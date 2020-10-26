УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15071 відвідувач онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
2 555 42
ЦВК (1132) явка (69)

ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%

Явка на місцевих виборах, які відбулися по всій Україні 25 жовтня, становить 36,88%.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.

"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що дані надійшли від територіальних виборчих комісій.

"10 556 621 виборець учора отримав бюлетені і проголосував", - додали в ЦВК.

Найвищу явку зафіксовано в Тернопільській області - 44,68%, а також у Львівській - 43,82% та Волинській - 41,89. Найнижча явка - у Донецькій області, 31,67%, а також у Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%) та Херсонській (32,39%) областях.

ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція в день голосування відкрила 159 кримінальних проваджень. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
показати весь коментар
26.10.2020 10:50
+14
Вот и всё.
С сегодняшнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
показати весь коментар
26.10.2020 10:37
+7
я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
показати весь коментар
26.10.2020 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и всё.
С сегодняшнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
показати весь коментар
26.10.2020 10:37 Відповісти
Это ты про Шарикова?
показати весь коментар
26.10.2020 10:41 Відповісти
Уході... ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - Цензор.НЕТ 2121Його дрючком не вигониш.
показати весь коментар
26.10.2020 10:42 Відповісти
через пол года полетит вместе с врещюк как мере в попинс ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% - Цензор.НЕТ 4022
показати весь коментар
26.10.2020 10:44 Відповісти
Шапоклячина вже летить над Києвом на парасолі. Попутного вітру.
показати весь коментар
26.10.2020 10:49 Відповісти
Как через пол года? Да его еще прошлой весной сняли? Тут на цензоре всю прошлую осень орали, что он весну не переживет. Аааа, я знаю, короновирус ***** все испортил. Гы.
показати весь коментар
26.10.2020 10:53 Відповісти
золотые слова, шапито 95 будет зубрить перед сном.
показати весь коментар
26.10.2020 10:50 Відповісти
Не нервничай ты так, это всего лишь МЕСТНЫЕ выборы. Какая разница, кто будет мусор вывозить, канализацию чистить, дороги ремонтировать ...? Лишь бы это делалось. Вот сейчас самое время на местном уровне доказать ПЕСу, что они реально за Украину. Но скорее всего они буду продолжать по принципу - чем хуже, тем лучше, то. что и нужно Кремлю.
показати весь коментар
26.10.2020 10:56 Відповісти
Выборы прошли честно и это главное.
показати весь коментар
26.10.2020 10:39 Відповісти
Розсмішив))
показати весь коментар
26.10.2020 11:18 Відповісти
Рекорд независимой Украины. До этого рекордными были предыдущие выборы ( 1 й тур) 46,6% Этот раз по факту уже на 25% ниже чем прошлый раз. В чем причина 1) ковид 2) разочарование.
показати весь коментар
26.10.2020 10:41 Відповісти
Як кажуть, люди проголосували ногами.
показати весь коментар
26.10.2020 10:43 Відповісти
Схоже що ,як і їх улюблений піаніст , все робилось дупой !!!))
показати весь коментар
26.10.2020 11:08 Відповісти
Причина у партійній виборчій системі. В Україні негативна довіра до парламенту, до парламентських та інших партій, які по факту є закритими олігархічними клубами вузько-меркантильних корупційних інтересів.
Інша причина - недовіра до процесу проведення виборів, підрахунку голосів зацікавленими у результатах таких виборів особами.
показати весь коментар
26.10.2020 11:24 Відповісти
Ну а решта дурнів,потім буде жалітися,що їм хріново жити.
показати весь коментар
26.10.2020 10:42 Відповісти
Вже жаляться починаючи з 2019 року, але поїзд вже пішов.
показати весь коментар
26.10.2020 10:46 Відповісти
Пізно пити "Боржомі" ,коли настає здіпец !!))
показати весь коментар
26.10.2020 11:04 Відповісти
я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
показати весь коментар
26.10.2020 10:43 Відповісти
Небезпека в тому ,що 73%-овий лохторат мігрує в бік зажопінців і Ко !!!))))
показати весь коментар
26.10.2020 10:59 Відповісти
Це так опзжопівці співали про бажане. Лише лохторат може цьому вірити. Набагато нижча явка ніж проголошена офіційно довела протилежне. Фейсбук проводив опитування у день голосування з питанням хто проголосував. На вечір набралрся не більше кількох десятків тисяч респондентів.
показати весь коментар
