ЦВК: Явка на місцевих виборах в Україні становить 36,88%

Явка на місцевих виборах, які відбулися по всій Україні 25 жовтня, становить 36,88%.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.

"Явка виборців на виборах 25 жовтня - 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України", - повідомили в ЦВК.

Зазначається, що дані надійшли від територіальних виборчих комісій.

"10 556 621 виборець учора отримав бюлетені і проголосував", - додали в ЦВК.

Найвищу явку зафіксовано в Тернопільській області - 44,68%, а також у Львівській - 43,82% та Волинській - 41,89. Найнижча явка - у Донецькій області, 31,67%, а також у Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%) та Херсонській (32,39%) областях.

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