ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%
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Явка на місцевих виборах, які відбулися по всій Україні 25 жовтня, становить 36,88%.
Про це повідомила Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.
"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - повідомили в ЦВК.
Зазначається, що дані надійшли від територіальних виборчих комісій.
"10 556 621 виборець учора отримав бюлетені і проголосував", - додали в ЦВК.
Найвищу явку зафіксовано в Тернопільській області - 44,68%, а також у Львівській - 43,82% та Волинській - 41,89. Найнижча явка - у Донецькій області, 31,67%, а також у Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%) та Херсонській (32,39%) областях.
Топ коментарі
+16 Super Gut
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+14 Шимус
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+7 Шимус
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Будь ласка, зачекайте...
С сегодняшнего дня.
Каждый на тебя будет открыто плевать.
Каждый будет класть на тебя болт.
Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
Хорошие к тебе уже не пойдут.
Умные в ближайшие месяцы уйдут.
Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
Ты просрал всё.
Просрал за полтора года.
ОПЗЖ на марше.
Попов во втором туре.
Сепары возвращаются.
Рыги в местных советах.
А ты.
Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
Нет смысла больше сидеть.
Время вышло - дальше будет только хуже.
Вали.
Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
Это приговор лично тебе.
Уходи.
Твоё время вышло.
Finita la Commedia
Інша причина - недовіра до процесу проведення виборів, підрахунку голосів зацікавленими у результатах таких виборів особами.
«Ті, хто голосував за Зе на Майдан не вийдуть ! А характеристику їм правильну дав батько Зеленського - біомаса... Цю біомасу комуняки сто років формували і ми одержали результат сьогодні. Людей з них уже не буде і тому треба розраховувати лише на власні сили. Але ж і націоналісти "ряжені" іще шкоду роблять. Тому нас мало, але здаватися зарано, бо ми іще на дещо здатні! Шануймося, бо ми того варті!»
Бубочка сделал из украинских защитников мишени в сепарском тире. За «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, теперь налагается штраф.
Российские артиллеристы на своих страничках в Фейсбуке называли свои цели «УКРОПИТЕКАМИ».
Случайные прохожие помогали медикам и спасателям собирать в черные полиэтиленовые мешки фрагменты человеческих тел и кареты «Скорой помощи» доставили в городской морг тридцать один искалеченный труп. В тот роковой день реанимации приняли на лечение сто семнадцать жертв «Русского мира».
Дворники еще долго смывали водой с тротуаров человеческую кровь и помогали спасателям разбирать завалы рухнувших домов. Неужели всё забыто???
Источник: https://fakty.ua/293634-na-ulicah-lezhali-ubitye-rynok-polyhal-4-goda-nazad-boeviki-dnr-obstrelyali-mariupol-foto
Когда в доме пастора «Церкви добрых перемен» Геннадия Мохненко стали дрожать стекла от разрывов ракет российских православных «Градов» РСЗО (БМ-21) он понял, что если не встать на защиту родного города, то вскоре в Мариуполе появится «добрый доктор Лиза» (Елизавета Глинка), которая будет похищать детей и вывозить их в Москву, а «вежливые буряты» Сергея Шойгу начнут грабить супермаркеты, автосалоны и торговые базы.
Отец тридцати двух детей Геннадий Викторович вместе с сыновьями вышел рыть окопы под Мариуполем против танков Путина. Другие «христиане» шесть лет прятались от мобилизации в Италии, Польше и Румынии. И только пандемия коронавируса вынудила их возвратиться домой.
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