26.10.2020 11:30 Відповісти
раззомбировались.....)))) галабародько оказался зеленским... а зеленский злобным карликом
показати весь коментар
26.10.2020 10:43 Відповісти
Не, не, это не правда! Его просто подменили! Злой Порошенко продолжает пакостить...
показати весь коментар
26.10.2020 10:48 Відповісти
Пан Анатолий Пасечный висловив свою думку:
«Ті, хто голосував за Зе на Майдан не вийдуть ! А характеристику їм правильну дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
Бубочка сделал из украинских защитников мишени в сепарском тире. За «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, теперь налагается штраф.
показати весь коментар
26.10.2020 11:10 Відповісти
Читаю:"ЦИРК:явка на мєсних виборах... " Як кажуть, битіє опрєдєляєт сознаніє...)))
показати весь коментар
26.10.2020 10:46 Відповісти
1488 количество ТВК по Украине. какие еще нужны доказательства что там орудуют фошизды. Ждите в выпусках рашановостей
показати весь коментар
26.10.2020 10:46 Відповісти
А можно Притулу попросить на "бис' исполнить тот высер,про предложение Пороху влиться в их сильнейший союз -Голоса и Держсокиры)
показати весь коментар
26.10.2020 10:49 Відповісти
Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
показати весь коментар
26.10.2020 10:50 Відповісти
Горбатого лише могила виправить !! Ментальність ,утворюється роками!!))
показати весь коментар
26.10.2020 10:56 Відповісти
А якби їх "Их епашили из градов хахлы" то вони вибрали б хахлов. Учьтьом.
показати весь коментар
26.10.2020 10:57 Відповісти
Цікава метода лікування параноїдальної шизофреніі "Русского мира" !!!!))))
показати весь коментар
26.10.2020 11:01 Відповісти
С печалью в сердце услышал сообщение, что жители Мариуполя проголосовали за Нечисть. Трудно понять логику населения этого промышленного и приморского города. Православные россияне из стада Кирилла Гундяева убивают их «Градами», а они голосуют за российского миллиардера из Старой Руссы. 24 января 2015 года, в субботнее утро, когда местные жители пришли на рынок совершать покупки, «Ихтамнетовцы» обстреляли ракетами из «Градов» улицы, прилегающие к территории местного базара.
Российские артиллеристы на своих страничках в Фейсбуке называли свои цели «УКРОПИТЕКАМИ».
Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского мира».
Дворники еще долго смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов. Неужели всё забыто???
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Когда в доме пастора «Церкви добрых перемен» Геннадия Мохненко стали дрожать стекла от разрывов ракет российских православных «Градов» РСЗО (БМ-21) он понял, что если не встать на защиту родного города, то вскоре в Мариуполе появится «добрый доктор Лиза» (Елизавета Глинка), которая будет похищать детей и вывозить их в Москву, а «вежливые буряты» Сергея Шойгу начнут грабить супермаркеты, автосалоны и торговые базы.
Отец тридцати двух детей Геннадий Викторович вместе с сыновьями вышел рыть окопы под Мариуполем против танков Путина. Другие «христиане» шесть лет прятались от мобилизации в Италии, Польше и Румынии. И только пандемия коронавируса вынудила их возвратиться домой.
показати весь коментар
26.10.2020 11:11 Відповісти
Раби завжди обирають сильнішого. І Росія зараз сильніша.
показати весь коментар
26.10.2020 11:17 Відповісти
63,12% какойразніци.
показати весь коментар
26.10.2020 10:54 Відповісти
Вранье с явкой.Я обошел утром сегодня пять 9 этажек рядом со мной,на выборы прищло 7 человек из пяти домов
показати весь коментар
26.10.2020 10:54 Відповісти
Фейсбук на стартовій сторінці проводив опитування у день голосування - хто проголосував?. На вечір було не більше двох десятків тисяч респондентів.
показати весь коментар
26.10.2020 11:37 Відповісти
ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 8944
....
показати весь коментар
26.10.2020 10:59 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває ,та набирає обертів !!))
показати весь коментар
26.10.2020 11:02 Відповісти
В пустыню на 40 лет давно пора..... ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 4315
показати весь коментар
26.10.2020 11:03 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС это для Польши Чехии Словакии Эстонии подойет,а не для краснопузого быдла ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 7644
показати весь коментар
26.10.2020 11:05 Відповісти
ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 1358Гуляй бухай Шариковские чуваки.... ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88% - Цензор.НЕТ 1160
показати весь коментар
26.10.2020 11:08 Відповісти
 
 