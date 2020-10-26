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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК (3635) явка (146)

ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88%

Явка на местных выборах, которые проходили по всей Украине 25 октября, составила 36,88%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

"10556621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - добавили в ЦИК.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% 01

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Топ комментарии
+16
Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
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26.10.2020 10:50
+14
Вот и всё.
С сегодняшнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
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26.10.2020 10:37
+7
я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
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26.10.2020 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Вот и всё.
С сегодняшнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
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26.10.2020 10:37 Ответить
Это ты про Шарикова?
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26.10.2020 10:41 Ответить
Уході... ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - Цензор.НЕТ 2121Його дрючком не вигониш.
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26.10.2020 10:42 Ответить
через пол года полетит вместе с врещюк как мере в попинс ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - Цензор.НЕТ 4022
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26.10.2020 10:44 Ответить
Шапоклячина вже летить над Києвом на парасолі. Попутного вітру.
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26.10.2020 10:49 Ответить
Как через пол года? Да его еще прошлой весной сняли? Тут на цензоре всю прошлую осень орали, что он весну не переживет. Аааа, я знаю, короновирус ***** все испортил. Гы.
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26.10.2020 10:53 Ответить
золотые слова, шапито 95 будет зубрить перед сном.
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26.10.2020 10:50 Ответить
Не нервничай ты так, это всего лишь МЕСТНЫЕ выборы. Какая разница, кто будет мусор вывозить, канализацию чистить, дороги ремонтировать ...? Лишь бы это делалось. Вот сейчас самое время на местном уровне доказать ПЕСу, что они реально за Украину. Но скорее всего они буду продолжать по принципу - чем хуже, тем лучше, то. что и нужно Кремлю.
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26.10.2020 10:56 Ответить
Выборы прошли честно и это главное.
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26.10.2020 10:39 Ответить
Розсмішив))
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26.10.2020 11:18 Ответить
Рекорд независимой Украины. До этого рекордными были предыдущие выборы ( 1 й тур) 46,6% Этот раз по факту уже на 25% ниже чем прошлый раз. В чем причина 1) ковид 2) разочарование.
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26.10.2020 10:41 Ответить
Як кажуть, люди проголосували ногами.
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26.10.2020 10:43 Ответить
Схоже що ,як і їх улюблений піаніст , все робилось дупой !!!))
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26.10.2020 11:08 Ответить
Причина у партійній виборчій системі. В Україні негативна довіра до парламенту, до парламентських та інших партій, які по факту є закритими олігархічними клубами вузько-меркантильних корупційних інтересів.
Інша причина - недовіра до процесу проведення виборів, підрахунку голосів зацікавленими у результатах таких виборів особами.
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26.10.2020 11:24 Ответить
Ну а решта дурнів,потім буде жалітися,що їм хріново жити.
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26.10.2020 10:42 Ответить
Вже жаляться починаючи з 2019 року, але поїзд вже пішов.
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26.10.2020 10:46 Ответить
Пізно пити "Боржомі" ,коли настає здіпец !!))
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26.10.2020 11:04 Ответить
я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
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26.10.2020 10:43 Ответить
Небезпека в тому ,що 73%-овий лохторат мігрує в бік зажопінців і Ко !!!))))
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26.10.2020 10:59 Ответить
Це так опзжопівці співали про бажане. Лише лохторат може цьому вірити. Набагато нижча явка ніж проголошена офіційно довела протилежне. Фейсбук проводив опитування у день голосування з питанням хто проголосував. На вечір набралрся не більше кількох десятків тисяч респондентів.
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26.10.2020 11:30 Ответить
раззомбировались.....)))) галабародько оказался зеленским... а зеленский злобным карликом
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26.10.2020 10:43 Ответить
Не, не, это не правда! Его просто подменили! Злой Порошенко продолжает пакостить...
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26.10.2020 10:48 Ответить
Пан Анатолий Пасечный висловив свою думку:
«Ті, хто голосував за Зе на Майдан не вийдуть ! А характеристику їм правильну дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
Бубочка сделал из украинских защитников мишени в сепарском тире. За «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, теперь налагается штраф.
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26.10.2020 11:10 Ответить
Читаю:"ЦИРК:явка на мєсних виборах... " Як кажуть, битіє опрєдєляєт сознаніє...)))
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26.10.2020 10:46 Ответить
1488 количество ТВК по Украине. какие еще нужны доказательства что там орудуют фошизды. Ждите в выпусках рашановостей
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26.10.2020 10:46 Ответить
А можно Притулу попросить на "бис' исполнить тот высер,про предложение Пороху влиться в их сильнейший союз -Голоса и Держсокиры)
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26.10.2020 10:49 Ответить
Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
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26.10.2020 10:50 Ответить
Горбатого лише могила виправить !! Ментальність ,утворюється роками!!))
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26.10.2020 10:56 Ответить
А якби їх "Их епашили из градов хахлы" то вони вибрали б хахлов. Учьтьом.
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26.10.2020 10:57 Ответить
Цікава метода лікування параноїдальної шизофреніі "Русского мира" !!!!))))
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26.10.2020 11:01 Ответить
С печалью в сердце услышал сообщение, что жители Мариуполя проголосовали за Нечисть. Трудно понять логику населения этого промышленного и приморского города. Православные россияне из стада Кирилла Гундяева убивают их «Градами», а они голосуют за российского миллиардера из Старой Руссы. 24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители пришли на рынок совершать покупки, «Ихтамнетовцы» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара.
Российские артиллеристы на своих страничках в Фейсбуке называли свои цели «УКРОПИТЕКАМИ».
Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского мира».
Дворники еще долго смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов. Неужели всё забыто???
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Когда в доме пастора «Церкви добрых перемен» Геннадия Мохненко стали дрожать стекла от разрывов ракет российских православных «Градов» РСЗО (БМ-21) он понял, что если не встать на защиту родного города, то вскоре в Мариуполе появится «добрый доктор Лиза» (Елизавета Глинка), которая будет похищать детей и вывозить их в Москву, а «вежливые буряты» Сергея Шойгу начнут грабить супермаркеты, автосалоны и торговые базы.
Отец тридцати двух детей Геннадий Викторович вместе с сыновьями вышел рыть окопы под Мариуполем против танков Путина. Другие «христиане» шесть лет прятались от мобилизации в Италии, Польше и Румынии. И только пандемия коронавируса вынудила их возвратиться домой.
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26.10.2020 11:11 Ответить
Раби завжди обирають сильнішого. І Росія зараз сильніша.
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26.10.2020 11:17 Ответить
63,12% какойразніци.
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26.10.2020 10:54 Ответить
Вранье с явкой.Я обошел утром сегодня пять 9 этажек рядом со мной,на выборы прищло 7 человек из пяти домов
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26.10.2020 10:54 Ответить
Фейсбук на стартовій сторінці проводив опитування у день голосування - хто проголосував?. На вечір було не більше двох десятків тисяч респондентів.
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26.10.2020 11:37 Ответить
ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 8944
....
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26.10.2020 10:59 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває ,та набирає обертів !!))
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26.10.2020 11:02 Ответить
В пустыню на 40 лет давно пора..... ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 4315
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26.10.2020 11:03 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС это для Польши Чехии Словакии Эстонии подойет,а не для краснопузого быдла ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 7644
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26.10.2020 11:05 Ответить
ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 1358Гуляй бухай Шариковские чуваки.... ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 1160
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26.10.2020 11:08 Ответить
 
 