, як все минуло.

"Все було чудово, дуже чітко, з дотриманням усіх правил", - сказав він.

Трамп напередодні виборів регулярно критикує дуже поширене цього року у США голосування поштою. На думку президента, такий варіант небезпечний, бо неможливо гарантувати, що не буде порушень.

Також читайте: Байден перемагає в останніх дебатах: 53% проти 39%, - CNN

Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Республіканець Трамп спробує домогтися переобрання. Його суперник від демократів - колишній віцепрезидент Джо Байден.