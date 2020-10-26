Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" заявляют, что местные выборы в Украине 25 октября состоялись и прошли в основном в соответствии с законодательством.

Об этом во время брифинга сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"В целом гражданская сеть "Опора" определяет, что эти выборы были очень конкурентными и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством Украины", - сказала Айвазовская.

В заявлении организации по предварительным результатам наблюдения на местных выборах отметили, что "зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах, но причины их появления были разными, ответственность за них распределяется между различными субъектами избирательного процесса и они не были централизованно спланированными в пределах страны".

"При этом ОПОРА зафиксировала достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний, инциденты с несоблюдением порядка ведения предвыборной агитации и попытки подкупа избирателей, злоупотребления административными ресурсами и искажения процедуры изменения избирательного адреса", - говорится в заявлении "Опоры".

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