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Новости Политика УкраиныОбщество Местные выборы-2020
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ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" заявляют, что местные выборы в Украине 25 октября состоялись и прошли в основном в соответствии с законодательством.

Об этом во время брифинга сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"В целом гражданская сеть "Опора" определяет, что эти выборы были очень конкурентными и состоялись преимущественно в соответствии с законодательством Украины", - сказала Айвазовская.

В заявлении организации по предварительным результатам наблюдения на местных выборах отметили, что "зафиксированные наблюдателями нарушения могли существенно повлиять на результаты волеизъявления в конкретных территориальных общинах, но причины их появления были разными, ответственность за них распределяется между различными субъектами избирательного процесса и они не были централизованно спланированными в пределах страны".

"При этом ОПОРА зафиксировала достаточно массовые нарушения процедур организации выборов и проведения кампаний, инциденты с несоблюдением порядка ведения предвыборной агитации и попытки подкупа избирателей, злоупотребления административными ресурсами и искажения процедуры изменения избирательного адреса", - говорится в заявлении "Опоры".

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угу
Лозинский (тот который убийца) выиграл выборы

и вот еще

Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5107
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26.10.2020 11:47 Ответить
Зажопники точно не відмовляться.
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26.10.2020 11:49 Ответить
А СН,Майбахи та і "матьківщина ",що відмовляться ??))
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26.10.2020 11:53 Ответить
СН не відмовиться від своєї ж пропозиції? Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4521
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26.10.2020 11:57 Ответить
Лозінський , на думку "Матьківщини",це національний герой , який голіруч пішов на до зубів озброєного браканьєра !!))
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26.10.2020 11:51 Ответить
упс
Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 579
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26.10.2020 11:55 Ответить
ой
Выборы преимущественно состоялись в соответствии с законодательством, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6671
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26.10.2020 12:04 Ответить
І показали непогані результати.
Якщо клоун не візьметься за голову, то наступним президентом буде той хто посадить і баригу, і клоуна.
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26.10.2020 14:41 Ответить
 
 